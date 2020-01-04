107 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Куршская коса — узкая полоска песка между морем и заливом, пограничье между Россией и Литвой, между небом и землей. Самое интересное на косе — это туристические маршруты (небольшие пешие лесные тропы до местных достопримечательностей): Танцующий лес, Дюна Эфа, высота Мюллера, Озеро Лебедь; здесь вы узнаете, почему танцуют деревья, на сколько передвинулась дюна за последние 50 лет, сколь высоко вы готовы подняться, чтобы увидеть косу сверху и как образовалось озеро в песках.

На нашем пути встретятся многочисленные кафешки со свежевыловленной и свежекопченой рыбой, палатки с сувенирами из янтаря и можжевельника, а, если повезет, – можно встретить ручных лисиц, кабанов и даже косуль; зайти в гости на чай к бывшему капитану дальнего плавания и послушать его истории.

Дополнительные возможности

По желанию можно заглянуть в поселки — Лесное, Морское, Рыбачий; выйти на берег моря и залива, еще мы можем посетить музей Куршской косы, музей русских суеверий, музей-деревню викингов и орнитологическую станцию (входные билеты — от 50 до 350 руб. не включены в стоимость). Также есть возможность продлить маршрут в Танцующий лес.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия разработана для тех, кто живет в большом городе и хочет сбросить накопившийся негатив, отключить голову и включить тело. Для туристов, которые уже везде были, все видели и забыли, что значит удивляться, тех, кто чувствует энергию Земли и всех, нуждающихся в перезагрузке!

Формат экскурсии

Моя экскурсия — прогулка по красивым местам в компании местного жителя, который не будет обременять вас лишней информацией, а проведет по неизведанным местам и будет вместе с вами наслаждаться потрясающими видами. Я заберу вас из гостиницы в условленное время во время поездки расскажу о себе. На месте я расскажу наиболее интересное и запоминающееся, а во время пешеходной части предпочитаю сохранять молчание и осознанность. По возвращении к машине, мы вместе решим, что делать дальше: ехать ли домой, дальше по косе, в Литву или на обед.