107 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Соленое море, песчаные дюны и танцующий лес — незабываемая прогулка по уникальному памятнику природы

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
На нашей планете есть множество энергетических мест, куда издревле люди стремятся, чтобы очиститься и наполниться.

Одно из таких мест - Куршская коса.

Вы будете очарованы вкусными запахами соленого моря, соснового леса и свежекопченой рыбы.

Залив, движущиеся песчаные дюны и танцующий лес, бесконечное небо, обжигающее солнце и прохладный ветер — прогулка здесь подарит вам приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в легких, головокружение в голове и умиротворяющий покой в душе.
8000 ₽
5200 за экскурсию
скидка35%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Заберу Вас из гостиницы в Калининграде. Или из областных городов за дополнительную плату
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У этой экскурсии107 отзывов
4.75
Перезагрузка на Куршской косе
Перезагрузка на Куршской косе

Что вас ожидает

Куршская коса — узкая полоска песка между морем и заливом, пограничье между Россией и Литвой, между небом и землей. Самое интересное на косе — это туристические маршруты (небольшие пешие лесные тропы до местных достопримечательностей): Танцующий лес, Дюна Эфа, высота Мюллера, Озеро Лебедь; здесь вы узнаете, почему танцуют деревья, на сколько передвинулась дюна за последние 50 лет, сколь высоко вы готовы подняться, чтобы увидеть косу сверху и как образовалось озеро в песках.

На нашем пути встретятся многочисленные кафешки со свежевыловленной и свежекопченой рыбой, палатки с сувенирами из янтаря и можжевельника, а, если повезет, – можно встретить ручных лисиц, кабанов и даже косуль; зайти в гости на чай к бывшему капитану дальнего плавания и послушать его истории.

Дополнительные возможности
По желанию можно заглянуть в поселки — Лесное, Морское, Рыбачий; выйти на берег моря и залива, еще мы можем посетить музей Куршской косы, музей русских суеверий, музей-деревню викингов и орнитологическую станцию (входные билеты — от 50 до 350 руб. не включены в стоимость). Также есть возможность продлить маршрут в Танцующий лес.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия разработана для тех, кто живет в большом городе и хочет сбросить накопившийся негатив, отключить голову и включить тело. Для туристов, которые уже везде были, все видели и забыли, что значит удивляться, тех, кто чувствует энергию Земли и всех, нуждающихся в перезагрузке!

Формат экскурсии

Моя экскурсия — прогулка по красивым местам в компании местного жителя, который не будет обременять вас лишней информацией, а проведет по неизведанным местам и будет вместе с вами наслаждаться потрясающими видами. Я заберу вас из гостиницы в условленное время во время поездки расскажу о себе. На месте я расскажу наиболее интересное и запоминающееся, а во время пешеходной части предпочитаю сохранять молчание и осознанность. По возвращении к машине, мы вместе решим, что делать дальше: ехать ли домой, дальше по косе, в Литву или на обед.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильная. Проводится на автомобиле Ford Ecosport. Коса находится в 30 км от Калининграда, протяжённость её российской части — 50 км. Продолжительность поездки — 4 часа, из них примерно 2 часа займет дорога на машине туда и обратно.
  • Пешеходная составляющая экскурсии — 5-8 км.
  • Дополнительные расходы: въезд в национальный парк (150 руб. с человека и 300 руб. за машину), обед в колоритном ресторане на берегу залива (по желанию).
  • Экскурсия начинается в Калиниграде (от вашей гостиницы или апартаментов) или я могу забрать вас из областных городов за дополнительную плату.
  • Поскольку экскурсия длительная, мы заедем пообедать в местный колоритный ресторанчик или кафе. Если же вы захотите купить сувениры или копченую рыбу, позаботьтесь о наличных — в магазинах национального парка не везде принимают карты.
  • Экскурсия проводится на автомобиле Ford Ecosport 2014 г.в. с кондиционером. (имейте в виду, что в машине узкое заднее сиденье — по 45 см на пассажира).
  • Пожалуйста, сообщите мне заранее о размерах багажа (чтобы я могла убрать из багажника личные вещи) и о том, путешествуют ли с вами маленькие дети (чтобы я взяла детское автокресло).
  • Если у вас есть шенгенская мультивиза — можно заехать и на литовскую территорию косы. В таком случае дополнительно оплачивается страховка (2500 руб.) и плата за въезд в литовский национальный парк — 5€ (с 20 августа по 20 июня) или 20€ (с 20 июня по 20 августа).
  • На праздничные дни скидка не распространяется.
Перезагрузка на Куршской косе
Перезагрузка на Куршской косе
Перезагрузка на Куршской косе
Перезагрузка на Куршской косе
Перезагрузка на Куршской косе
Перезагрузка на Куршской косе
Перезагрузка на Куршской косе
Перезагрузка на Куршской косе
Перезагрузка на Куршской косе
Перезагрузка на Куршской косе
Перезагрузка на Куршской косе
Перезагрузка на Куршской косе
Перезагрузка на Куршской косе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Заберу Вас из гостиницы в Калининграде. Или из областных городов за дополнительную плату.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Аккредитованный экскурсовод в национальном парке Куршская коса. Организатор и ведущая обнимательной вечеринки в Калининграде. Амбассадор каучсерфинга в Калининграде. По первому образованию — оперная певица. Сдала на права помощника яхтенного капитана. Руководила клубом автокросса. Почти коренная калининградка. Мама троих сыновей. Снимаю фото и делаю видеоклипы об экскурсии — обращайтесь.
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107 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 января 2020
Экскурсия прекрасная! И взрослым, и детям было интересно. Места удивительной красоты, заряжают энергией и оставляют массу положительных эмоций. Екатерина знает очень много тонкостей и нюансов, делится секретами и полезными советами.
30 июля 2019
Отличная экскурсия по куршкой косе.
Очень быстро и комфортно доехали и классно погялули по всей территории косы. Такого самостоятельно не увидишь.
Очень понравилось, тем кто любит гулять по красивой природе, очень рекомендую.
6 июля 2019
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть природу Калининградской области во всей её красе и испытать массу положительных эмоций. Если вам хочется экскурсию, аля "автобусный тур с монотонными часовыми рассказами гида", то это не для вас. Больше подходит для тех людей, который, открыв рот, готовы целую вечность смотреть на ночное небо, берег моря или закат. Очень удобно, что гид забирает в любое время, в любой точке города (особенно актуально для рабочих поездок, когда дневное время, в которое проходят большинство экскурсий, расписано по часам). Комфортабельный автомобиль, незабываемые виды, непринужденная беседа, в которой излагаются основные исторические данные. По вашему желанию может быть фото-/видеосъемка экскурсии. Рекомендую, однозначно!
18 мая 2019
Очень рекомендую экскурсии Екатерины. Отлично подобран маршрут, предусмотрены различные мелочи (как например, обработка от клещей), которые позволят вам почувствовать себя в безопасности и комфорте. Обязательно еще раз вернусь.
14 мая 2019
Очень понравилась экскурсия на Куршскую косу с Екатериной, впечатления непередоваемые, это удивительное место! Екатерина прекрасный рассказчик, с готовностью отвечала на все мои вопросы, даже не по теме экскурсии, очень много рассказывала об окружающей природе и истории Косы. Экскурстя очень понравится детям. С удовольствием бы повторила данную экскурсию, если представиться такая возможность.
11 апреля 2019
Отличная экскурсия! Екатерина прекрасный гид, интересно рассказывала и очень во время делала паузы, давая насладиться красотой Куршской косы! И мне, и сыну (14 лет) чрезвычайно понравилось!
29 марта 2019
Сегодня были на экскурсии с Екатериной. Нам все очень понравилось, отличный маршрут, великолепные дюны. Море просто прекрасное, нашли немного янтаря. Также посетили танцующий лес, а на обратном пути видели лисиц, которых можно было даже покормить😁 Екатерина очень интересный собеседник, ненавязчиво рассказывала интересные факты про Курскую косу. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии😊
27 марта 2019
Большое спасибо, Екатерине за экскурсии (плюс обзорная экскурсия по Калининграду), очень легко и быстро пролетело время, с массой положительных впечатлений🤗🤗🤗 вся поездка была комфортной, в течении которой ненавязчиво и ёмко, через индивидуальный подход (чего лишены групповые экскурсии) Екатерина нас ознакомила с известными туристическими местами, объектами и маршрутами
27 марта 2019
Экскурсия великолепна, мы увидели этот уголок в разных настроениях, учтены все пожелания, особая благодарность за сына )))
19 марта 2019
Экскурсия оставила о себе очень много приятных впечатлений, несмотря на дождливую погоду. Катя показала прекрасное пустынное Балтийское море на Куршской косе, как и мечталось его увидеть! Удалось увидеть в паре шагов лис и посетить несколько западных городов Калининградской области. Спасибо за информативную поездку и хорошее настроение. Отдельно благодарим за вкусный обед на 8 марта. Все было на высшем уровне!
Ещё 97 отзывов

Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

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