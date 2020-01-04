107 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Куршская коса — узкая полоска песка между морем и заливом, пограничье между Россией и Литвой, между небом и землей. Самое интересное на косе — это туристические маршруты (небольшие пешие лесные тропы до местных достопримечательностей): Танцующий лес, Дюна Эфа, высота Мюллера, Озеро Лебедь; здесь вы узнаете, почему танцуют деревья, на сколько передвинулась дюна за последние 50 лет, сколь высоко вы готовы подняться, чтобы увидеть косу сверху и как образовалось озеро в песках.
На нашем пути встретятся многочисленные кафешки со свежевыловленной и свежекопченой рыбой, палатки с сувенирами из янтаря и можжевельника, а, если повезет, – можно встретить ручных лисиц, кабанов и даже косуль; зайти в гости на чай к бывшему капитану дальнего плавания и послушать его истории.
Дополнительные возможности
По желанию можно заглянуть в поселки — Лесное, Морское, Рыбачий; выйти на берег моря и залива, еще мы можем посетить музей Куршской косы, музей русских суеверий, музей-деревню викингов и орнитологическую станцию (входные билеты — от 50 до 350 руб. не включены в стоимость). Также есть возможность продлить маршрут в Танцующий лес.
Экскурсия разработана для тех, кто живет в большом городе и хочет сбросить накопившийся негатив, отключить голову и включить тело. Для туристов, которые уже везде были, все видели и забыли, что значит удивляться, тех, кто чувствует энергию Земли и всех, нуждающихся в перезагрузке!