4 отзыва оставили туристы

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Душевное знакомство с Балтийском

Военные корабли и маленькие буксиры, рыболовецкие судёнышки и гигантские сухогрузы — в Балтийске всё пропитано морской романтикой и темой военной славы России. Вы прогуляетесь 👣 по набережной города, чтобы в полной мере ощутить его дух. А в крепости Пиллау впечатлитесь фундаментальной мощью сооружения. Кроме того, мы прогуляемся по городу и рассмотрим маяк, любопытные здания и памятники. А также, если захотите, переправимся на Балтийскую косу и насладимся её красотой.

Как Пиллау стал Балтийском и другие истории 📖 о городе

По пути из Калининграда, а также на прогулке по Балтийску мы поговорим о важных событиях в истории города, ставшего цитаделью военно-морского славы России. Но я поделюсь не только историческими фактами, как то — какую роль сыграл Петр I в формировании Пиллау. Но также любопытными эпизодами из жизни простых людей, которые посвятили себя работе на кораблях. Кроме того, я дам вам ёмкие и интересные справки о памятниках на нашем пути и других достопримечательностях 🏛️ города.

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