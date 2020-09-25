4 отзыва оставили туристы

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Поездка в Балтийск в мини-группе

Запоминающееся путешествие в самый западный город России — за атмосферой и яркими историями

3.8
4 отзыва
Елизавета
Елизавета – представитель из Калининграда
Всем любителям романтики морских городов, фанатам истории 📖 и поклонникам природы — с нами в дружескую поездку в Балтийск.

Мы не спеша прогуляемся по городу и поговорим о ключевых событиях, сформировавших его облик, проникнемся духом военно-морской славы и посетим форт Пиллау.

А если захотите, отправимся очароваться скромной родственницей Куршской косы, косой Балтийской.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 16 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Поездка в Балтийск в мини-группе
Поездка в Балтийск в мини-группе

Что вас ожидает

Душевное знакомство с Балтийском
Военные корабли и маленькие буксиры, рыболовецкие судёнышки и гигантские сухогрузы — в Балтийске всё пропитано морской романтикой и темой военной славы России. Вы прогуляетесь 👣 по набережной города, чтобы в полной мере ощутить его дух. А в крепости Пиллау впечатлитесь фундаментальной мощью сооружения. Кроме того, мы прогуляемся по городу и рассмотрим маяк, любопытные здания и памятники. А также, если захотите, переправимся на Балтийскую косу и насладимся её красотой.

Как Пиллау стал Балтийском и другие истории 📖 о городе
По пути из Калининграда, а также на прогулке по Балтийску мы поговорим о важных событиях в истории города, ставшего цитаделью военно-морского славы России. Но я поделюсь не только историческими фактами, как то — какую роль сыграл Петр I в формировании Пиллау. Но также любопытными эпизодами из жизни простых людей, которые посвятили себя работе на кораблях. Кроме того, я дам вам ёмкие и интересные справки о памятниках на нашем пути и других достопримечательностях 🏛️ города.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: переправа на Балтийскую косу, личные траты
  • Для посещения Балтийской косы необходим паспорт
Начало и место завершения
🚩 на Ленинском проспекте, 18
Поездка в Балтийск в мини-группе
Поездка в Балтийск в мини-группе
Поездка в Балтийск в мини-группе
Поездка в Балтийск в мини-группе
Поездка в Балтийск в мини-группе
Поездка в Балтийск в мини-группе
Поездка в Балтийск в мини-группе

Экскурсия проводится в среду в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елизавета
Елизавета
Добрый день! Я представляю команду гидов. Мы проводим экскурсии по Калининграду и всей области. На наших групповых экскурсиях вас ждут профессиональнный гид с автомобилем и остановки на точках маршрута на то время, которое нужно вам для фотографий или перекуса. Также мы проводим индивидуальные экскурсии: на них вы всегда сможете сами выбрать интересные вам места. Ждем вас в Калининграде!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

4 отзыва оставили туристы

25 сентября 2020
Экскурсия познавательная, достаточно объемная, рекомендуем
15 августа 2020
Гид был очень хороший, знает и любит свою работу. Сначала город не впечатлил, но потом прониклась. Вот о фирме-организатор ничего хорошего сказать не могу. Мне не прислали оповещение о переносе времени на час раньше (спасибо гиду, что смог подхвать по дороге), при этом менеджер рьяно уверяла, что все отправила. Ездила с этой компанией ещё на одно экскурсию и крайне её не рекомендую. Поищите что-то получше.
Елизавета
Ответ гида:Добрый день, Елена! Сожалеем, что Ваши впечатления были испорчены по нашей вине. В высокий сезон случаются неполадки, в том числе и со связью. В итоге команда приложила все усилия и Ваша экскурсия состоялась. С менеджерами и оповещениями будем работать! с уважением, Елизавета
6 августа 2020
Экскурсия нам не понравилась. Первое, что напрягает, что водитель и гид - одно лицо. Во-вторых, в Балтийске смотреть нечего, музей ВМФ мы прошли мило. Если рассматривать эту услугу только как доставку в город Балтийск и обратно, то за эти деньги можно взять в аренду хорошую машину. Автобус Виталия откровенно старый и некомфортный. Про саму экскурсию могу сказать следующее. Не оставляло впечатление, что экскурсию проводит водитель автобуса(((. Бывает, гид становится водителем, а бывает наоборот. Это как раз тот случай. Поэтому Виталию желаю глубже изучить тему, про которую он рассказывает, и больше читать классическую литературу, чтобы развить речь и пополнить словарный запас.
Елизавета
Ответ гида:Добрый день, Ирина! Сожалеем, что данная экскурсия не доставила Вам приятных впечатлений. По нашему маршруту мы не показываем музей ВМФ в г. Балтийске, ключевым моментом данной экскурсии является посещение Балтийской косы. Виталий один из ведущих гидов нашей команды, с многолетним опытом и аккредитацией, возможно Вам просто не по нраву пришлась его подача. Просим прощения за это! Все ваши советы будут учтены. с уважением, Елизавета
30 июля 2020
Интересная, очень понравилась. Думаю, что успех любой экскурсии зависит на 100% от гида. Александр, замечательный рассказчик. Цифры, даты, факты, а также очень много позновательных моментов подчеркнула для себя. Полностью прониклась атмосферой, историей и просто получила удовольствие от прогулки. Обязательно к посещению Балтийск и Балткоса, рекомендую.

Елизавета проводит ещё 4 экскурсии

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