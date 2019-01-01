Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Инстаграмный городок

Благодаря трудолюбию и эстетическому вкусу немцев в 14 веке в 61 километре от Кёнигсберга, на месте старой прусской крепости возникло поселение Гердауэн. Много раз на него налетали ветра истории 📖. Особенно знатно досталось ему в Первую мировую войну. Но город 🏙️ восстал, как Феникс, из пепла. В 2019 году областные власти обратили внимание на поселок и решили превратить его в туристическую Мекку. И теперь это один из самых «пряничных» городков области, так что красивые 🤩 фото в Инстаграме вам гарантированы!

Отголоски прошлых цивилизаций

По пути в Гердауэн-Железнодорожный вы посетите поселки Ундерванген-Чехово, Алленау-Поречье, Бёттхерсдорф-Севское. Осмотрите печальные, но романтичные и живописные руины трех кирх, а также следы ушедшей цивилизации — СССР. А в промежутках между локациями я расскажу историю возникновения и развития Восточной Пруссии.

Вдумчивая прогулка 👣 по городу

Прибыв в главное место назначения, мы неспешно прогуляемся по населенному пункту. Вы осмотрите остатки немецкого зодчества со следами российской реновации. Изучите все более-менее значимые объекты. К наиболее удаленным локациям — ж/д вокзалу, водонапорной башне, замку и мельнице — выдвинемся на авто. Я расскажу все, что знаю об истории города, и покажу наиболее фотогеничные локации. А нагулявшись и проголодавшись, можно будет перекусить или попить чай в кафе «Старая Мельница».

Организационные детали