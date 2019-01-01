Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн

Пожалуй, лучшая имитация провинциальной Европы в России

Андрей
Андрей – Гид из Калининграда
Вы откроете городок 14 века с остатками немецкого зодчества и следами российской реновации.

Я расскажу, каким был его путь до того, как стать самым фотогеничным городом области.

Покажу наиболее значимые памятники и выразительные локации.

А по пути из Калининграда вы осмотрите руины трех кирх, встретите следы советской эпохи и послушаете о судьбе Восточной Пруссии.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн

Что вас ожидает

Инстаграмный городок
Благодаря трудолюбию и эстетическому вкусу немцев в 14 веке в 61 километре от Кёнигсберга, на месте старой прусской крепости возникло поселение Гердауэн. Много раз на него налетали ветра истории 📖. Особенно знатно досталось ему в Первую мировую войну. Но город 🏙️ восстал, как Феникс, из пепла. В 2019 году областные власти обратили внимание на поселок и решили превратить его в туристическую Мекку. И теперь это один из самых «пряничных» городков области, так что красивые 🤩 фото в Инстаграме вам гарантированы!

Отголоски прошлых цивилизаций
По пути в Гердауэн-Железнодорожный вы посетите поселки Ундерванген-Чехово, Алленау-Поречье, Бёттхерсдорф-Севское. Осмотрите печальные, но романтичные и живописные руины трех кирх, а также следы ушедшей цивилизации — СССР. А в промежутках между локациями я расскажу историю возникновения и развития Восточной Пруссии.

Вдумчивая прогулка 👣 по городу
Прибыв в главное место назначения, мы неспешно прогуляемся по населенному пункту. Вы осмотрите остатки немецкого зодчества со следами российской реновации. Изучите все более-менее значимые объекты. К наиболее удаленным локациям — ж/д вокзалу, водонапорной башне, замку и мельнице — выдвинемся на авто. Я расскажу все, что знаю об истории города, и покажу наиболее фотогеничные локации. А нагулявшись и проголодавшись, можно будет перекусить или попить чай в кафе «Старая Мельница».

Организационные детали

  • Я заберу вас в удобном месте Калининграда и после экскурсии 🧭 отвезу обратно
  • Дополнительные расходы: обед в кафе — супы до 280 рублей, горячие блюда до 360 рублей
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн
«Пряничный» Железнодорожный-Гердауэн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей. Я родился и вырос в Калининграде. Отлично знаю город и область. Успел пожить и в других регионах нашей страны — Заполярье, на Дальнем Востоке. Увлекаюсь историей, философией, психологией и краеведением. Придерживаюсь здорового образа жизни. Ностальгирую по уходящей мультикультурности родного края. Хочу и готов помочь вам получить визуальное и эмоциональное удовольствие от созерцания его красот.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
498 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 891
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
380 отзывов
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7 часов
На Куршскую косу через форты и замки
353 отзыва
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6890
5 857
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
346 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
1 180
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
292 отзыва
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Дух старого Кёнигсберга
780
3 часа
Дух старого Кёнигсберга
252 отзыва
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау