Андрей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

В поселке Славское вы увидите руины боевого замка Тевтонского ордена и старинной кирхи. А также погуляете по буковому лесу 🌲 и проведаете забытый современниками обелиск немецкого генерала. В поселке Штаблак удивитесь армейской инфраструктуре Вермахта и отыщете сохранившийся бассейн под открытым небом. Кроме того, вспомните воинов разных национальностей, погибших в концентрационном лагере Шталаг-1А.

Прогулка 👣 по Багратионовску

Багратионовск стал невольным свидетелем сражения с французской армией в 1807 году. Несмотря на небольшой размер, он полон исторических артефактов. Я покажу памятники героям битвы с Наполеоном, интересные объекты инфраструктуры и руины Орденского замка. По желанию мы также заглянем в уютный городской музей 🖼 с аутентичными экспонатами, повествующими о богатом прошлом города.

Организационные детали