Андрей проводит ещё 1 экскурсию

Погружение в прошлое В поселке Славское вы увидите руины боевого замка Тевтонского ордена и старинной кирхи. А также погуляете по буковому лесу 🌲 и проведаете забытый современниками обелиск немецкого генерала. В поселке Штаблак удивитесь армейской инфраструктуре Вермахта и отыщете сохранившийся бассейн под открытым небом. Кроме того, вспомните воинов разных национальностей, погибших в концентрационном лагере Шталаг-1А.
Прогулка 👣 по Багратионовску Багратионовск стал невольным свидетелем сражения с французской армией в 1807 году. Несмотря на небольшой размер, он полон исторических артефактов. Я покажу памятники героям битвы с Наполеоном, интересные объекты инфраструктуры и руины Орденского замка. По желанию мы также заглянем в уютный городской музей 🖼 с аутентичными экспонатами, повествующими о богатом прошлом города.
Организационные детали
Билеты 🎫 в музей 🖼 не включены в стоимость — 80 рублей с человека
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Андрей. Я родился и вырос в Калининграде. Отлично знаю город и область. Успел пожить и в других регионах нашей страны — Заполярье, на Дальнем Востоке. Увлекаюсь историей, философией, психологией и краеведением. Придерживаюсь здорового образа жизни. Ностальгирую по уходящей мультикультурности родного края. Хочу и готов помочь вам получить визуальное и эмоциональное удовольствие от созерцания его красот.