Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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Путешествие из Калининграда в Багратионовск

Проехать по местам боевой славы и увидеть военные памятники, руины замков и старинные кирхи

Андрей
Андрей – Гид из Калининграда
Вы отправитесь на юг Калининградской области, в Багратионовский район.

Этот край не раз становился ареной ожесточенных сражений.

Вы узнаете, какие именно события здесь происходили, заедете в поселки Славское и Штаблак и раскроете историю 📖 немецкого лагеря Шталаг-1А.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Путешествие из Калининграда в Багратионовск
Путешествие из Калининграда в Багратионовск

Что вас ожидает

Погружение в прошлое
В поселке Славское вы увидите руины боевого замка Тевтонского ордена и старинной кирхи. А также погуляете по буковому лесу 🌲 и проведаете забытый современниками обелиск немецкого генерала. В поселке Штаблак удивитесь армейской инфраструктуре Вермахта и отыщете сохранившийся бассейн под открытым небом. Кроме того, вспомните воинов разных национальностей, погибших в концентрационном лагере Шталаг-1А.

Прогулка 👣 по Багратионовску
Багратионовск стал невольным свидетелем сражения с французской армией в 1807 году. Несмотря на небольшой размер, он полон исторических артефактов. Я покажу памятники героям битвы с Наполеоном, интересные объекты инфраструктуры и руины Орденского замка. По желанию мы также заглянем в уютный городской музей 🖼 с аутентичными экспонатами, повествующими о богатом прошлом города.

Организационные детали

  • Билеты 🎫 в музей 🖼 не включены в стоимость — 80 рублей с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Путешествие из Калининграда в Багратионовск
Путешествие из Калининграда в Багратионовск
Путешествие из Калининграда в Багратионовск
Путешествие из Калининграда в Багратионовск
Путешествие из Калининграда в Багратионовск
Путешествие из Калининграда в Багратионовск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей. Я родился и вырос в Калининграде. Отлично знаю город и область. Успел пожить и в других регионах нашей страны — Заполярье, на Дальнем Востоке. Увлекаюсь историей, философией, психологией и краеведением. Придерживаюсь здорового образа жизни. Ностальгирую по уходящей мультикультурности родного края. Хочу и готов помочь вам получить визуальное и эмоциональное удовольствие от созерцания его красот.
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Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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