Артем проводит ещё 3 экскурсии

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Путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе

Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня

Артем
Артем – представитель из Калининграда
Это камерное путешествие откроет для вас два характерных города на берегу моря 🌊 — мужественный Балтийск и солнечный Янтарный.

В бывшем Пиллау вы осмотрите корабли военно-морского флота, увидите шведскую крепость и романтичный маяк 19 века.

А следом откроете секреты добычи янтаря, посетите музей 🖼 «Янтарная палата» и побываете на лучшем пляже области.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 20001 500 ₽ за человекаскидка25%

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Путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе

Что вас ожидает

Балтийск: на страже западной границы
Первым делом мы отправимся в бывший форпост Восточной Пруссии и самую западную точку нашей страны — военно-морской Балтийск. Один за другим перед вами будут открываться секреты старинного города: как связана с Балтийском императрица Елизавета, что делал в Пиллау Петр I и почему на стене гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом Иосифа Бродского. Мы осмотрим сохранившуюся Шведскую крепость и яркий маяк 19 века, форты и памятники города. Подметим разницу между военными и обслуживающими кораблями и, прогуливаясь по молу, полюбуемся кораблями, стоящими на рейде. А на местном пляже постараемся найти пару солнечных капель, кусочков янтаря.

Янтарная кладовая Калининградской области
Следом вы окажетесь в месте, где добывается 90% мировых запасов янтаря, поселке с говорящим именем Янтарный. Здесь вы рассмотрите постройки прусских времен, старинную кирху, замок 🏰 и городской парк 🌳. Заглянете на местный пляж 🏖️, самый широкий и чистый в области, и пройдете над озером по деревянному променаду. А после посвятим время знакомству с солнечным символом поселка: осмотрим действующий карьер, где добывают минерал, посетим музей 🖼 «Янтарная палата» и побываем на частном янтарном производстве, где вы сможете купить изделия «из первых рук».

Перед обратной дорогой вы сможете перекусить в кафе на морском берегу или в ресторане Галера, напоминающем старинный корабль.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На легковом автомобиле 🚘 или минивэне
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Место встречи может быть изменено по согласованию: мы постараемся вас забрать от места вашего проживания или близко к нему
  • На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии 🧭, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию

Дополнительные расходы

  • Билет в музей Янтарного комбината и карьер — 500 руб. с человека за два объекта, 350 руб. за один
  • Возможны любые изменения программы за доплату: например, продление экскурсии — при единогласном согласии всех путешественников
Начало и место завершения
🚩 у Дома Советов в Калинанграде
Путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе

Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Артем
Артем
Организатор туров и экскурсий по Калининградской области, Литве, Польше. Гид со стажем, местный житель. Представляю команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием организуем для вас насыщенный отдых в нашем удивительном Янтарном крае, исходя из ваших пожеланий и возможностей.
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Артем проводит ещё 3 экскурсии

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