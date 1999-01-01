Артем проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Балтийск: на страже западной границы

Первым делом мы отправимся в бывший форпост Восточной Пруссии и самую западную точку нашей страны — военно-морской Балтийск. Один за другим перед вами будут открываться секреты старинного города: как связана с Балтийском императрица Елизавета, что делал в Пиллау Петр I и почему на стене гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом Иосифа Бродского. Мы осмотрим сохранившуюся Шведскую крепость и яркий маяк 19 века, форты и памятники города. Подметим разницу между военными и обслуживающими кораблями и, прогуливаясь по молу, полюбуемся кораблями, стоящими на рейде. А на местном пляже постараемся найти пару солнечных капель, кусочков янтаря.

Янтарная кладовая Калининградской области

Следом вы окажетесь в месте, где добывается 90% мировых запасов янтаря, поселке с говорящим именем Янтарный. Здесь вы рассмотрите постройки прусских времен, старинную кирху, замок 🏰 и городской парк 🌳. Заглянете на местный пляж 🏖️, самый широкий и чистый в области, и пройдете над озером по деревянному променаду. А после посвятим время знакомству с солнечным символом поселка: осмотрим действующий карьер, где добывают минерал, посетим музей 🖼 «Янтарная палата» и побываем на частном янтарном производстве, где вы сможете купить изделия «из первых рук».

Перед обратной дорогой вы сможете перекусить в кафе на морском берегу или в ресторане Галера, напоминающем старинный корабль.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На легковом автомобиле 🚘 или минивэне

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Место встречи может быть изменено по согласованию: мы постараемся вас забрать от места вашего проживания или близко к нему

На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии 🧭, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию

Дополнительные расходы