Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф

Увидеть город до «Огненного шторма», узнать о проклятии раввина и секретной организации Гитлера

Denis
Denis – представитель из Калининграда
Прогулка 👣 по «острову смерти» подарит давно забытый детский восторг 🔥, ведь здесь сплетаются история 📖 и мистика, рождая легенды о проклятых зданиях и неспокойных призраках.

Вы узнаете секрет семи графов, найдете масонские знаки загадочной организации Аненербе, а также услышите удивительные рассказы о горожанах, населявших ранее остров 🏝️ Кнайпхоф.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 21 человека

  • 800 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф
Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф

Что вас ожидает

Мифы и легенды
Некогда зажиточный и популярный, остров 🏝️ Кнайпхоф сейчас переживает не лучшие времена. Даже коренные жители уже не помнят, какие сокровища украшали эту часть города. Я покажу старинные фотографии 📸 с мест их съемки и расскажу об улицах и людях, которые сгорели здесь одной августовской ночью. Вы узнаете, каким необычным способом советские переселенцы сохранили стены Кафедрального собора, почему один мост прозвали Медовым, а другой — Потроховым, и поймете, отчего калининградцы обходят новые пятиэтажки стороной. Я поделюсь городскими легендами о секретной организации «Наследие предков» времен гитлеровской Германии и о подземных бункерах, открою, чей памятник раньше возвышался на «роковом перекрестке», и объясню, как 7 мостов Калининграда породили жаркие споры в кругах математиков.

Организационные детали

  • Мы не посещаем Кафедральный собор
  • Рекомендую брать с собой термосы и небольшой перекус
  • Мы сможем сделать остановку в одном из уютных кафе по пути следования. В некоторых действует скидка для участников экскурсии 🧭.
Начало и место завершения
🚩 у гостиницы «Калининград»
Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф
Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф
Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф
Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф
Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф
Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф
Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф
Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф

Экскурсия проводится ежедневно в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 21 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Denis
Denis
Я нахожу факты и мифы, подтвержденные историческими документами. Храню наследие Восточной Пруссии, организую поисковые и археологические экспедиции, сохраняю честную историю самого красивого европейского города, каким Кёнигсберг считался до войны. Я журналист, экскурсовод и блоггер. В доступной и простой форме, без скучных цифр и общеизвестных штампов расскажу о городе и покажу то, чего не увидят обычные туристы и не расскажут официальные гиды.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
1 200
6 часов
Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
899 отзывов
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
600
3 часа
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
709 отзывов
Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
440 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7.5 часов
На Куршскую косу через форты и замки
343 отзыва
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900
5 865
6 часов
Куршская коса для детей и взрослых
321 отзыв
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 550
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
249 отзывов