Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Мифы и легенды Некогда зажиточный и популярный, остров 🏝️ Кнайпхоф сейчас переживает не лучшие времена. Даже коренные жители уже не помнят, какие сокровища украшали эту часть города. Я покажу старинные фотографии 📸 с мест их съемки и расскажу об улицах и людях, которые сгорели здесь одной августовской ночью. Вы узнаете, каким необычным способом советские переселенцы сохранили стены Кафедрального собора, почему один мост прозвали Медовым, а другой — Потроховым, и поймете, отчего калининградцы обходят новые пятиэтажки стороной. Я поделюсь городскими легендами о секретной организации «Наследие предков» времен гитлеровской Германии и о подземных бункерах, открою, чей памятник раньше возвышался на «роковом перекрестке», и объясню, как 7 мостов Калининграда породили жаркие споры в кругах математиков.
Организационные детали
Мы не посещаем Кафедральный собор
Рекомендую брать с собой термосы и небольшой перекус
Мы сможем сделать остановку в одном из уютных кафе по пути следования. В некоторых действует скидка для участников экскурсии 🧭.
Начало и место завершения
🚩 у гостиницы «Калининград»
Экскурсия проводится ежедневно в 12:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 21 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я нахожу факты и мифы, подтвержденные историческими документами. Храню наследие Восточной Пруссии, организую поисковые и археологические экспедиции, сохраняю честную историю самого красивого европейского города, каким Кёнигсберг считался до войны. Я журналист, экскурсовод и блоггер. В доступной и простой форме, без скучных цифр и общеизвестных штампов расскажу о городе и покажу то, чего не увидят обычные туристы и не расскажут официальные гиды.