Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Мифы и легенды

Некогда зажиточный и популярный, остров 🏝️ Кнайпхоф сейчас переживает не лучшие времена. Даже коренные жители уже не помнят, какие сокровища украшали эту часть города. Я покажу старинные фотографии 📸 с мест их съемки и расскажу об улицах и людях, которые сгорели здесь одной августовской ночью. Вы узнаете, каким необычным способом советские переселенцы сохранили стены Кафедрального собора, почему один мост прозвали Медовым, а другой — Потроховым, и поймете, отчего калининградцы обходят новые пятиэтажки стороной. Я поделюсь городскими легендами о секретной организации «Наследие предков» времен гитлеровской Германии и о подземных бункерах, открою, чей памятник раньше возвышался на «роковом перекрестке», и объясню, как 7 мостов Калининграда породили жаркие споры в кругах математиков.

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