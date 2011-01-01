Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по Правдинску. Вы пройдете среди старинных домов бывшего Фридланда и услышите его историю 📖, а после подниметесь на колокольню немецкой кирхи и полюбуетесь окрестностями с высоты.

Сплав по реке Лава. Затем вас ждут инструктаж и подготовка к сплаву. Мы начнем у Правдинской ГЭС-3 — это еще одна достопримечательность 🏛️ города, — а закончим маршрут у средневекового городища «Ушкуй». Все это время вас будет сопровождать инструктор, поэтому волноваться не о чем!

Либо вы можете продолжить самостоятельно бродить-изучать город 🏙️, а в назначенное время автобус отвезет вас к городищу.

Обед, как в Средневековье. В городище вам предложат блюда, приготовленные по старинным рецептам.

Экскурсия ⛳ по крепости. Далее вас ждет знакомство с постройками поселения: вы узнаете об особенностях средневекового зодчества и деталях интерьера, увидите старинные инструменты и мебель, осадные и оборонительные машины и приспособления. А на интерактивной экспозиции сможете посмотреть и даже примерить оружие и доспехи воинов XI-XIV веков!

Кому подойдет экскурсия ⛳

Всем: на маршруте нет сложных препятствий, поэтому можно смело брать с собой даже детей. Длина маршрута 9 км.

Организационные детали

Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды

В стоимость входит: трансфер и сопровождение инструктора по всему маршруту

Дополнительные расходы