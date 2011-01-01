Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Славянское городище Ушкуй, Правдинск-Фридланд и сплав на байдарках

Побродить среди старинных домиков, сплавиться на байдарке и увидеть средневековое поселение

Максим
Максим – экскурсионное агентство из Калининграда
В группе до 30 человек вы отправитесь на юг области: здесь вас ждут природные и исторические памятники.

Мы проникнемся атмосферой города, застывшего во времени, и поднимемся на колокольню кирхи.

На байдарках доплывем до городища Ушкуй (желающие могут добраться на автобусе).

И после обеда вы осмотрите его постройки и познакомитесь с традициями и бытом Средневековья.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.

Экскурсия

1 500 ₽ за человека

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Славянское городище Ушкуй, Правдинск-Фридланд и сплав на байдарках
Славянское городище Ушкуй, Правдинск-Фридланд и сплав на байдарках

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по Правдинску. Вы пройдете среди старинных домов бывшего Фридланда и услышите его историю 📖, а после подниметесь на колокольню немецкой кирхи и полюбуетесь окрестностями с высоты.

Сплав по реке Лава. Затем вас ждут инструктаж и подготовка к сплаву. Мы начнем у Правдинской ГЭС-3 — это еще одна достопримечательность 🏛️ города, — а закончим маршрут у средневекового городища «Ушкуй». Все это время вас будет сопровождать инструктор, поэтому волноваться не о чем!
Либо вы можете продолжить самостоятельно бродить-изучать город 🏙️, а в назначенное время автобус отвезет вас к городищу.

Обед, как в Средневековье. В городище вам предложат блюда, приготовленные по старинным рецептам.

Экскурсия ⛳ по крепости. Далее вас ждет знакомство с постройками поселения: вы узнаете об особенностях средневекового зодчества и деталях интерьера, увидите старинные инструменты и мебель, осадные и оборонительные машины и приспособления. А на интерактивной экспозиции сможете посмотреть и даже примерить оружие и доспехи воинов XI-XIV веков!

Кому подойдет экскурсия ⛳

Всем: на маршруте нет сложных препятствий, поэтому можно смело брать с собой даже детей. Длина маршрута 9 км.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
  • В стоимость входит: трансфер и сопровождение инструктора по всему маршруту

Дополнительные расходы

  • Входные билеты 🎫 в городище Ушкуй — 400 руб. взрослый, 300 руб. детский
  • Обед в средневековом городище 600 руб. /чел.
  • Аренда байдарки:
    — 1000 руб. за взрослого
    — 500 руб. детям до 7 лет, если они садятся в одну байдарку с двумя взрослыми
  • Стрельба из лука, арбалета, примерка средневековой одежды — стоимость уточняйте на месте
Начало и место завершения
🚩 в центре Калининграда
Славянское городище Ушкуй, Правдинск-Фридланд и сплав на байдарках
Славянское городище Ушкуй, Правдинск-Фридланд и сплав на байдарках
Славянское городище Ушкуй, Правдинск-Фридланд и сплав на байдарках
Славянское городище Ушкуй, Правдинск-Фридланд и сплав на байдарках
Славянское городище Ушкуй, Правдинск-Фридланд и сплав на байдарках
Славянское городище Ушкуй, Правдинск-Фридланд и сплав на байдарках
Славянское городище Ушкуй, Правдинск-Фридланд и сплав на байдарках
Славянское городище Ушкуй, Правдинск-Фридланд и сплав на байдарках
Славянское городище Ушкуй, Правдинск-Фридланд и сплав на байдарках
Славянское городище Ушкуй, Правдинск-Фридланд и сплав на байдарках

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Максим
Максим
Мы ведущее турагентство Калининграда, работаем с 2011 года. Предлагаем уникальные авторские программы и экскурсии по Калининградской области, которые удивят даже местных жителей! С нами вы не только увидите те места в Калининграде, о существовании которых даже не подозревали, но и посмотрите на уже известные вам новым взглядом! Мы коренные калининградцы во 2-м поколении. У нас только профессиональные гиды, которые проходят специальный отбор, чтобы вы были довольны экскурсией на 100%. Мы всегда посоветуем для вашего посещения интересные места, магазины с местными сувенирами и деликатесами, а также лучшие рестораны с локальной кухней.
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