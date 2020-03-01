Александр проводит ещё 4 экскурсии

Программа

Мы переправимся на Балтийскую косу и отвезем вас в труднодоступную местность, где почти нет людей. У вас будет возможность почувствовать себя Робинзонами, оставшись наедине с природой. Мы предоставим вам палатки и все необходимые вещи для прекрасного походного отдыха, обеспечим дровами и с радостью поможем обустроиться. Сутки вы будете рыбачить, готовить, купаться и расслабляться от городской суеты. Если захотите, мы сможем оставить вас и забрать на следующий день. Это «Сафари» будет лучшим в вашей жизни!