Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе

Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе
Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе
Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе
Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе
Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе
Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе
Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе
Светлогорск, Янтарный и Балтийск в мини-группе

Что вас ожидает 🤩

  • Водонапорная башня
  • Дом охотника
  • Органный зал
  • «Лиственничный» парк
  • «Солнечные часы»
  • Памятный знак Томасу Манну
  • "Курхаус"
  • Скульптуру «Царевна-лягушка»
  • Променад. «Нимфа» и «Ундина»
  • Канатная дорога
  • Филинская бухта
  • Смотровая площадка карьера
  • Янтарный замок
  • Парк им. М. Беккера
  • Кирха Пальмникена
  • Пляж в Янтарном
  • Маяк
  • Лоцманская башня
  • Памятники Елизавете Петровне и Петру I
  • Крепость Пиллау XVII века
  • Набережная
  • Площадь Балтийской славы
  • Свято-Георгиевский морской собор (реформистская кирха)
Насыщенная экскурсия на минивэне в практически индивидуальном формате. Вы сможете посетить больше мест и отдохнуть с комфортом, так как свободного времени будет достаточно, возможность перекусить или полноценно пообедать, купание в Балтийском море и многое другое.
Если вы планируете путешествие в самую западную область Российской Федерации, наверняка вам захочется посетить и самый западный город этой самой западной области — город Балтийск, бывший форпост Восточной Пруссии.
Вы увидите не только военно-морскую гавань с пришвартовавшимися здесь кораблями, Шведскую крепость, ставшую прототипом Петропавловской в Санкт-Петербурге, маяк, построенный еще в середине 19 века, но и узнаете какое отношение к Балтийску имеет русская императрица Елизавета? Чем занимался в Пиллау (так назывался до войны этот город) русский царь Петр I? Почему на стене самой знаменитой флотской гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом выдающегося поэта, лауреата нобелевской премии — Иосифа Бродского? Увидите разницу между военными кораблями и обслуживающими, прогуляетесь по молу, с которого открывается интересный вид на корабли, стоящие на рейде, увидите форты и памятники города. И еще много о чем вы узнаете, если побываете на этой экскурсии.
Далее наш путь лежит в поселок Янтарный- мировой центр добычи солнечного камня, где разведано 90% мировых запасов янтаря. Мы побываем на янтарном производстве, узнаем все секреты добычи и обработки застывшего минерала. Вы сможете приобрести изделия «из первых рук»: янтарные украшения, натуральную янтарную косметику.
Мы увидим дворец янтарного магната Морица Беккера, (бывший охотничий замок прусского короля), расположенный в самом живописном парке Калининградской области на берегу моря и в котором представлены самые редкие деревья и кустарники из разных уголков нашей планеты. Здесь мы осмотрим кирху и замок, городской парк, самые широкие в области пляжи, удивительный деревянный променад, проложенный над озером, образовавшегося после отлива
Далее вас ждет потрясающей красоты Филинская бухта - уникальный геологический заповедник. Во время остановки вы сделаете отличные кадры с видом на побережье Балтийского моря.
А после — курорт Светлогорск, такой зеленый, уютный и живописный, несомненно один из лучших курортных городков на Балтике. Сказочные домики в лесу, шум моря и аромат балтийских сосен. Вы вдоволь надышитесь целебным воздухом, сочетающим нотки морской соли и хвойных деревьев.
В Светлогорске вы увидите: уникальную архитектуру довоенного курорта Восточной Пруссии,творения известного немецкого скульптора Германа Брахерта. Прогуливаясь по центральному парку и променаду поговорим о причинах такой популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и обсудим архитектурные особенности символа города — башни грязеводолечебницы Раушена 1908 года.
Неповторимые крутые спуски к морю, созданные еще до войны, прогулка по променаду, великолепная архитектура начала XX века- приятные воспоминания на всю жизнь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Отдельно по желанию оплачиваются обед и сувениры
  • Билет на смотровую площадку Янтарного комбината оплачивается
  • Дополнительно (посещение по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 9-00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Экскурсия проходит на автобусе повышенной комфортности до 8 человек
  • Экскурсию проведёт один из гидов–экскурсоводов нашей команды
  • Отдельно по желанию оплачиваются обед и сувениры
  • Билет на смотровую площадку Янтарного комбината оплачивается
  • Дополнительно (посещение по желанию).
  • Ваш гид всех обзвонит вечером с 20 до 21 часа накануне поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно 9-00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

👥Групповые🚗На машине🏛История и архитектура☀️На весь день🛡ВоенныеБалтийск, Янтарный, Светлогорск

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Сокровища русской Балтики в мини-группе: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
8 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Бюро
Нет отзывов
Сокровища русской Балтики в мини-группе: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
Путешествие по трём приморским городам Балтийского побережья - Светлогорску, Янтарному
от 12 000 за 1-3 чел.
Прогулка по морским городам Светлогорск, Балтийск и Янтарный
9 часов
🚗 На машине
Групповая
Буров
4.9
21 отзыв
Прогулка по морским городам Светлогорск, Балтийск и Янтарный
Всего за день мы с вами посетим три совершенно разных города на Балтийском море: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
2 500 за 1 человека
«Янтарное Эльдорадо»: Светлогорск и Янтарный в мини-группе
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Цветные
4.4
89 отзывов
«Янтарное Эльдорадо»: Светлогорск и Янтарный в мини-группе
Предлагаем вам познакомиться с колыбелью российского янтарного промысла - поселком Янтарным
2 050 за 1 человека
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
9 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Артем
4.9
7 отзывов
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
2 990 за 1 человека
Янтарный, Балтийск и Светлогорск в уютной мини группе
9 часов
🚗 На машине
Групповая
Балтийские
4.9
14 отзывов
Янтарный, Балтийск и Светлогорск в уютной мини группе
Я познакомлю вас с маленькой Швейцарией, и вы узнаете почему именно Светлогорск удостоен этого звания
2 500 за 1 человека
Морской бриз Балтийска и Янтарного (в мини-группе)
6 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Tez Tour
Нет отзывов
Морской бриз Балтийска и Янтарного (в мини-группе)
Смешанная: автобусная и пешеходная (в мини-группе)
3 200 за 1 человека
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Руслан
4.9
79 отзывов
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
За один день вы побываете в трех городах поочередно: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
8 000 за 1-6 чел.
Три города Балтики за один день: Балтийск, Светлогорск и Янтарный
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
4.6
25 отзывов
Три города Балтики за один день: Балтийск, Светлогорск и Янтарный
Посетить солнечный Янтарный, уютный Светлогорск и военно-морской Балтийск
7 500 за 1-4 чел.
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Вячеслав
5
1 отзыв
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
Не упустите возможность увидеть три ярких городка на побережье Балтийского моря за один день! Вы побываете
9 500 за 1-4 чел.
Уютное путешествие в Янтарный и Светлогорск в мини-группе
9 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Артем
4.9
8 отзывов
Уютное путешествие в Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить два курортных городка на берегу Балтики
2 990 за 1 человека
В поисках Янтарной комнаты: экскурсия по Янтарному и Светлогорску
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Королевский
3.9
20 отзывов
В поисках Янтарной комнаты: экскурсия по Янтарному и Светлогорску
Приглашаем вас на экскурсию по Балтийскому побережью! Вы посетите поселок Янтарный - одно из самых известных
1 450 за 1 человека
Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск: экскурсия в мини-группе
8 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Павел
4.9
46 отзывов
Очень популярно сейчас
Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
2 990 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ