Насыщенная экскурсия на минивэне в практически индивидуальном формате. Вы сможете посетить больше мест и отдохнуть с комфортом, так как свободного времени будет достаточно, возможность перекусить или полноценно пообедать, купание в Балтийском море и многое другое.

Если вы планируете путешествие в самую западную область Российской Федерации, наверняка вам захочется посетить и самый западный город этой самой западной области — город Балтийск, бывший форпост Восточной Пруссии.

Вы увидите не только военно-морскую гавань с пришвартовавшимися здесь кораблями, Шведскую крепость, ставшую прототипом Петропавловской в Санкт-Петербурге, маяк, построенный еще в середине 19 века, но и узнаете какое отношение к Балтийску имеет русская императрица Елизавета? Чем занимался в Пиллау (так назывался до войны этот город) русский царь Петр I? Почему на стене самой знаменитой флотской гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом выдающегося поэта, лауреата нобелевской премии — Иосифа Бродского? Увидите разницу между военными кораблями и обслуживающими, прогуляетесь по молу, с которого открывается интересный вид на корабли, стоящие на рейде, увидите форты и памятники города. И еще много о чем вы узнаете, если побываете на этой экскурсии.

Далее наш путь лежит в поселок Янтарный- мировой центр добычи солнечного камня, где разведано 90% мировых запасов янтаря. Мы побываем на янтарном производстве, узнаем все секреты добычи и обработки застывшего минерала. Вы сможете приобрести изделия «из первых рук»: янтарные украшения, натуральную янтарную косметику.

Мы увидим дворец янтарного магната Морица Беккера, (бывший охотничий замок прусского короля), расположенный в самом живописном парке Калининградской области на берегу моря и в котором представлены самые редкие деревья и кустарники из разных уголков нашей планеты. Здесь мы осмотрим кирху и замок, городской парк, самые широкие в области пляжи, удивительный деревянный променад, проложенный над озером, образовавшегося после отлива

Далее вас ждет потрясающей красоты Филинская бухта - уникальный геологический заповедник. Во время остановки вы сделаете отличные кадры с видом на побережье Балтийского моря.

А после — курорт Светлогорск, такой зеленый, уютный и живописный, несомненно один из лучших курортных городков на Балтике. Сказочные домики в лесу, шум моря и аромат балтийских сосен. Вы вдоволь надышитесь целебным воздухом, сочетающим нотки морской соли и хвойных деревьев.

В Светлогорске вы увидите: уникальную архитектуру довоенного курорта Восточной Пруссии,творения известного немецкого скульптора Германа Брахерта. Прогуливаясь по центральному парку и променаду поговорим о причинах такой популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и обсудим архитектурные особенности символа города — башни грязеводолечебницы Раушена 1908 года.

Неповторимые крутые спуски к морю, созданные еще до войны, прогулка по променаду, великолепная архитектура начала XX века- приятные воспоминания на всю жизнь.