Александр проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Морские истории 📖 Балтийска

Старинный Пиллау, а сегодня — Балтийск, приоткроет для вас хроники семилетней войны, нашествия французов в 19 веке и Второй мировой. Вы пройдете по набережной, рассматривая современные военные корабли и скользящих между ними лебедей. Увидите маяк, старинных торпедный катер и шведскую крепость 17 века. А после мы переправимся на Балтийскую косу, где вы полюбуетесь аскетичными пейзажами и увидите военные артефакты: Западный форт и немецкий аэродром Нойтиф.

Янтарная сокровищница мира

Название поселка оправдывает себя сполна, ведь именно в Янтарном добывается 90% мирового запаса солнечного камня. В местных лавочках вы подивитесь разнообразию авторских изделий и понаблюдаете за работой ювелиров. Осмотрите янтарный карьер и разберетесь в свойствах и способах добычи камня. И конечно, осмотрите символы поселка: чудесный парк 🌳 М. Беккера, храм Казанской иконы Божией Матери и дивный местный пляж 🏖️, единственный в стране обладатель награды «Голубой флаг».

Узкие улочки Светлогорска

Третий городок на нашем пути — уютный, зеленый и аристократичный Светлогорск. Ухоженный променад со скульптурами Ундины и Нимфы, солнечные часы, прусские виллы и водонапорная башня: мы охватим самые яркие уголки бывшего Раушена. Вы узнаете, кто в разные времена приезжал в курортный городок, рассмотрите глиняный макет Кенигсберга и встретитесь с героями Гофмана в переулке, который носит имя сказочника.

Организационные детали

В стоимость не включены: посещение крепости Пиллау — 300 рублей/взрослые, 150 рублей/дети, паром — 70 рублей за человека.