Александр проводит ещё 1 экскурсию

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Три города Балтики за один день

Посетить солнечный Янтарный, уютный Светлогорск и военно-морской Балтийск

Александр
Александр – Гид из Калининграда
Наше путешествие — увлекательная книга, в которой собраны три сказки Балтики.

В суровом Балтийске перед вами предстанут корабли военно-морского флота и оживут сюжеты сражений прошлых эпох.

В Янтарном вы откроете секреты происхождения и добычи солнечного камня.

А в Светлогорске прогуляетесь 👣 по следам европейских аристократов и полюбуетесь старинными виллами.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 900 ₽ за экскурсию

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Три города Балтики за один день
Три города Балтики за один день

Что вас ожидает

Морские истории 📖 Балтийска
Старинный Пиллау, а сегодня — Балтийск, приоткроет для вас хроники семилетней войны, нашествия французов в 19 веке и Второй мировой. Вы пройдете по набережной, рассматривая современные военные корабли и скользящих между ними лебедей. Увидите маяк, старинных торпедный катер и шведскую крепость 17 века. А после мы переправимся на Балтийскую косу, где вы полюбуетесь аскетичными пейзажами и увидите военные артефакты: Западный форт и немецкий аэродром Нойтиф.

Янтарная сокровищница мира
Название поселка оправдывает себя сполна, ведь именно в Янтарном добывается 90% мирового запаса солнечного камня. В местных лавочках вы подивитесь разнообразию авторских изделий и понаблюдаете за работой ювелиров. Осмотрите янтарный карьер и разберетесь в свойствах и способах добычи камня. И конечно, осмотрите символы поселка: чудесный парк 🌳 М. Беккера, храм Казанской иконы Божией Матери и дивный местный пляж 🏖️, единственный в стране обладатель награды «Голубой флаг».

Узкие улочки Светлогорска
Третий городок на нашем пути — уютный, зеленый и аристократичный Светлогорск. Ухоженный променад со скульптурами Ундины и Нимфы, солнечные часы, прусские виллы и водонапорная башня: мы охватим самые яркие уголки бывшего Раушена. Вы узнаете, кто в разные времена приезжал в курортный городок, рассмотрите глиняный макет Кенигсберга и встретитесь с героями Гофмана в переулке, который носит имя сказочника.

Организационные детали

В стоимость не включены: посещение крепости Пиллау — 300 рублей/взрослые, 150 рублей/дети, паром — 70 рублей за человека.

Три города Балтики за один день
Три города Балтики за один день
Три города Балтики за один день
Три города Балтики за один день
Три города Балтики за один день
Три города Балтики за один день
Три города Балтики за один день
Три города Балтики за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я коренной житель Калининградской области. Люблю природу и историю нашего края. С радостью поделюсь своей любовью и знаниями с вами!
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Александр проводит ещё 1 экскурсию

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