10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Друзья, если ваш гид - Артём, то я вас уверяю, экскурсия будет интересной и познавательной. Артём расскажет вам много интересных фактов о городе , области и ее достопримечательностях, которые не будут перегружены сухой информацией, советую тем кто любит историю воин и сражений обязательно поехать с Артёмом, так как он очень любит данную тематику.

Также по дороге к объектам экскурсии, Артём, любезно ответит на любые интересующие вас вопросы.

Обязательно посетите ресторан! Где готовят просто восхитительную рыбу, которую недавно выловили и только что приготовили. Также можете доверится совету Артема, что заказать в ресторане, вы не пожалеете. Эхххх строганина с ухой просто бомба! (средний чек на двоих 2000 руб. Можно оплачивать картой).

Приятное времяпрепровождения вам обеспечено. Артём, спасибо Вам за экскурсию!