10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить эко-тропы, природные феномены и легенды косы в формате мини-группы

Артем
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Артем – ваш гид
За один день вы исследуете красивейшие уголки Куршской косы — в маленькой компании и дружеской атмосфере, без туристической суеты и набора сухих фактов.

На легковом автомобиле или минивэне мы проедем от загадочного Танцующего леса до песчаных дюн Эфа, насладимся панорамами Балтики и оценим литовскую кухню.
2000 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в центре Калининграда
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У этой экскурсии10 отзывов
4.9
Уютное путешествие по Куршской косе
Уютное путешествие по Куршской косе

Что вас ожидает

Природные феномены Куршской косы
Мы объедем основные достопримечательности национального парка, его колоритные поселки и уникальные эко-тропы. В пути гид не будет перегружать вас справочной информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе и прусскими легендами.

  • Вы посетите Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли. Увидите 200-летние туи высотой с многоэтажный дом, узнаете, как древний лес избежал песчаной катастрофы, и полюбуетесь диким балтийским пляжем.
  • В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма.
  • Высота Мюллера покорит вас смотровой площадкой с потрясающим видом на море, хвойный лес и озеро Чайка.
  • В Рыбачем, уютном поселке, вы оцените не только чудесные пейзажи, но и местную кухню: отобедаете копченой рыбкой, литовским пивом и строганиной из пеламиды. Кроме того, мы заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете рассмотреть и купить работы местного мастера.
  • Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы проникнетесь атмосферой этого места и узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных.
  • Без Высоты Эфа сложно представить путешествие по косе, и вы сразу поймете, почему. Приготовьтесь вдохнуть ароматы моря и хвои, покорить самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами Куршского залива, мягких дюн и поселка Морское.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На легковом автомобиле или минивэне
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Место встречи может быть изменено по согласованию: мы постараемся вас забрать от места вашего проживания или близко к нему

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор при въезде на косу – 150 рублей с человека
  • Возможны любые изменения программы за доплату: заезды в форт №3, замки Нессельбек и Шаакен, посещение Зеленоградска или продление экскурсии – при единогласном согласии всех путешественников
Уютное путешествие по Куршской косе
Уютное путешествие по Куршской косе
Уютное путешествие по Куршской косе
Уютное путешествие по Куршской косе
Уютное путешествие по Куршской косе
Уютное путешествие по Куршской косе
Уютное путешествие по Куршской косе
Уютное путешествие по Куршской косе
Уютное путешествие по Куршской косе

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура в центре Калининграда.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Артем
Артем
Организатор туров и экскурсий по Калининградской области, Литве, Польше. Гид со стажем, местный житель. Представляю команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием организуем для вас насыщенный отдых в нашем удивительном Янтарном крае, исходя из ваших пожеланий и возможностей.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Друзья, если ваш гид - Артём, то я вас уверяю, экскурсия будет интересной и познавательной. Артём расскажет вам много интересных фактов о городе , области и ее достопримечательностях, которые не будут перегружены сухой информацией, советую тем кто любит историю воин и сражений обязательно поехать с Артёмом, так как он очень любит данную тематику.
Также по дороге к объектам экскурсии, Артём, любезно ответит на любые интересующие вас вопросы.
Обязательно посетите ресторан! Где готовят просто восхитительную рыбу, которую недавно выловили и только что приготовили. Также можете доверится совету Артема, что заказать в ресторане, вы не пожалеете. Эхххх строганина с ухой просто бомба! (средний чек на двоих 2000 руб. Можно оплачивать картой).
Приятное времяпрепровождения вам обеспечено. Артём, спасибо Вам за экскурсию!
10 марта 2020
Все очень понравилось
10 марта 2020
Были с подругой на экскурсии 29/02/2020.
Организовано очень здорово: Артём забрал нас из дома и привёз обратно (а людей, которые ездили с нами даже завёз в аэропорт!).
Сама экскурсия - просто спасение для тех, кто желает познакомиться с Куршской косой, но у кого не так много времени и нет машины!
Тем не менее, нужно понимать, что экскурсия обзорная, т.е. не получиться задержаться где-то подольше и придётся много походить - будьте готовы)
7 марта 2020
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Юрию!!!! Юрий без воды провез нас по самым интересным и важным местам,был очень вежлив и рассказывал не скучно, как многие экскурсоводы!) Большое спасибо,за путешествие, нам очень понравилось, рекомендуем к посещению обязательно)!!!
6 марта 2020
Бронировал на другую дату, но пришлось перенести дату экскурсии, связался с организатором объяснил ситуацию, без проблем поменяли дату поездки на удобную мне. Несколько раз связывались, организатор уточнил место, откуда мне удобно поехать и забрал там. Во время экскурсии никто никого не торопил, заезжали в интересные места, которые в программу экскурсии не входят, все это с интереснейшими рассказами про историю этих мест. По окончанию экскурсии всех доставили по их адресам. Подводя итоги, организатор идет на встречу, если есть какие-либо вопросы звонить ему, экскурсия интереснейшая, организация на высшем уровне.
1 марта 2020
В последний день в Калининграде решили посетить Курсшскую косу и не прогадали. Повезло с погодой и организицией тура). Артем забрал нас с апартаментов, по ходу рассказывал много интересной информации, нагулялись и насмотрелись природных красот, на обратном пути Артем довез нас прямо в аэропорт. Прекрасно провели этот день в хорошей компании!
28 февраля 2020
путешествие на самом деле вышло уютным. нас было пятеро вместе с Артёмом, и все мы поместились в небольшое авто, благодаря которому экономили силы и время для тщательного осмотра ключевых мест на косе. ехала туда исключительно за возможностью поглядеть на морюшко, но по пути узнала много разных фактов об истории этого места и Калиниградской области в целом. я благодарна нашей маленькой туристической группе и её предводителю за то, что мне не пришлось проходить весь маршрут до него одной в молчании и пешком.
25 февраля 2020
Были на экскурсии 23 февраля 2020г.
Очень приятный гид Артём. Поездка на Куршскую косу была отпадной! Артём показал нам самые красивые виды. Отмечу тот факт насколько важно количество человек в группе. Нас было 4 человека и было очень комфортно. Всем советую Минни группы или персональные экскурсии, чтобы вдоволь нагуляться и насмотреться прекраснейших видов!!! Поездка была на 5+
24 февраля 2020
В целом, всё понравилось. :)
Было много интересных локаций, и их было даже больше, чем планировалось.
17 февраля 2020
Огромное спасибо за шикарную экскурсию по Куршской косе ! Гид, маршрут, организация на высшем уровне.!!! 7 часов пролетели незаметно . Рекомендую всем, кто не любит большие группы. Нас было 4 человека, такая вот " маленькая группка " организовалась, подобралась хорошая компания, легковая машина только под нас и все внимание нам. Отдельное спасибо организатору и сервису " Трипстер" за отличную экскурсию!

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