В начале путешествия вас ожидает экскурсия ⛳ в Замок 🏰 Шаакен (нем. Schaaken) — орденский замок, расположенный в посёлке Некрасово Гурьевского района Калининградской области. Основан на месте прусской крепости (Зоке) около 1270 года. На сегодняшний день этот замок - один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение. Вы увидите Музей 🖼 инквизиции и экспозицию осадных орудий. По желанию - фотосессия 📷 в рыцарских доспехах и средневековых нарядах для дам, стрельба из лука и арбалета, глинтвейн (за доп. плату).

Далее нам гостеприимно откроет свои двери крафтовая сыроварня Шаакен Дорф. В ходе экскурсии 🧭 вы сможете не только окунуться в мир ремесленного сыроделия, где вам раскроют некоторые секреты производства сыра и тайны искусства сыроделия, но и продегустировать лучшие из них.

Затем мы отправимся в главный курорт - Светлогорск - такой зеленый, уютный и живописный, несомненно один из лучших курортных городков на Балтике. Вы вдоволь надышитесь целебным воздухом, сочетающим нотки морской соли и хвойных деревьев. На прогулке 👣 по центральному парку и променаду поговорим о причинах такой популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» - творением знаменитого немецкого скульптора Германа Брахерта и обсудим архитектурные особенности символа города, башни, грязеводолечебницы 1907 года. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы пройти по колоритным улочкам с "пряничными" домиками и сделать перерыв на обед. При желании можно совершить чудесную прогулку по променаду вдоль Балтийского моря 🌊 и насладиться красотой природы морского берега.

По дороге к Янтарному мы посетим потрясающей красоты Филинскую бухту: во время остановки вы сделаете отличные кадры с видом на побережье Балтийского моря.

Город солнечного камня - небольшой городок Янтарный.

В нем вы увидите: единственный в мире карьер по открытой добыче янтаря; прекрасно сохранившиеся кирпичные дома и атмосферу довоенного времени, готическую кирху 19 века, старинный парк 🌳 Морица Беккера, один из самых широких и чистых песчаных пляжей на всем Балтийском побережье; старую немецкую шахту Анна и абсолютно шикарный новейший музей "Янтарная палата", экспозицию которого в 2017 году помогали создавать сотрудники Эрмитажа. Как появился этот курорт и чем живет сегодня, как здесь развивается туристическое направление, как добывают и кому продают калининградский янтарь — вас ждет знакомство с историей 📖 города в целом и в деталях.

Организационные детали

Экскурсия пройдет на комфортабельном легковом автомобиле 🚘 с климат-контролем или микроавтобусе.