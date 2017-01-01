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Уютное путешествие в замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный

5
2 отзыва
Артур А.
Артур А. – Гид из Калининграда
Уютное путешествие в замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚗На автомобиле
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 2 300 ₽ за человека

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Уютное путешествие в замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный
Уютное путешествие в замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный

Что вы увидите

  • Замок Шаакен (Зоке)
  • сыроварня Шаакен Дорф
  • Светлогорск
  • Янтарный
В начале путешествия вас ожидает экскурсия ⛳ в Замок 🏰 Шаакен (нем. Schaaken) — орденский замок, расположенный в посёлке Некрасово Гурьевского района Калининградской области. Основан на месте прусской крепости (Зоке) около 1270 года. На сегодняшний день этот замок - один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение. Вы увидите Музей 🖼 инквизиции и экспозицию осадных орудий. По желанию - фотосессия 📷 в рыцарских доспехах и средневековых нарядах для дам, стрельба из лука и арбалета, глинтвейн (за доп. плату).
Далее нам гостеприимно откроет свои двери крафтовая сыроварня Шаакен Дорф. В ходе экскурсии 🧭 вы сможете не только окунуться в мир ремесленного сыроделия, где вам раскроют некоторые секреты производства сыра и тайны искусства сыроделия, но и продегустировать лучшие из них.
Затем мы отправимся в главный курорт - Светлогорск - такой зеленый, уютный и живописный, несомненно один из лучших курортных городков на Балтике. Вы вдоволь надышитесь целебным воздухом, сочетающим нотки морской соли и хвойных деревьев. На прогулке 👣 по центральному парку и променаду поговорим о причинах такой популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» - творением знаменитого немецкого скульптора Германа Брахерта и обсудим архитектурные особенности символа города, башни, грязеводолечебницы 1907 года. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы пройти по колоритным улочкам с "пряничными" домиками и сделать перерыв на обед. При желании можно совершить чудесную прогулку по променаду вдоль Балтийского моря 🌊 и насладиться красотой природы морского берега.
По дороге к Янтарному мы посетим потрясающей красоты Филинскую бухту: во время остановки вы сделаете отличные кадры с видом на побережье Балтийского моря.
Город солнечного камня - небольшой городок Янтарный.
В нем вы увидите: единственный в мире карьер по открытой добыче янтаря; прекрасно сохранившиеся кирпичные дома и атмосферу довоенного времени, готическую кирху 19 века, старинный парк 🌳 Морица Беккера, один из самых широких и чистых песчаных пляжей на всем Балтийском побережье; старую немецкую шахту Анна и абсолютно шикарный новейший музей "Янтарная палата", экспозицию которого в 2017 году помогали создавать сотрудники Эрмитажа. Как появился этот курорт и чем живет сегодня, как здесь развивается туристическое направление, как добывают и кому продают калининградский янтарь — вас ждет знакомство с историей 📖 города в целом и в деталях.
Организационные детали
Экскурсия пройдет на комфортабельном легковом автомобиле 🚘 с климат-контролем или микроавтобусе.
Что входит
  • Гид+трансфер
Что не входит
  • Билеты в замок с экскурсией - 250 рублей (взрослый), 200 рублей (детский до 12 лет)
  • Музей Янтарного комбината и карьер - 500 руб. за два объекта, 350 руб. за один (действуют скидки для школьников, студентов, пенсионеров)
  • Дегустация на сыроварне - 350 руб. /человек
  • Обед
Начало
🚩 Калининград ул Шевченко 4 Дом Советов парковка
Место завершения
🏁 Калининград или любая точка области по вашему желанию
Уютное путешествие в замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный
Уютное путешествие в замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный
Уютное путешествие в замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный
Уютное путешествие в замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный
Уютное путешествие в замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный
Уютное путешествие в замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный
Уютное путешествие в замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный
Уютное путешествие в замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный
Уютное путешествие в замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Артур А.
Артур А.
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2 отзыва оставили туристы

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