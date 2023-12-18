Путешествие с индивидуальным подходом — мы уже забронировали для вас один из лучших отелей Калининграда, готовы предложить другие варианты, включили в программу топовые экскурсии, без которых невозможно представить знакомство с краем, и оставили свободные дни, чтобы дополнить тур локациями и событиями по вашим предпочтениям. Вы побываете на Куршской косе и, если позволит погода, на менее популярной — Балтийской. Погуляете по городу, где хозяйничают коты, и самому западному курорту России, увидите старинные кирхи и замки и насладитесь видом на бескрайние просторы Балтийского моря.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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за всё до 45 чел.

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Какие документы взять с собой: паспорт, свидетельство о рождении детям до 14 лет, для несовершеннолетних, путешествующих без родителей — нотариальная доверенность на сопровождающего.

Возможно организовать путешествие для любого количества человек, в любые даты и продлить тур. Все экскурсии проводятся в составе группы на автобусе.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объёма предоставляемых услуг.