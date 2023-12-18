Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Погуляете по городу, где хозяйничают коты, и самому западному курорту России, увидите старинные кирхи и замки и насладитесь видом на бескрайние просторы Балтийского моря.
дек
дек
дек
дек
дек
дек
дек
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|43 500 ₽
Описание
Организационные детали
Какие документы взять с собой: паспорт, свидетельство о рождении детям до 14 лет, для несовершеннолетних, путешествующих без родителей — нотариальная доверенность на сопровождающего.
Возможно организовать путешествие для любого количества человек, в любые даты и продлить тур. Все экскурсии проводятся в составе группы на автобусе.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объёма предоставляемых услуг.
Программа тура по дням
«Рыбная деревня», остров Кнайпхоф, Кафедральный собор
Встречаемся в аэропорту Калининграда и отправляемся в отель. После заселения расположимся в автобусе и начнём тур с обзорной экскурсии по городу. Объедем главные достопримечательности, услышим удивительную историю Кёнигсберга и увидим места боевой славы, рассмотрим архитектуру: от средневековых замков до особняков в стиле модерн. Найдём Королевские ворота в псевдоготическом стиле, напоминающие средневековый замок.
Прогуляемся по «Рыбной деревне» — району, застроенному современными зданиями в стиле довоенного Кёнигсберга. Настоящий портал в прошлое! Посетим сердце города — остров Кнайпхоф, где располагается Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта 14-го века в готическом стиле. Здесь же находится могила немецкого философа Канта, спасшая собор от закрытия в советские годы.
Экскурсия займёт 3,5 часа, после чего вы сможете самостоятельно погулять по городу, поужинать в ресторане или отдохнуть в номере.
Куршская коса, «Танцующий лес» и променад в Зеленоградске
Во второй день тура позавтракаем и поедем на Куршскую косу — прибудем в живописное место до толп туристов и сможем спокойно побродить по запорошенным песчаным барханам.
Погуляем по «Танцующему лесу», стволы деревьев здесь причудливо изгибаются, будто застыли в ожидании музыки, и поднимемся на высоту Эфа — отсюда открывается головокружительный вид на балтийское побережье. У вас будет время помедитировать, глядя на бесконечные просторы, побыть наедине с природой и сделать фотографии.
Дальше отправимся в Зеленоградск — пляжный курорт, раньше носивший название Кранц. Он официально признан городом котов: здесь есть домики для животных, автоматы с кормом, светофор с кошками, вместо человечков, памятники и изображения на стенах и плакатах и множество самих пушистых горожан. Пройдёмся по старинным улочкам и насладимся европейской архитектурой, увидим водонапорную башню 1905 — сейчас в здании располагается музей кошек «Мурариум». Затем прогуляемся по живописной пешеходной улице в исторической части города и выйдем на променад, чтобы полюбоваться побережьем и вдоволь надышаться морским бризом, вслушиваясь в шелест волн.
День в вашем распоряжении
Вы сможете самостоятельно погулять по Калининграду или отправиться на дополнительную экскурсию. Гид подберёт подходящие под ваши желания варианты.
Прогулка по Янтарному, Филинская бухта и Светлогорск
После завтрака отправимся на курорты побережья. Посетим посёлок Янтарный — родину «балтийского золота», где камень добывают и обрабатывают. Пройдёмся по пляжу, получившем престижную премию «Голубой флаг», которой удостаиваются лучшие пляжи и марины мира. Прогуляемся по парку имени Морица Беккера, где собраны экзотические растения из Америки и Японии. Рассмотрим отель-особняк «Шлосс» — бывший охотничий замок прусского короля Фридриха I. Затем отправимся к храму Казанской Иконы Божьей Матери — бывшей лютеранской кирхе. Побываем в «Городе мастеров» со стилизованными винтажными торговыми павильонам разных цветов.
Следующая точка маршрута — Филинская бухта, откуда открывается захватывающий вид на бескрайние просторы Балтийского моря и живописный мыс Таран. Побудем наедине с природой, слушая ветер и крики чаек, и поедем дальше, нас уже ждёт самый западный курорт России — Светлогорск.
Побродим по сказочным улочкам города, центральному парку и сделаем эффектные фотографии на смотровых площадках. Затем пройдёмся по променаду, где находятся солнечные часы «Зодиак» и скульптура «Нифма». Выйдем к символу Раушена (бывшее название города) — водонапорной башне грязелечебницы в стиле национального романтизма. Дальше — свободное время, чтобы пообедать в городе, самостоятельно прогуляться и пофотографироваться.
В Калининград вернёмся в 17:00.
День в вашем распоряжении
Вы сможете самостоятельно погулять по Калининграду или отправиться на дополнительную экскурсию. Гид подберёт подходящие под ваши желания варианты.
День в вашем распоряжении
Вы сможете самостоятельно погулять по Калининграду или отправиться на дополнительную экскурсию. Гид подберёт подходящие под ваши желания варианты.
Экскурсия на выбор
Сегодня вам будут предложены экскурсии на выбор (включено в стоимость):
Первый вариант. Балтийск и Балтийская коса. Вы увидите самый западный город России с немецким прошлым и единственный незамерзающий порт страны на Балтике. Прогуляетесь по набережной, у которой стоят корабли Балтийского военно-морского флота. На пароме доберётесь до Балтийской косы — туристы редко посещают это место, поэтому в тишине побродите по песчаным дюнам и полюбуетесь бескрайними просторами. Осмотрите форт «Западный» и заглянете в музей «Старый Люнет», чтобы познакомиться с историей Балтийска и окрестностей.
В случае отмены паромного сообщения по причине непогоды, посещение Балтийской косы заменяется на посещение музея Балтийского флота.
Второй вариант. Замки и кирхи Восточной Пруссии. Вы отправитесь в Инстербург и Тапиау, где погрузитесь в средневековые времена, окажетесь в рыцарских замках и увидите кирхи 14-го века. Покажется, будто на машине времени вы перенесётесь в 19-й век, когда Черняховск (он же Инстербург) ещё входил в состав Германии. Увидите величественную местную кирху и храм Святого Бруно, рассмотрите роскошные особняки и виллы прусских времён, заглянете в старинную цитадель, построенную тевтонцами. Проедете по исторической части Тапиау (сейчас Гвардейск) и остановитесь у одноимённого замка. Дополнительно возможно посетить замок Инстербург (с доплатой).
День в вашем распоряжении
Вы сможете самостоятельно погулять по Калининграду или отправиться на дополнительную экскурсию. Гид подберёт подходящие под ваши желания варианты.
День в вашем распоряжении
Вы сможете самостоятельно погулять по Калининграду или отправиться на дополнительную экскурсию. Гид подберёт подходящие под ваши желания варианты.
День в вашем распоряжении
Вы сможете самостоятельно погулять по Калининграду или отправиться на дополнительную экскурсию. Гид подберёт подходящие под ваши желания варианты.
День в вашем распоряжении
Вы сможете самостоятельно погулять по Калининграду или отправиться на дополнительную экскурсию. Гид подберёт подходящие под ваши желания варианты.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённостиЗавершение: Аэропорт Калининграда, в первой половине дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.