Велотур по Калининграду и Балтийскому побережью

Покататься на велосипедах по секретным улочкам Кенигсберга и узнать лучшие веломаршруты от местных

Авторский тур
Это приключение для всех, кто любит велосипеды! Мы будем кататься по самым красивым местам Калининградской области: тихим немецким улочкам Амалиенау, курортным городкам на Балтике и заповедным лесам Роминтенской пущи.

Велосипеды и все необходимое снаряжение мы вам выдадим, а к маршрутам организуем заброски — долго крутить педали не придется, это довольно комфортный тур, доступный при минимальной физической подготовке и базовых навыках управления велосипедом.

Каждый день новый маршрут, сопровождение гида и веселая велотусовка!
Велотур по Калининграду и Балтийскому побережью
Велотур по Калининграду и Балтийскому побережью
Велотур по Калининграду и Балтийскому побережью
Велотур по Калининграду и Балтийскому побережью
Велотур по Калининграду и Балтийскому побережью
Велотур по Калининграду и Балтийскому побережью
Велотур по Калининграду и Балтийскому побережью
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, действительно произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных какой-то общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.

В программе могут участвовать дети от 14 лет вместе с родителями.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, пр. Победы 189Б, Friday Center, встреча в 13-14 часов
Завершение: Калининград, любое время
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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