Виктория проводит ещё 4 экскурсии

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Военный Калининград: дорогами русских солдат

Услышать истории о подвигах и героях, увидеть руины древних замков и познакомиться с Черняховском

Виктория
Виктория – представитель из Калининграда
Путешествие на восток области, дорогами побед русского оружия, выведет нас к бывшим границам Российской Империи.

Вы увидите замки 🏰 позднего Средневековья, реки, повернутые вспять еще во времена Тевтонского ордена, и поля сражений, где сложили головы славные воины.

А я расскажу о ключевых событиях, выдающихся личностях и главных памятниках Черняховска.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Военный Калининград: дорогами русских солдат
Военный Калининград: дорогами русских солдат

Что вас ожидает

От Инстербурга в Черняховск
Кем был Иван Данилович Черняховск? Как барон Врагенль и великая княгиня Мария Павловна повлияли на судьбу Истенбурга? Правда ли, что здесь бывал Наполеон? Мы увидим руины монументальных кирх и удивительные по своей красоте прусские просторы, памятники славе русского оружия времен правления императрицы Елизаветы Петровны, периода наполеоновских войн и двух страшных войн XX века. Я проведу вас улочками, от которых веет стариной, покажу немецкие надписи на фасадах и новую ратушу середины XIX века.

Короли и рыцари
Конечно, мы не обойдем стороной руинированный замок 🏰 Инстербург 1336 года. Вы узнаете о строительстве цитадели, Тевтонском ордене, бегстве шведского короля и познакомитесь с историей 📖 герцогства. Также по дороге мы сделаем остановку у замка Георгенбург, где можно будет прокатиться на лошадях и почувствовать себя рыцарем.

Кому подойдет экскурсия

Данная экскурсия ⛳ заинтересует путешественников, которые не впервые в Калининградской области, а так же тех, кто интересуется военной историей.

Организационные детали

  • Поездка рассчитана на 6-7 часов, поэтому возможен обед в кафе по желанию, за свой счет
  • Для интересующихся возможно посещение руин замка Инстербург (входной билет 🎫 оплачивается дополнительно — 200 руб. /чел. )
  • За дополнительную плату (по запросу) возможно катание на лошади в замке Георгенбург
Военный Калининград: дорогами русских солдат
Военный Калининград: дорогами русских солдат
Военный Калининград: дорогами русских солдат
Военный Калининград: дорогами русских солдат
Военный Калининград: дорогами русских солдат
Военный Калининград: дорогами русских солдат
Военный Калининград: дорогами русских солдат
Военный Калининград: дорогами русских солдат
Военный Калининград: дорогами русских солдат
Военный Калининград: дорогами русских солдат
Военный Калининград: дорогами русских солдат
Военный Калининград: дорогами русских солдат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников. Мое главное правило: показать наш край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей! Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!
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