Виктория проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

От Инстербурга в Черняховск

Кем был Иван Данилович Черняховск? Как барон Врагенль и великая княгиня Мария Павловна повлияли на судьбу Истенбурга? Правда ли, что здесь бывал Наполеон? Мы увидим руины монументальных кирх и удивительные по своей красоте прусские просторы, памятники славе русского оружия времен правления императрицы Елизаветы Петровны, периода наполеоновских войн и двух страшных войн XX века. Я проведу вас улочками, от которых веет стариной, покажу немецкие надписи на фасадах и новую ратушу середины XIX века.

Короли и рыцари

Конечно, мы не обойдем стороной руинированный замок 🏰 Инстербург 1336 года. Вы узнаете о строительстве цитадели, Тевтонском ордене, бегстве шведского короля и познакомитесь с историей 📖 герцогства. Также по дороге мы сделаем остановку у замка Георгенбург, где можно будет прокатиться на лошадях и почувствовать себя рыцарем.

Кому подойдет экскурсия

Данная экскурсия ⛳ заинтересует путешественников, которые не впервые в Калининградской области, а так же тех, кто интересуется военной историей.

Организационные детали