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Ворота Кенигсберга

5
20 отзывов
Ирина П.
Ирина П. – Гид из Калининграда
Предлагаю увлекательный маршрут в край янтаря, Иммануила Канта и запеченного марципана! В этой экскурсии 🧭 вы увидите самые значимые места Калининграда.

После экскурсии вы поймете, что именно делает наш город 🏙️ таким многообразным, и очаруетесь атмосферой старого Кенигсберга и современного Калининграда.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🖼Музеи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Ворота Кенигсберга
Ворота Кенигсберга

Что вы увидите

  • Кафедральный собор
  • Остров Канта
  • Брандербургские, Фридрихсбурские, Росгартенские, Королевские ворота
  • Музей марципана
  • Астрономический бастион
  • Немецкие районы
  • Амалиенау
  • Марауненхоф
  • Верхнее озеро
  • Башню Дона
  • Район зоопарка и много памятников и скульптур.
Предлагаю увлекательный маршрут в край янтаря, Иммануила Канта и запеченного марципана!

В этой экскурсии 🧭 вы увидите самые значимые места Калининграда, мы проедем мимо знаменитых городских ворот и остановимся:

  • в историческом центре Кенигсберга, прогуляемся по острову Канта, вокруг Кафедрального собора XIV века и окунемся в жизнь знаменитого немецкого философа;
  • у Росгартенских ворот и башни Дона, где сейчас находится музей 🖼 Янтаря;
  • у Брандербургских ворот, где в музее марципана попробуем это лакомство
  • узнаем историю 📖 Королевских и Фридрисбургских ворот;
  • посетим Астрономический бастион и мастерскую Хомлинов;
  • полюбуемся на архитектуру югендстиля в немецких районах Амалиенау и Марауненхоф
  • посмотрим рабочий район Кенигсберга - Растхоф и дом, где жил космонтавт А. Леонов
  • я расскажу вам о зоопарке и его обитателях, а также другие увлекательные истории нашего чудесного города.
  • После экскурсии вы поймете, что именно делает наш город 🏙️ таким многообразным, и будете очарованы атмосферой старого Кенигсберга и современного Калининграда.
Что входит
  • Проезд на комфортном новом автомобиле
  • Вход в музей марципана
  • Услуги гида.
Что не входит
  • билеты в музей Янтаря, форт 11 (по желанию)
  • обед (бизнес- ланч) около 300 р. на человека.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию
Ворота Кенигсберга
Ворота Кенигсберга
Ворота Кенигсберга
Ворота Кенигсберга
Ворота Кенигсберга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина П.
Ирина П.
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20 отзывов оставили туристы

Ирина П. проводит ещё 1 экскурсию

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