Ирина П. – Гид из Калининграда

Предлагаю увлекательный маршрут в край янтаря, Иммануила Канта и запеченного марципана! В этой экскурсии 🧭 вы увидите самые значимые места Калининграда.



После экскурсии вы поймете, что именно делает наш город 🏙️ таким многообразным, и очаруетесь атмосферой старого Кенигсберга и современного Калининграда.