Что вы увидите
- Кафедральный собор
- Остров Канта
- Брандербургские, Фридрихсбурские, Росгартенские, Королевские ворота
- Музей марципана
- Астрономический бастион
- Немецкие районы
- Амалиенау
- Марауненхоф
- Верхнее озеро
- Башню Дона
- Район зоопарка и много памятников и скульптур.
Предлагаю увлекательный маршрут в край янтаря, Иммануила Канта и запеченного марципана!
В этой экскурсии 🧭 вы увидите самые значимые места Калининграда, мы проедем мимо знаменитых городских ворот и остановимся:
- в историческом центре Кенигсберга, прогуляемся по острову Канта, вокруг Кафедрального собора XIV века и окунемся в жизнь знаменитого немецкого философа;
- у Росгартенских ворот и башни Дона, где сейчас находится музей 🖼 Янтаря;
- у Брандербургских ворот, где в музее марципана попробуем это лакомство
- узнаем историю 📖 Королевских и Фридрисбургских ворот;
- посетим Астрономический бастион и мастерскую Хомлинов;
- полюбуемся на архитектуру югендстиля в немецких районах Амалиенау и Марауненхоф
- посмотрим рабочий район Кенигсберга - Растхоф и дом, где жил космонтавт А. Леонов
- я расскажу вам о зоопарке и его обитателях, а также другие увлекательные истории нашего чудесного города.
- После экскурсии вы поймете, что именно делает наш город 🏙️ таким многообразным, и будете очарованы атмосферой старого Кенигсберга и современного Калининграда.
Что входит
- Проезд на комфортном новом автомобиле
- Вход в музей марципана
- Услуги гида.
Что не входит
- билеты в музей Янтаря, форт 11 (по желанию)
- обед (бизнес- ланч) около 300 р. на человека.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина П.
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