Организационные детали

В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, действительно произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных какой-то общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.