117 отзывов оставили туристы

п. Янтарный: посещение единственного в мире промышленного карьера по добыче янтаря, музея Янтарный замок 🏰, выставки-продажи изделий из янтаря, удивительная Янтарная пирамида! Вы сможете добыть себе на память в мини-карьере «солнечного камня».

г. Светлогорск: Вас очарует старинная курортная архитектура конца XIX- начала XX вв. : частные виллы, пансионаты, отели, Органный зал, лиственничный парк 🌳, водонапорная башня. Во время экскурсии 🧭 вы посетите зал с динозаврами, где увидите реконструкцию древнего леса, в котором образовывался янтарь. Шоппинг, магазины янтаря, свободное время на обед.