117 отзывов оставили туристы

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Янтарное побережье (пт)

4.7
117 отзывов
Янтарная М.
Янтарная М. – Гид из Калининграда
Янтарное побережье (пт)
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Янтарное побережье (пт)
п. Янтарный: посещение единственного в мире промышленного карьера по добыче янтаря, музея Янтарный замок 🏰, выставки-продажи изделий из янтаря, удивительная Янтарная пирамида! Вы сможете добыть себе на память в мини-карьере «солнечного камня».
г. Светлогорск: Вас очарует старинная курортная архитектура конца XIX- начала XX вв. : частные виллы, пансионаты, отели, Органный зал, лиственничный парк 🌳, водонапорная башня. Во время экскурсии 🧭 вы посетите зал с динозаврами, где увидите реконструкцию древнего леса, в котором образовывался янтарь. Шоппинг, магазины янтаря, свободное время на обед.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты
Что не входит
  • Обед
  • За дополнительную плату по желанию интерактив по изготовлению янтарного сувенира своими руками, изделие каждому туристу в подарок, 300 руб/чел (оплата на посадке в автобусе).
Начало
🚩 Ленинский пр-т д. 81
Место завершения
🏁 Ленинский пр-т 81

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Янтарная М.
Янтарная М.
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117 отзывов оставили туристы

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