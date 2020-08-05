7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Замки Восточной Пруссии — по следам рыцарей

Открыть прошлое и настоящее замков Тевтонского ордена во время исторического авто-путешествия

Сергей
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Сергей – ваш гид
Это экскурсия ⛳ в Средневековье, или поездка по орденским замкам.

Они лишены богатого убранства, а некоторые стали руинами, но здесь вы прочувствуете яркую историю 📖 этой земли, узнаете о могущественных тевтонцах, суровой архитектуре и легендах.

Посетите музей замка Вальдау, погуляете по живописному Гвардейску, изучите замки 🏰 Черняховска и сможете покататься на лошадях.

5990 за экскурсию

У этой экскурсии7 отзывов
4.14
Замки Восточной Пруссии — по следам рыцарей
Замки Восточной Пруссии — по следам рыцарей

Что вас ожидает

5 замков за 6 часов: руины и сохранившиеся постройки
Наша первая остановка — в черте Калининграда, где на месте Дома Советов стоял Королевский замок Кенигсберга, один из древнейших в Европе. Вы увидите его руины и подземелья. Всего 10 км от города, и мы в замке Вальдау, где останавливался Петр I во время Великого Посольства. В местном музее вы узнаете об этом подробнее, представите сцены из повседневной жизни замка и услышите о его владельцах. Следом мы погуляем по атмосферному центру Гвардейска и увидим замок Тапиау, владение великого магистра Тевтонского ордена. В финале вас ждет город Черняховск с двумя замками сразу: рыцарским Инстербургом и епископским Георгенбургом.

В последнем замке вы сможете купить редкие книги, открытки, карты и постеры с изображениями орденских замков; примерить рыцарские доспехи, научиться стрелять из лука и покататься на лошадях на конезаводе.

История, архитектура и секреты замков
Я открою вам захватывающую историю Тевтонского ордена, расскажу о судьбе каждого замка. Вы узнаете, зачем рыцари пришли на эти земли; сколько замков возвели и кому они принадлежали; на какие деньги и как строились; кто в них останавливался. Что здесь делали шведы и как практичные немцы использовали замки, что случилось с наследием Пруссии во время Второй мировой войны и после нее, что ждет замки в будущем. А еще мы поговорим об архитектурных особенностях замков и их загадках — например, о волчьих следах на кирпичных стенах.

Организационные детали

  • Эта автомобильная экскурсия начинается и заканчивается в удобном вам месте в Калининграде. Транспорт включен в стоимость.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музеи, посещение конезавода, катание на лошадях, стрельба из лука (по желанию; уточняйте при бронировании)
  • Если захотите, экскурсию можно увеличить, посетив также замки Лабиау, Шаакен и Рагнит. Дополнительное время оплачивается из расчета 1500 руб. за один час.
Замки Восточной Пруссии — по следам рыцарей
Замки Восточной Пруссии — по следам рыцарей
Замки Восточной Пруссии — по следам рыцарей
Замки Восточной Пруссии — по следам рыцарей
Замки Восточной Пруссии — по следам рыцарей
Замки Восточной Пруссии — по следам рыцарей
Замки Восточной Пруссии — по следам рыцарей
Замки Восточной Пруссии — по следам рыцарей
Замки Восточной Пруссии — по следам рыцарей
Замки Восточной Пруссии — по следам рыцарей
Замки Восточной Пруссии — по следам рыцарей
Замки Восточной Пруссии — по следам рыцарей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Калининград, Центральная площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Родился и вырос в Калининградской области, изучаю ее историю и артефакты. Журналист. Много путешествую и рассказываю об этом в своих путевых заметках в социальных сетях. Очень люблю родной город и область и с удовольствием провожу индивидуальные экскурсии на личном транспорте. Также фотографирую, качественно и профессионально запечатлею все яркие моменты вашего отдыха.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 августа 2020
Сергей знающий и интересный рассказчик. Подстраивает экскурсию под клиентов. Нужно только помнить о времени иначе можно не уложиться в 6 часов отведенных на экскурсию.
2 августа 2020
Надо уметь рассказать так, чтобы было интересно кататься более 6 часов по развалинам/ руинам замков. Сергею это удалось. Спасибо
29 июля 2020
Нам было очень жаль потраченного времени. Замки оставляют унылое впечатление, но его можно было скрасить интересным, легким для восприятия рассказом. Получили море разномастных исторических подробностей и общение в стиле «угадайки». Разочарованы
29 июля 2020
Экскурсия прошла замечательно. Не хочется использовать слова высочайшая клиентоориентированность применительно к душевному внимательному отношению нашего гида Сергея. Было интересно и забавно примерить костюмы и оружие прошедших эпох. Увидеть важные детали. Нам очень понравилось. Всем рекомендуем
23 июля 2020
Очень понравилась экскурсия, грамотный, знающий и очень приятный гид. Всем рекомендуем. Сергей, Вам удачи в делах, и большое спасибо!!! Дмитрий, Наталья, Сергей.
20 июля 2020
Экскурсия понравилась, но оставила несколько грустное впечатление-такое наследие, история, культура, а содержится силами энтузиастов. Очень хочется надеяться, что хоть что-то изменится, государство обратит внимание на данные памятники архитектуры и ещё не одно поколение сможет насладиться этими красотами. Спасибо Сергею за подробный рассказ, проведенное с пользой время!
Ещё 1 отзыв

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