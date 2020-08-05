7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

5 замков за 6 часов: руины и сохранившиеся постройки

Наша первая остановка — в черте Калининграда, где на месте Дома Советов стоял Королевский замок Кенигсберга, один из древнейших в Европе. Вы увидите его руины и подземелья. Всего 10 км от города, и мы в замке Вальдау, где останавливался Петр I во время Великого Посольства. В местном музее вы узнаете об этом подробнее, представите сцены из повседневной жизни замка и услышите о его владельцах. Следом мы погуляем по атмосферному центру Гвардейска и увидим замок Тапиау, владение великого магистра Тевтонского ордена. В финале вас ждет город Черняховск с двумя замками сразу: рыцарским Инстербургом и епископским Георгенбургом.

В последнем замке вы сможете купить редкие книги, открытки, карты и постеры с изображениями орденских замков; примерить рыцарские доспехи, научиться стрелять из лука и покататься на лошадях на конезаводе.

История, архитектура и секреты замков

Я открою вам захватывающую историю Тевтонского ордена, расскажу о судьбе каждого замка. Вы узнаете, зачем рыцари пришли на эти земли; сколько замков возвели и кому они принадлежали; на какие деньги и как строились; кто в них останавливался. Что здесь делали шведы и как практичные немцы использовали замки, что случилось с наследием Пруссии во время Второй мировой войны и после нее, что ждет замки в будущем. А еще мы поговорим об архитектурных особенностях замков и их загадках — например, о волчьих следах на кирпичных стенах.