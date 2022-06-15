в среду в 09:30

Вас ждет групповая экскурсия-приключение для родителей и детей по Зеленоградску. Мы посетим настоящий рыцарский замок, погуляем по городу усатых-полосатых и узнаем все о единственном в мире котошефе. А кроме того, отправимся на мастер-класс по марципану, где малыши самостоятельно создадут миндальную сладость, нарисуют шоколадный граттажный рисунок и весело проведут время.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Сыроварня Шаакен Дорф

На автобусе в группе до 16 человек отправляемся из Калининграда в Зеленоградск. Первая остановка — маленькая семейная сыроварня, которая находится в здании 1900 года. Здесь нас ждет мастер-класс прямо на производстве. Пока запекаются марципановые батончики, которые дети изготовят своими руками вместе с кондитером, вы сможете попробовать местный шоколад и нарисовать собственный граттажный рисунок.

Прогулка по городу

Подкрепились? Отправляемся дальше за приключениями.

Руинированный замок Тевтонского ордена — Шаакен. Во время экскурсии гид удивит фактами об его истории. Если проголодались — к вашим услугам таверна, оформленная в средневековом стиле.

— Шаакен. Во время экскурсии гид удивит фактами об его истории. Если проголодались — к вашим услугам таверна, оформленная в средневековом стиле. Эко-площадка «Зеленый кот» и «МУМУКА» (МУзей МУсора КАлининграда), где детям в интерактивной форме расскажут, что забота об экологии — серьезное и важное дело, которое касается каждого из нас.

и «МУМУКА» (МУзей МУсора КАлининграда), где детям в интерактивной форме расскажут, что забота об экологии — серьезное и важное дело, которое касается каждого из нас. Прогулка по городу кошек. В самом городе прогуляемся по набережной и центральной пешеходной улочке, полюбуемся панорамой города с деревянного мола, уходящего в море, и услышим рассказы о кошках и их «начальнице» — единственном в мире котошефе.

Маршрут экскурсии

Калининград — сыроварня Шаакен Дорф — замок Шаакен — музей «МУМУКА» — Зеленоградск. Есть возможность остаться в Зеленоградске или вернуться с группой в Калининград.

Организационные детали

Экскурсия проходит на большом туристическом автобусе

Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды

Дополнительные расходы