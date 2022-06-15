в среду в 09:30

На автобусе в группе до 16 человек отправляемся из Калининграда в Зеленоградск. Первая остановка — маленькая семейная сыроварня, которая находится в здании 1900 года. Здесь нас ждет мастер-класс прямо на производстве. Пока запекаются марципановые батончики, которые дети изготовят своими руками вместе с кондитером, вы сможете попробовать местный шоколад и нарисовать собственный граттажный рисунок.
Подкрепились? Отправляемся дальше за приключениями.
Калининград — сыроварня Шаакен Дорф — замок Шаакен — музей «МУМУКА» — Зеленоградск. Есть возможность остаться в Зеленоградске или вернуться с группой в Калининград.