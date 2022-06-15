в среду в 09:30

Замурчательные приключения: семейная экскурсия по Зеленоградску

Мастер-класс по марципану, прогулка по городу и интерактивная лекция на эко-площадке

Вас ждет групповая экскурсия-приключение для родителей и детей по Зеленоградску.

Мы посетим настоящий рыцарский замок, погуляем по городу усатых-полосатых и узнаем все о единственном в мире котошефе.

А кроме того, отправимся на мастер-класс по марципану, где малыши самостоятельно создадут миндальную сладость, нарисуют шоколадный граттажный рисунок и весело проведут время.
Замурчательные приключения: семейная экскурсия по Зеленоградску
Замурчательные приключения: семейная экскурсия по Зеленоградску
Замурчательные приключения: семейная экскурсия по Зеленоградску
Замурчательные приключения: семейная экскурсия по Зеленоградску
Замурчательные приключения: семейная экскурсия по Зеленоградску
Замурчательные приключения: семейная экскурсия по Зеленоградску
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Сыроварня Шаакен Дорф

На автобусе в группе до 16 человек отправляемся из Калининграда в Зеленоградск. Первая остановка — маленькая семейная сыроварня, которая находится в здании 1900 года. Здесь нас ждет мастер-класс прямо на производстве. Пока запекаются марципановые батончики, которые дети изготовят своими руками вместе с кондитером, вы сможете попробовать местный шоколад и нарисовать собственный граттажный рисунок.

Прогулка по городу

Подкрепились? Отправляемся дальше за приключениями.

  • Руинированный замок Тевтонского ордена — Шаакен. Во время экскурсии гид удивит фактами об его истории. Если проголодались — к вашим услугам таверна, оформленная в средневековом стиле.
  • Эко-площадка «Зеленый кот» и «МУМУКА» (МУзей МУсора КАлининграда), где детям в интерактивной форме расскажут, что забота об экологии — серьезное и важное дело, которое касается каждого из нас.
  • Прогулка по городу кошек. В самом городе прогуляемся по набережной и центральной пешеходной улочке, полюбуемся панорамой города с деревянного мола, уходящего в море, и услышим рассказы о кошках и их «начальнице» — единственном в мире котошефе.

Маршрут экскурсии

Калининград — сыроварня Шаакен Дорф — замок Шаакен — музей «МУМУКА» — Зеленоградск. Есть возможность остаться в Зеленоградске или вернуться с группой в Калининград.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на большом туристическом автобусе
  • Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды

Дополнительные расходы

  • Мастер-класс по марципану (500 руб. за человека)
  • Вход на территорию замка Шаакен (250 руб. за взрослого. и 200 руб. за ребенка)
  • Вход в музей «МУМУКА»

в среду в 09:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
напротив «Дома Советов»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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