Галина проводит ещё 6 экскурсий

Волшебство Калининграда Как известно, сказочные герои отправлялись за своими принцессами, птицей счастья или аленьким цветочком далеко-далеко, в Тридевятое царство. Вот и наши края относительно основной части России — далеко-далеко. Аж за двумя границами. И так же, как сказочных государств, на современной карте вы не отыщете Восточной Пруссии. Однако мы живем на ее землях и ежедневно любуемся ее красотами, которые в этом атмосферном путешествии с удовольствием вам покажем.
Достопримечательности, сошедшие со страниц сказок
Вы увидите Бранденбургские ворота и посетите Музей марципана, где узнаете о старинной сладости, привезенной в город 🏙️ в 13 столетии.
Осмотрите еще одни ворота прусской эпохи — неоготические Королевские — и перенесетесь в мир Средневековья в Аптеке трех королей с удивительными экспонатами.
В Историко-художественном музее познакомитесь с выставкой, посвященной творческим фантазиям Гофмана.
Кроме того, в программе визит к самым сказочным жителям города К. — хомлинам, искусно работающим с янтарем, деревом и серебром.
Не обойдем вниманием сердце города — остров Канта, где я расскажу легенды старинного квартала Кнайпхоф и познакомлю с историей 📖 знакового Кафедрального собора. Здесь в праздничные дни вы прогуляетесь 👣 по нарядному рождественскому базару.
И, конечно, подойдем к главной ёлке на Главной площади, продолжая беседу о рождественских традициях Кёнигсберга и Калининграда.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 в Королевские ворота и в Историко-художественный музей 🖼 ~ 150-200 руб. /человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!