Галина проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Волшебство Калининграда

Как известно, сказочные герои отправлялись за своими принцессами, птицей счастья или аленьким цветочком далеко-далеко, в Тридевятое царство. Вот и наши края относительно основной части России — далеко-далеко. Аж за двумя границами. И так же, как сказочных государств, на современной карте вы не отыщете Восточной Пруссии. Однако мы живем на ее землях и ежедневно любуемся ее красотами, которые в этом атмосферном путешествии с удовольствием вам покажем.

Достопримечательности, сошедшие со страниц сказок

Вы увидите Бранденбургские ворота и посетите Музей марципана , где узнаете о старинной сладости, привезенной в город 🏙️ в 13 столетии.

и посетите , где узнаете о старинной сладости, привезенной в город 🏙️ в 13 столетии. Осмотрите еще одни ворота прусской эпохи — неоготические Королевские — и перенесетесь в мир Средневековья в Аптеке трех королей с удивительными экспонатами.

— и перенесетесь в мир Средневековья в с удивительными экспонатами. В Историко-художественном музее познакомитесь с выставкой, посвященной творческим фантазиям Гофмана .

познакомитесь с выставкой, посвященной творческим . Кроме того, в программе визит к самым сказочным жителям города К. — хомлинам, искусно работающим с янтарем, деревом и серебром.

Не обойдем вниманием сердце города — остров Канта , где я расскажу легенды старинного квартала Кнайпхоф и познакомлю с историей 📖 знакового Кафедрального собора . Здесь в праздничные дни вы прогуляетесь 👣 по нарядному рождественскому базару.

, где я расскажу легенды старинного и познакомлю с историей 📖 знакового . Здесь в праздничные дни вы прогуляетесь 👣 по нарядному рождественскому базару. И, конечно, подойдем к главной ёлке на Главной площади, продолжая беседу о рождественских традициях Кёнигсберга и Калининграда.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 в Королевские ворота и в Историко-художественный музей 🖼 ~ 150-200 руб. /человека.