Галина проводит ещё 6 экскурсий

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Зимние сказки Калининграда

Познакомиться с символами нарядного города и посетить его самые волшебные места

Галина
Галина – представитель из Калининграда
Кёнигсберга уже давно нет, но его очертания хорошо видны в современном Калининграде.

И эта встреча разных цивилизаций дарит городу особую новогодне-рождественскую атмосферу.

Вы посетите уголок алхимиков и врачевателей, заглянете в гости к мастеровым хомлинам, прикоснетесь к легендам Кнайпхофа и узнаете о праздничных традициях на ярмарке на острове 🏝️ Канта.
Задать вопросОбычно отвечает за 25 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 590 ₽ за экскурсию

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Зимние сказки Калининграда
Зимние сказки Калининграда

Что вас ожидает

Волшебство Калининграда
Как известно, сказочные герои отправлялись за своими принцессами, птицей счастья или аленьким цветочком далеко-далеко, в Тридевятое царство. Вот и наши края относительно основной части России — далеко-далеко. Аж за двумя границами. И так же, как сказочных государств, на современной карте вы не отыщете Восточной Пруссии. Однако мы живем на ее землях и ежедневно любуемся ее красотами, которые в этом атмосферном путешествии с удовольствием вам покажем.

Достопримечательности, сошедшие со страниц сказок

  • Вы увидите Бранденбургские ворота и посетите Музей марципана, где узнаете о старинной сладости, привезенной в город 🏙️ в 13 столетии.
  • Осмотрите еще одни ворота прусской эпохи — неоготические Королевские — и перенесетесь в мир Средневековья в Аптеке трех королей с удивительными экспонатами.
  • В Историко-художественном музее познакомитесь с выставкой, посвященной творческим фантазиям Гофмана.
  • Кроме того, в программе визит к самым сказочным жителям города К. — хомлинам, искусно работающим с янтарем, деревом и серебром.
  • Не обойдем вниманием сердце города — остров Канта, где я расскажу легенды старинного квартала Кнайпхоф и познакомлю с историей 📖 знакового Кафедрального собора. Здесь в праздничные дни вы прогуляетесь 👣 по нарядному рождественскому базару.
  • И, конечно, подойдем к главной ёлке на Главной площади, продолжая беседу о рождественских традициях Кёнигсберга и Калининграда.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 в Королевские ворота и в Историко-художественный музей 🖼 ~ 150-200 руб. /человека.

Зимние сказки Калининграда
Зимние сказки Калининграда
Зимние сказки Калининграда
Зимние сказки Калининграда
Зимние сказки Калининграда
Зимние сказки Калининграда
Зимние сказки Калининграда
Зимние сказки Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!
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