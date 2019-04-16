2-дневный частный Санкт-Петербург с Imperial Residences Безвизовый

Воспользуйтесь возможностью осмотреть исторический центр и музеи, а также две всемирно известные имперские резиденции,

4.8
17 отзывов
В группе
до 15 чел.
Воспользуйтесь возможностью осмотреть исторический центр и музеи, а также две всемирно известные имперские резиденции, Екатерининский дворец и Петергоф и его сады.
2-дневный частный Санкт-Петербург с Imperial Residences Безвизовый
2-дневный частный Санкт-Петербург с Imperial Residences Безвизовый
2-дневный частный Санкт-Петербург с Imperial Residences Безвизовый
2-дневный частный Санкт-Петербург с Imperial Residences Безвизовый
2-дневный частный Санкт-Петербург с Imperial Residences Безвизовый
2-дневный частный Санкт-Петербург с Imperial Residences Безвизовый
2-дневный частный Санкт-Петербург с Imperial Residences Безвизовый
2-дневный частный Санкт-Петербург с Imperial Residences Безвизовый
2-дневный частный Санкт-Петербург с Imperial Residences Безвизовый
2-дневный частный Санкт-Петербург с Imperial Residences Безвизовый
2-дневный частный Санкт-Петербург с Imperial Residences Безвизовый
2-дневный частный Санкт-Петербург с Imperial Residences Безвизовый
2-дневный частный Санкт-Петербург с Imperial Residences Безвизовый
2-дневный частный Санкт-Петербург с Imperial Residences Безвизовый
2-дневный частный Санкт-Петербург с Imperial Residences Безвизовый

Что вы увидите 🤩

  • Петергоф
  • Храм Спаса на Крови
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Зимний дворец
  • Екатерининский дворец
  • Янтарная комната
  • Исаакиевский собор
  • Александровская колонна
  • Петропавловский собор
  • Дворцовая площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь основными достопримечательностями Санкт-Петербурга, включая Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и церковь на Крови
  2. Взгляд в изумлении в Екатерининском дворце и парке
  3. Прогулка по дворцу и садам Петергофа

День 1: Санкт-Петербург

Познакомьтесь с самыми известными достопримечательностями Санкт-Петербурга - начиная с Исаакиевского собора, Дворцовой площади, Петропавловской крепости и собора - погребального хранилища Романовых. После этого великолепная церковь Спасителя на Крови - второй по величине музей мозаики в мире.
Насладитесь обедом в одном из уважаемых ресторанов города. Во второй половине дня вы можете провести 2-х часовую экскурсию по Государственному Эрмитажу.

День 2: Пушкин и Петергоф

Разблокируйте тайны мирового чуда - Янтарная комната - во время полудневного тура в великолепный дворец Екатерины Великой в стиле барокко в городе Пушкин (Царское Село). Парк вокруг дворца - замечательная работа русского садоводства с 18-го и 19-го веков, сочетающая шедевры архитектуры с природой.
В тур входит обед в ресторане рядом с дворцом.
Во второй половине дня вы обнаружите Петергоф - самое знаменитое и впечатляющее имперское поместье в Санкт-Петербурге. Расположенный на берегу моря, Большой дворец и парковый комплекс Петергофа с его уникальным множеством фонтанов считается одним из самых красивых в мире.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортировка на автомобиле или мини-фургоне
  • Входные билеты в музеи
  • Руководство по оказанию помощи
  • 2 ресторана
  • Встреча и вылет (без вылета в первый день)
Что не входит
  • Проживание не включено
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Дата отъезда: ежедневно, кроме Нового года и Нового Года
  • Время и место вылета: 9:00 или 10:00 в отеле (если применимо)
  • Спуск: в первый день - Эрмитаж, на второй день - ваш отель
  • Частные туры доступны на английском, французском, немецком, итальянском, русском и испанском языках. Никакой дополнительной оплаты не требуется. Просто укажите свои предпочтения при бронировании
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предоставить один из следующих документов: доказательство полной вакцинации доказательство первой вакцинации, сделанной не менее 22 дней назад доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

H
16 апр 2019
Wir wurden pünktlich vom Hotel abgeholt. Das Wetter spielte natürlich auch eine große Rolle.Wir hatten zwei Tage fast nur sonniges Wetter. Die Tour startete am Hotel mit einem bequemen MB Viano und wir fuhren zu den außerhalb gelegenen Schlössern. Während der Tour gab uns Natja unsere Reiseführerin schon viele Informationen über die Geschichte der Stadt und deren Gebäude auf der Fahrt. Am Peterhof kamen wir ruckzuck ins Schloss. Wir bekamen einen umfangreichen Eindruck von dem Prunk und der Kunst aus der Zarenzeit. Wir hatten Glück und die Springbrunnen im großen Garten waren zum testen aktiv. Als nächstes fuhren wir zum Katharinenpalast. Zwischendurch gab es ein Menü der russischen Küche. War mal was anderes und auch sehr lecker. Auch hier hatten wir glück und waren schnell im Schloss.Gold und Prunk und Bernsteinzimmer. Nach 7 Std war Schluss.2 ter Tag, Stadtrundfahrt u. Peter u Paul Festung mit Mittagessen, dann Erimitage. Danke an die Fahrer und an die tolle Reiseleiterin Natja.
H
9 сен 2017
Es waren 2 großartige Tage in einer beeindruckenden Stadt. Nadja hat uns kompetent alles gezeigt und wunderbar erklärt. Die Organisation wie auch die Mittagessen waren perfekt. Wir waren mit Freunden auf dem Kreuzfahrtschiff Costa Pacifica in der Stadt. Das Unternehmen Mariatours hat sich um das kostenlose Visum gekümmert und an der Passkontrolle gab es überhaupt keine Probleme nur mit den Tickets einzureisen. Alles was in der Ausschreibung bei Get Your Guide vorgesehen war haben wir besucht.
Es waren zwei unvergessliche Tage und unbedingt wieder mit der Privat Tour im schicken Mercedes Vito. Vielen Dank noch einmal an den umsichtigen Fahrer und an "Nadja"
M
23 июля 2017
Единственный предмет критики - заявленная в описании VIP-линия отсутствовала. Нам приходилось стоять в очереди, как и любой другой группе. Если бы гиды не были так осторожны и если бы их коллеги не пускали нас впереди нас, мы бы стояли в очереди так же долго, как и все остальные!
Ещё 14 отзывов

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