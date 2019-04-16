День 1: Санкт-Петербург

Познакомьтесь с самыми известными достопримечательностями Санкт-Петербурга - начиная с Исаакиевского собора, Дворцовой площади, Петропавловской крепости и собора - погребального хранилища Романовых. После этого великолепная церковь Спасителя на Крови - второй по величине музей мозаики в мире.

Насладитесь обедом в одном из уважаемых ресторанов города. Во второй половине дня вы можете провести 2-х часовую экскурсию по Государственному Эрмитажу.

День 2: Пушкин и Петергоф

Разблокируйте тайны мирового чуда - Янтарная комната - во время полудневного тура в великолепный дворец Екатерины Великой в стиле барокко в городе Пушкин (Царское Село). Парк вокруг дворца - замечательная работа русского садоводства с 18-го и 19-го веков, сочетающая шедевры архитектуры с природой.

В тур входит обед в ресторане рядом с дворцом.

Во второй половине дня вы обнаружите Петергоф - самое знаменитое и впечатляющее имперское поместье в Санкт-Петербурге. Расположенный на берегу моря, Большой дворец и парковый комплекс Петергофа с его уникальным множеством фонтанов считается одним из самых красивых в мире.