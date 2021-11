Es waren 2 großartige Tage in einer beeindruckenden Stadt. Nadja hat uns kompetent alles gezeigt und wunderbar erklärt. Die Organisation wie auch die Mittagessen waren perfekt. Wir waren mit Freunden auf dem Kreuzfahrtschiff Costa Pacifica in der Stadt. Das Unternehmen Mariatours hat sich um das kostenlose Visum gekümmert und an der Passkontrolle gab es überhaupt keine Probleme nur mit den Tickets einzureisen. Alles was in der Ausschreibung bei Get Your Guide vorgesehen war haben wir besucht.

Es waren zwei unvergessliche Tage und unbedingt wieder mit der Privat Tour im schicken Mercedes Vito. Vielen Dank noch einmal an den umsichtigen Fahrer und an "Nadja"