В 11:50 — 12:00 мы встретимся у железнодорожного вокзала г. Сестрорецка.

Первая часть нашей прогулки пройдет по улицам и переулкам исторического района под названием «Канонерка». Здесь сохранилось огромное количество старых дач. Рассматривая их причудливые украшения, мы будем знакомиться с дачной жизнью и традициями, сложившимися в начале XX века. Вы узнаете об известных жителях этой части города, о наиболее важных событиях прошлого века. Мы обязательно выйдем с вами на берег Финского залива и прогуляемся немного.

Выйдем и к реке Сестре, где можно увидеть удивительную смесь современных частных домов и реконструированных старых, поражающих своими размерами.

Вторая часть путешествия будет посвящена «Cестрорецкому курорту». Мы осмотрим главный лечебный корпус, представим себе, как выглядел курорт до революции, узнаем как и чем здесь лечили и почему место это считается уникальным на всем протяжении береговой линии Карельского перешейка.

Осмотрим «Лесной корпус», воссозданный по историческому проекту. Совершим терренкур по парку, а заодно познакомимся с его природными достопримечательностями и узнаем, чем прогулка полезна и как ее надо проводить.

По окончании нашей экскурсии у Вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по берегу моря, перекусить и искупаться при хорошей погоде! Вы можете взять с собой еду, а можете посетить восхитительное кафе в интерьерах воссозданной дачи. Прямо на берегу моря!

15:00 - ориентировочное время окончания прогулки у ж/д станции Сестрорецк.

Важно знать

Во время экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: