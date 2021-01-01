Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"

Мы с вами отправимся на пешеходную прогулку по «Петербургской Ривьере» - дачному Сестрорецку и...

3.7
4 отзыва
Мы с вами отправимся на пешеходную прогулку по «Петербургской Ривьере» — дачному Сестрорецку и Курорту.

Эти места с живописной песчаной полосой среди дюн и сосен привлекали отдыхающих и городскую богему с начала ХХ века.

Мы с вами осмотрим старинные дачи на берегу Финского залива и выясним, чем же так хорош Сестрорецкий курорт.
Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"
Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"
Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"
Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"
Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"
Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"
Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"

Что вы увидите 🤩

  • Сестрорецкий вокзал
  • изящные дачи конца XIX — начала XX веков — деревянный модерн
  • побережье Финского залива
  • дача Косякова
  • дом инженера Правдзика
  • дома О. В. Кондратьевой
  • дом Лихачева
  • дача Шаповаленко
  • дача Витцеля
  • дача Кана
  • дача Кривдиной
  • дачи набережной реки Сестры
  • беседка Шаляпина
  • «Дом-сказка»
  • парк «Сестрорецкого курорта»
  • «Лесной корпус».
В 11:50 — 12:00 мы встретимся у железнодорожного вокзала г. Сестрорецка.
Первая часть нашей прогулки пройдет по улицам и переулкам исторического района под названием «Канонерка». Здесь сохранилось огромное количество старых дач. Рассматривая их причудливые украшения, мы будем знакомиться с дачной жизнью и традициями, сложившимися в начале XX века. Вы узнаете об известных жителях этой части города, о наиболее важных событиях прошлого века. Мы обязательно выйдем с вами на берег Финского залива и прогуляемся немного.
Выйдем и к реке Сестре, где можно увидеть удивительную смесь современных частных домов и реконструированных старых, поражающих своими размерами.
Вторая часть путешествия будет посвящена «Cестрорецкому курорту». Мы осмотрим главный лечебный корпус, представим себе, как выглядел курорт до революции, узнаем как и чем здесь лечили и почему место это считается уникальным на всем протяжении береговой линии Карельского перешейка.
Осмотрим «Лесной корпус», воссозданный по историческому проекту. Совершим терренкур по парку, а заодно познакомимся с его природными достопримечательностями и узнаем, чем прогулка полезна и как ее надо проводить.
По окончании нашей экскурсии у Вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по берегу моря, перекусить и искупаться при хорошей погоде! Вы можете взять с собой еду, а можете посетить восхитительное кафе в интерьерах воссозданной дачи. Прямо на берегу моря!
15:00 - ориентировочное время окончания прогулки у ж/д станции Сестрорецк.
Важно знать
Во время экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • чашка горячего кофе в интерьерах исторической дачи ~ 200 руб. (по желанию).

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Экскурсия
750 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • чашка горячего кофе в интерьерах исторической дачи ~ 200 руб. (по желанию).
Где начинаем и завершаем
Начало: Сестрорецк, Дубковское ш., 1 у здания вокзала.
Завершение: ж/д станция Сестрорецк.
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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ежедневно в 12.00

Бюро А.
Бюро А.
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