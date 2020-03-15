18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Уникальность петербургской застройки

С середины 18 века в городе появлялись единые фасадные линии — а с ними лабиринты дворов, системы подворотен и переходов. Вы проникнете в этот особый мир непарадного Петербурга: узнаете о причинах, повлиявших на облик города; научитесь отличать коммунальную квартиру от обычной, поймете разницу между парадной и подъездом, услышите о функциях черной лестницы и, конечно, увидите знаменитые дворы-колодцы.

Красота и жизнь за фасадами

Вы посетите 5-6 парадных конца 19 — начала 20 веков. В доме-прянике полюбуетесь керамикой, шатровыми кровлями и изящными витражами. Впечатлитесь бесконечностью двора-колодца в районе Пяти углов и увидите дом, в которым жил писатель Сергей Довлатов. Рассмотрите изысканную лепнину и великолепные литые ограждения в парадной дома купцов Елисеевых. А чтобы интерьеры не остались лишь декорациями, я расскажу об истории доходных домов и о судьбах их жителей.