18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Дворы и парадные — дух истинного Петербурга

Открыть новые двери в городе и прикоснуться к прошлому за фасадами

Данил
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Данил – представитель гидов
Дворы и парадные давно вошли в список достопримечательностей Петербурга, не утратив при этом своей самобытности.

Вы проникнетесь их ускользающей красотой и историей: «заплутаете» в проходных дворах, прикоснетесь к широким подоконникам, полюбуетесь лепниной и витражами.

Рассказы перенесут вас в Петербург 19 века, а маршрут позволит сделать атмосферные кадры.
700 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча около станции метро Владимирская
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У этой экскурсии18 отзывов
4.67
Дворы и парадные — дух истинного Петербурга
Дворы и парадные — дух истинного Петербурга

Что вас ожидает

Уникальность петербургской застройки
С середины 18 века в городе появлялись единые фасадные линии — а с ними лабиринты дворов, системы подворотен и переходов. Вы проникнете в этот особый мир непарадного Петербурга: узнаете о причинах, повлиявших на облик города; научитесь отличать коммунальную квартиру от обычной, поймете разницу между парадной и подъездом, услышите о функциях черной лестницы и, конечно, увидите знаменитые дворы-колодцы.

Красота и жизнь за фасадами
Вы посетите 5-6 парадных конца 19 — начала 20 веков. В доме-прянике полюбуетесь керамикой, шатровыми кровлями и изящными витражами. Впечатлитесь бесконечностью двора-колодца в районе Пяти углов и увидите дом, в которым жил писатель Сергей Довлатов. Рассмотрите изысканную лепнину и великолепные литые ограждения в парадной дома купцов Елисеевых. А чтобы интерьеры не остались лишь декорациями, я расскажу об истории доходных домов и о судьбах их жителей.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дворы и парадные — дух истинного Петербурга
Дворы и парадные — дух истинного Петербурга
Дворы и парадные — дух истинного Петербурга

Экскурсия проводится ежедневно в 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура около станции метро Владимирская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Данил
Данил
Мне 24 года. С раннего детства я интересовался всем, что связано с моим родным городом, и полюбил Петербург всем сердцем! После лицея окончил исторический факультет СПбГУ, приобрел много новых знаний, которыми буду рад поделиться с вами :) Уже три года вместе с командой единомышленников мы организуем незабываемые экскурсии, фотосессии и свидания на крышах Петербурга. За это время мы нашли интересные места с потрясающими видами, которые вы сможете посмотреть вместе с нами. Приходите, и мы откроем для вас Петербург с новой стороны.
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Отличная экскурсия, было интересно и познавательно. Экскурсию проводила Надежда. Большое спасибо!
23 февраля 2020
На экскурсии показаны не все заявленные на фотографиях парадные. Практически все парадные находятся в очень плохом состоянии, их посещение не вызывает положительных эмоций.
15 февраля 2020
Очень душевный и интересный гид Надежда! Спасибо!!!
11 февраля 2020
Всё понравилось. Информативно и без лишних подробностей. Рекомендую!
9 февраля 2020
Это было увлекательное приключение по непардному Петербургу. Гид Надежда интересно рассказывала и отвечала на наши вопросы:)
Екатерина
30 января 2020
Экскурсией осталась очень довольна - получила именно то, что и хотела. Открывается невзрачная дверь парадной - а там.. шикарная лепнина, старинные двери, абсолютно другой мир.. Очень понравился гид Данила - легко и непринужденно рассказывал, не грузил лишней информацией.
Рекомендую !
23 января 2020
Большое спасибо! Открыли для себя что-то новое, что за многочисленные визиты в Питер никогда не видели.
20 января 2020
Отличная экскурсия! Экскурсовод Надежда рассказывала всё быстро и интересно. Маршрут экскурсии хорошо продуман, и мы успели посетить много интересных мест. Путешествие оставило самые лучшие впечатления, спасибо!
17 января 2020
Было очень приятно прикоснуться к истории парадных Петербурга с отличным рассказчиком. Дождь не помешал экскурсии, а даже создал настоящую питерскую атмосферу при прогулке.
9 января 2020
Сразу несколько групп встречались у памятника Достоевскому и был виден контраст между гидами. Молодые люди гиды держали своих слушателей, выдавали интересные факты и делились историям. Нам же достался гид Надежда. Пока мы дожидались опоздавших, женщина просто молчала. У женщины тихий голос. Что совершенно не подходит для экскурсовода. Группа состояла всего из шести человек, но все ровно было мало что слышно. Да и слушать было нечего. Посещая парадные несколько раз сталкивались с другими группа и дабы не толкаться и не мешать друг другу наша группа по несколько минут стояла и ждала… ждала в тишине, тк гид никак не заполнял эти паузы. Сложилось впечатление, что у Надежды просто есть глючи от некоторых мест и на этом ее ценность заканчивалось.
Ещё 8 отзывов

Данил проводит ещё 1 экскурсию

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