Отправьтесь в путешествие из Санкт-Петербурга в Царское Село и Павловск, чтобы полюбоваться двумя величайшими и красивейшими резиденциями российских императоров.

Когда в 1712 году Санкт-Петербург стал новой столицей России, в городе и его окрестностях построили ряд гламурных императорских дворцов и парков, в том числе эти два впечатляющих поместья.

Царское Село задумывалось в качестве царской загородной резиденции Елизаветы I и Екатерины II и в нем есть два прекрасных дворца: Екатерининский дворец, огромная и роскошная резиденция в стиле Барокко и немного меньший по размерам Александровский дворец, шедевр неоклассицизма.

Посетите потрясающую Янтарную комнату в Екатерининском дворце, украшенную придворным архитектором Елизаветы Растрелли и содержащую потрясающие мозаичные панно из натурального янтаря.

В годы правления Екатерины II по ее приказу парк был расширен, сооружены большие ландшафтные композиции, а также построены еще более впечатляющие сооружения, в частности изысканная Камеронова галерея.

Соседний Павловский дворец построен на рубеже XVIII-XIX веков и служил резиденцией Императора Павла I, а позже – нескольких великокняжеских семей.

Дворец считается одним из лучших образцов классической архитектуры в Европе. Богато украшенные покои и прекрасные парковые зоны с изысканными скульптурами привлекают в это место как туристов, так и местных жителей.

Павловский дворец и Царское Село являются частью объекта наследия ЮНЕСКО. Совершите путешествие, чтобы полюбоваться этими замечательными произведениями архитектуры, сооруженными в один из золотых веков российской истории.