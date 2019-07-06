Екатерининский и Павловский дворцы: тур из Санкт-Петербурга

Откройте для себя историю русской императорской семьи и аристократии, побывав две бывшие императорские резиденции

4.8
92 отзыва
В группе
до 8 чел.
Откройте для себя историю русской императорской семьи и аристократии, побывав две бывшие императорские резиденции.

Павловский дворец и Царское Село являются частью объекта наследия ЮНЕСКО.
Екатерининский и Павловский дворцы: тур из Санкт-Петербурга
Екатерининский и Павловский дворцы: тур из Санкт-Петербурга
Екатерининский и Павловский дворцы: тур из Санкт-Петербурга
Екатерининский и Павловский дворцы: тур из Санкт-Петербурга
Екатерининский и Павловский дворцы: тур из Санкт-Петербурга
Екатерининский и Павловский дворцы: тур из Санкт-Петербурга
Екатерининский и Павловский дворцы: тур из Санкт-Петербурга
Екатерининский и Павловский дворцы: тур из Санкт-Петербурга
Екатерининский и Павловский дворцы: тур из Санкт-Петербурга
Екатерининский и Павловский дворцы: тур из Санкт-Петербурга
Екатерининский и Павловский дворцы: тур из Санкт-Петербурга
Екатерининский и Павловский дворцы: тур из Санкт-Петербурга
Екатерининский и Павловский дворцы: тур из Санкт-Петербурга

Что вы увидите 🤩

  • Музей-заповедник Павловск
  • Екатерининский дворец
  • Янтарная комната
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Проведите день, исследуя две прекрасные императорские резиденции в коротком туре с выездом из Санкт-Петербурга
  2. Посетите Павловскую резиденцию, расположенную в крупнейшем ландшафтном парке Европы
  3. Полюбуйтесь Екатерининским дворцом с его всемирно известной Янтарной комнатой
  4. Полюбуйтесь элегантной Камероновой галереей
Отправьтесь в путешествие из Санкт-Петербурга в Царское Село и Павловск, чтобы полюбоваться двумя величайшими и красивейшими резиденциями российских императоров.
Когда в 1712 году Санкт-Петербург стал новой столицей России, в городе и его окрестностях построили ряд гламурных императорских дворцов и парков, в том числе эти два впечатляющих поместья.
Царское Село задумывалось в качестве царской загородной резиденции Елизаветы I и Екатерины II и в нем есть два прекрасных дворца: Екатерининский дворец, огромная и роскошная резиденция в стиле Барокко и немного меньший по размерам Александровский дворец, шедевр неоклассицизма.
Посетите потрясающую Янтарную комнату в Екатерининском дворце, украшенную придворным архитектором Елизаветы Растрелли и содержащую потрясающие мозаичные панно из натурального янтаря.
В годы правления Екатерины II по ее приказу парк был расширен, сооружены большие ландшафтные композиции, а также построены еще более впечатляющие сооружения, в частности изысканная Камеронова галерея.
Соседний Павловский дворец построен на рубеже XVIII-XIX веков и служил резиденцией Императора Павла I, а позже – нескольких великокняжеских семей.
Дворец считается одним из лучших образцов классической архитектуры в Европе. Богато украшенные покои и прекрасные парковые зоны с изысканными скульптурами привлекают в это место как туристов, так и местных жителей.
Павловский дворец и Царское Село являются частью объекта наследия ЮНЕСКО. Совершите путешествие, чтобы полюбоваться этими замечательными произведениями архитектуры, сооруженными в один из золотых веков российской истории.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Заранее зарезервированный вход в музей
  • Перевозка на транспортном средстве с кондиционером и водителем
  • Услуги гида
  • Трансфер от/до отеля
  • Разрешения на фото и видеосъемку
Что не входит
  • Питание
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Не допускаются
  • Алкоголь и наркотики
Важная информация
  • Максимальный размер группы – 8 человек
  • Пожалуйста, обратите внимание, что тур по Екатерининскому/Павловскому дворцу возможен в любое время в течение часов работы. Трансфер предоставляется с 10:00 до 15:00. Точное время трансфера сообщат за день до тура. Настоятельно рекомендуется не строить какие-либо серьезные планы на этот же день, так как туроператор не сможет изменить время начала тура после его назначения
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
  • You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

i
6 июля 2019
Наш гид Катя была фантастической. Она была очень хорошо осведомлена и многому научила нас истории Екатерининского и Павловского дворцов и королевской семьи, которая там жила. Обслуживание от двери до двери от нашего отеля до дворца было отличным, и тот факт, что мы избегали очередей и прошли через вход для группового тура, был действительно приятным. Это не дешевый тур, но качество гида, обслуживание белых перчаток и тот факт, что вам не нужно ждать в очереди от 3 до 4 часов и сражаться со всеми другими туристами, чтобы взглянуть на каждую комнату, делают его стоит своей цены. Я буду рекомендовать этот тур всем своим друзьям
M
6 авг 2018
Изначально у нас были проблемы с получением какого-либо подтверждения тура, несмотря на то, что мы просили пару раз по почте и в WhatsApp, как было предложено в приглашении. В конце концов, позвонив в офис, мы узнали, что тур пришлось отложить из-за отсутствия билетов … Я ожидал получить эту информацию из турфирмы заранее и по собственной инициативе. Если говорить о самом туре, то в конце он был хорошо подготовлен - не нужно ждать в очередях; гид был профессиональным, услужливым и знающим. Так как мы сэкономили время, у нас появилась возможность увидеть дополнительные вещи на обратном пути. Рекомендуем бронировать экскурсию в Екатерининский дворец заранее через любой туристический офис, иначе придется несколько часов простоять в очереди длиной около 1 км без гарантии даже получить билет в конце.
A
12 сен 2019
Pick up was on time in a good, comfortable people carrier. The tour guide was extremely knowledgeable as she came from the area and gave us a history lesson both on the drive there and back, pointing out all the important buildings and statues which I thought was great. The tour of both Palaces and gardens was wonderful, our guide also told us the local legends as well as telling us the stories behind behind every room. I don’t usually do tours, preferring to muddle through myself but I would recommend this tour without hesitation.
Ещё 89 отзывов

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