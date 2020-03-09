225 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Роскошь и архитектура залов Зимнего дворца

Наша экскурсия начнется на Иорданской лестнице и перейдет в залы парадной анфилады Зимнего дворца: Фельдмаршальский, Петровский, Гербовый и Тронный зал. Мы пронаблюдаем, как сменяют друг друга эпохи и архитектурные стили, как меняются из зала в зал вкусы русского дворянства, как отражается в их интерьерах русская культура того времени. Поговорим о создании и практическом использовании каждого зала. Увидим Павильонный зал, Большой и Малый Испанский просветы, Рыцарский зал, Теребеневсую лестницу, галерею Древней живописи, лоджии Рафаэля – символы империи, сочетающие в себе роскошь, монументальность и воздушную легкость.

Работы Рембрандта и других голландских мастеров

Мы рассмотрим произведения великих голландцев – Гуго ван дер Гуса, Франса Снейдерса и, конечно, Рембрандта Харменса ван Рейна, крупнейшая коллекция работ которого представлена именно в Эрмитаже. Вы увидите важнейшие полотна художника – «Данаю» и «Возвращение блудного сына», узнаете их художественные особенности и истории создания. Мы проследим, как творческий путь Рембрандта пересекается с его личной жизнью, как меняется стиль художника под воздействием трагических событий его жизни.

Шедевры итальянского Возрождения

Путешествуя по Италии, мы поговорим о шедеврах Микеланджело, Рафаэля, Тициана и Леонардо. Я помогу вам понять ключевые работы Ренессанса и их культурную ценность, расскажу об истории создания полотен и личностях художников. Особое внимание уделим легендарной «Мадонне Конестабиле» – одной из знаковых работ Рафаэля и символу красоты, которым вдохновлялись Пушкин, Достоевский, а также художники разных эпох. Недавно шедевр был перенесен с дерева на холст: вы узнаете, как происходит этот кропотливый и какие еще работы Эрмитажа сейчас проходят такую реставрацию.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам от 14 лет, которые интересуются искусством и хотят научиться понимать его. Если в группе будут дети, мы можем немного сдвинуть акцент экскурсии на рыцарские и античные залы: оружие, средневековые истории и античные мифы.