225 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Понять шедевры европейской живописи и погрузиться в мир искусства

Ирина
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Ирина – ваш гид
На экскурсии мы исследуем более 30 залов Эрмитажа, познакомимся с работами голландских, итальянских и испанских мастеров, античной скульптурой и культурой Древнего Египта.

Я расскажу вам о великих художниках и архитекторах, проанализирую знаковые полотна и расскажу истории их создания.

Моя задача – погрузить вас в мир искусства и дать ключ к пониманию шедевров живописи.
От 3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии225 отзывов
4.96
Эрмитаж в компании искусствоведа
Эрмитаж в компании искусствоведа

Что вас ожидает

Роскошь и архитектура залов Зимнего дворца
Наша экскурсия начнется на Иорданской лестнице и перейдет в залы парадной анфилады Зимнего дворца: Фельдмаршальский, Петровский, Гербовый и Тронный зал. Мы пронаблюдаем, как сменяют друг друга эпохи и архитектурные стили, как меняются из зала в зал вкусы русского дворянства, как отражается в их интерьерах русская культура того времени. Поговорим о создании и практическом использовании каждого зала. Увидим Павильонный зал, Большой и Малый Испанский просветы, Рыцарский зал, Теребеневсую лестницу, галерею Древней живописи, лоджии Рафаэля – символы империи, сочетающие в себе роскошь, монументальность и воздушную легкость.

Работы Рембрандта и других голландских мастеров
Мы рассмотрим произведения великих голландцев – Гуго ван дер Гуса, Франса Снейдерса и, конечно, Рембрандта Харменса ван Рейна, крупнейшая коллекция работ которого представлена именно в Эрмитаже. Вы увидите важнейшие полотна художника – «Данаю» и «Возвращение блудного сына», узнаете их художественные особенности и истории создания. Мы проследим, как творческий путь Рембрандта пересекается с его личной жизнью, как меняется стиль художника под воздействием трагических событий его жизни.

Шедевры итальянского Возрождения
Путешествуя по Италии, мы поговорим о шедеврах Микеланджело, Рафаэля, Тициана и Леонардо. Я помогу вам понять ключевые работы Ренессанса и их культурную ценность, расскажу об истории создания полотен и личностях художников. Особое внимание уделим легендарной «Мадонне Конестабиле» – одной из знаковых работ Рафаэля и символу красоты, которым вдохновлялись Пушкин, Достоевский, а также художники разных эпох. Недавно шедевр был перенесен с дерева на холст: вы узнаете, как происходит этот кропотливый и какие еще работы Эрмитажа сейчас проходят такую реставрацию.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам от 14 лет, которые интересуются искусством и хотят научиться понимать его. Если в группе будут дети, мы можем немного сдвинуть акцент экскурсии на рыцарские и античные залы: оружие, средневековые истории и античные мифы.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются билеты в Эрмитаж: 400 рублей при покупке билета в кассе, 600 рублей – при заказе онлайн. Детям и студентам вход бесплатный.
  • Минимальный возраст участников экскурсии – 14 лет, тк дети часто очень утомляются от долгой ходьбы.
Эрмитаж в компании искусствоведа
Эрмитаж в компании искусствоведа
Эрмитаж в компании искусствоведа
Эрмитаж в компании искусствоведа
Эрмитаж в компании искусствоведа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я искусствовед, куратор, переводчик. В области моих научных интересов входит искусство Возрождения, нидерландский маньеризм, актуальное зарубежное искусство, фотография. Я сотрудничаю с художниками и галереями, пишу статьи. Экскурсии для меня это способ передать духовный опыт, который транслируют произведения искусства, вдохновить людей ходить в музей, любить искусство, читать об искусстве, идти в музей с детьми.
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225 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Ирина - замечательный экскурсовод! Чётко и понятно ориентировала нас еще до дня экскурсии, объясняла, как пройти, где удобнее встретиться. В назначенный день провела экскурсию на высшем уровне) Замечательный музей и замечательный рассказчик - три часа пролетели незаметно. Мы, конечно, устали от хождения и обилия информации, но это была приятная усталость! Не жалко ни денег, ни времени - всё было великолепно! Еще раз большое спасибо Ирине
8 марта 2020
7 марта мы посетили Эрмитаж. Эту экскурсию нам провела замечательный экскурсовод Ирина. Нам очень повезло. Ирина- это профессионал свое дела! Она провела чудесную экскурсию, очень содержательно, интересно, много фактов, которые легко воспринимаются. Ирина отвечала на все наши вопросы. Огромное спасибо, Ирина!!!!
5 марта 2020
Гид у нас была Ирина, Экскурсия прошла познавательно и интересно. Есть желание продолжить знакомство с Эрмитажем.
2 марта 2020
Огромное спасибо Ирине за прекрасную экскурсию, в ходе которой она познакомила меня с большим количеством жемчужин Эрмитажа! Интересно, познавательно, приятно!
24 января 2020
Огромное спасибо! Все очень хорошо организовано . Мы быстро смогли сориентироваться и встретиться с нашим гидом. Время пролетело быстро и интересно, совсем себя не чувствовали уставшими. Словом - огромное спасибо . Надеемся в следующий раз привести шестилетнюю внучку. Для таких оказывается тоже есть экскурсии.
16 января 2020
Интересная, запоминающаяся экскурсия. Нам понравилось!
30 декабря 2019
Ирина- великолепный гид, всецело погруженный в тему экскурсии, умеющий правильно подать информация, чуткий и внимательный человек с приятнейшим голосом. Прогулка по Эрмитажу получилась информативной, подарила массу впечатлений!
28 декабря 2019
Хотим выразить благодарность и искреннее восхищение Ириной! Это высококлассный и профессиональный гид, обаятельная женщина и приятный собеседник.
Рекомендуем воспользоваться её услугами при посещении Эрмитажа!
23 декабря 2019
Ирина - уникально сочетает качества увлекательного рассказчика и широкий кругозор. Перед началом экскурсии Ирина поинтересовалась нашим опытом посещения Эрмитажа и художественными интересами и предпочтениями. Само содержание экскурсии гармонично сочетает отсылы к истории и роли разных персоналий в создании и развитии Эрмитажа. Характеристики разных стилей и направлений в искусстве в интерьерах и экспонатах. Интересны объяснения предпосылок и контекста создания произведений. Внимание захвачен на протяжении всех 3х часов экскурсии. Мы не заметили, как пролетело время. Было жаль, что время нашего общения подошло к завершению. Да, именно общения - диалога, без заносчивости или позиция эксперта и новичков. Будем обязательно планировать продолжение.
23 декабря 2019
Экскурсия очень увлекательная! Ирина прекрасна! Всё очень понятно, структурировано, интересно. Время пролетело не заметно. Мы увлеченно слушали, чувствуя себя участниками повествования). У Ирины не одна экскурсия, как я поняла и в следующий раз хотим продолжить знакомиться с Эрмитажем в её сопровождении). Спасибо огромное Ирине, нам очень понравилось это действие!))
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