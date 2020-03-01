Все экскурсии в Санкт-Петербурге

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Спасти шедевры от ограбления и увидеть знаменитые картины

Гаврил
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Гаврил – ваш гид
Вам предстоит стать следователями и предотвратить кражу в Русском музее! Отгадывая загадки, вы шаг за шагом пройдете по залам с самыми известными картинами: увидите «Девятый вал», «Последний день Помпеи», «Лунную ночь на Днепре».

Квест понравится путешественникам, которые обычно скучают в музеях, подойдет для семей и друзей.
6800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Встреча около Русского музея
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Квест-экскурсия в Русском музее
Квест-экскурсия в Русском музее

Что вас ожидает

Знакомство с искусством в самом нескучном формате
Вы почувствуете себя следователями, ведь к вам в руки попадет переписка злоумышленников, планирующих ограбить музей. Ваша задача — расшифровать письмо и понять, какой экспонат и когда планируют украсть. 15 подсказок приведут вас к главным шедеврам коллекции. Рассматривая их, вы ответите на 15 вопросов и решите финальную задачу. Я буду рядом и с радостью помогу в борьбе с преступниками. Вас ждут:

  • «Девятый вал» — самая известная марина Айвазовского;
  • «Последний день Помпеи» — эмоциональная работа Брюллова;
  • «Витязь на распутье» — картина Васнецова, знакомая каждому с детства;
  • «Заседание Государственного совета» — колоссальное творение Репина;
  • «Лунная ночь на Днепре» — магическое полотно Куинджи;
  • и многие другие шедевры Русского музея.

Кому подойдет экскурсия-квест

Взрослым и подросткам старше 14 лет. Детям помладше будет интересно только вместе с взрослыми.

Организационные детали

  • В стоимость не включены билеты в Русский музей: взрослые — 450 рублей, дети 16 лет и старше — 170 рублей, дети до 16 лет — бесплатно. Билет для гида не нужен. Я могу купить для вас билеты заранее по предварительной договоренности.
  • Экскурсию-квест можно провести и для большего количества человек (до 50) — обсудить детали можно в переписке
Квест-экскурсия в Русском музее
Квест-экскурсия в Русском музее
Квест-экскурсия в Русском музее
Квест-экскурсия в Русском музее
Квест-экскурсия в Русском музее
Квест-экскурсия в Русском музее
Квест-экскурсия в Русском музее
Квест-экскурсия в Русском музее
Квест-экскурсия в Русском музее

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около Русского музея.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Гаврил
Гаврил
Я с 2011 года организую и провожу квесты в Санкт-Петербурге. Почему именно квесты? Потому что находить и открывать новые места самому гораздо интереснее, чем за руку с гидом! Разумеется, я буду вас сопровождать, но это вы будете водить гида, а не он вас. Я только помогу, если загадки покажутся слишком сложными. У меня накопилось большое количество программ и маршрутов по всему Петербургу: напишите, если у вас есть пожелания, и я обязательно подберу то, что подойдет именно вам!
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