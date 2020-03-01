Все экскурсии в Санкт-Петербурге

Что вас ожидает

Знакомство с искусством в самом нескучном формате

Вы почувствуете себя следователями, ведь к вам в руки попадет переписка злоумышленников, планирующих ограбить музей. Ваша задача — расшифровать письмо и понять, какой экспонат и когда планируют украсть. 15 подсказок приведут вас к главным шедеврам коллекции. Рассматривая их, вы ответите на 15 вопросов и решите финальную задачу. Я буду рядом и с радостью помогу в борьбе с преступниками. Вас ждут:

«Девятый вал» — самая известная марина Айвазовского;

«Последний день Помпеи» — эмоциональная работа Брюллова;

«Витязь на распутье» — картина Васнецова, знакомая каждому с детства;

«Заседание Государственного совета» — колоссальное творение Репина;

«Лунная ночь на Днепре» — магическое полотно Куинджи;

и многие другие шедевры Русского музея.

Кому подойдет экскурсия-квест

Взрослым и подросткам старше 14 лет. Детям помладше будет интересно только вместе с взрослыми.