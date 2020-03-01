Все экскурсии в Санкт-Петербурге

Знакомство с искусством в самом нескучном формате
Вы почувствуете себя следователями, ведь к вам в руки попадет переписка злоумышленников, планирующих ограбить музей. Ваша задача — расшифровать письмо и понять, какой экспонат и когда планируют украсть. 15 подсказок приведут вас к главным шедеврам коллекции. Рассматривая их, вы ответите на 15 вопросов и решите финальную задачу. Я буду рядом и с радостью помогу в борьбе с преступниками. Вас ждут:
Взрослым и подросткам старше 14 лет. Детям помладше будет интересно только вместе с взрослыми.