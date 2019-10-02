8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История города и главные достопримечательности

Во время экскурсии вы узнаете об основании северной столицы и увидите важнейшие исторические памятники и архитектурные объекты: Домик Петра Великого, стрелку Васильевского острова и Ростральные колонны, Медного всадника, Исаакиевский собор, Конногвардейский Манеж, Зимний дворец и Дворцовую площадь. Обязательно проедете по Университетской набережной, чтобы рассмотреть её архитектурный ансамбль — Кунсткамеру, Меншиковский дворец, здание Двенадцати коллегий, Академию Художеств и знаменитых сфинксов из Древнего Египта.

Две остановки — два центра

Исторический центр города — Вы побываете в том месте, где Пётр I начал строить столицу своей империи. Узнаете об историях, которые повидали стены крепости, об объектах и строениях на территории Петропавловки.

— Вы побываете в том месте, где Пётр I начал строить столицу своей империи. Узнаете об историях, которые повидали стены крепости, об объектах и строениях на территории Петропавловки. Современный центр города — Мы прогуляемся по острову Новая Голландия — старейшему району города и любимому месту отдыха Петербуржцев. Помимо его осмотра вы увидите не самые известные, но интересные объекты этой части города.

В конце экскурсии вы проедете по Невскому проспекту, услышите историю первой магистрали города и ее архитектурных ансамблей.