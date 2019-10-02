8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История города и главные достопримечательности
Во время экскурсии вы узнаете об основании северной столицы и увидите важнейшие исторические памятники и архитектурные объекты: Домик Петра Великого, стрелку Васильевского острова и Ростральные колонны, Медного всадника, Исаакиевский собор, Конногвардейский Манеж, Зимний дворец и Дворцовую площадь. Обязательно проедете по Университетской набережной, чтобы рассмотреть её архитектурный ансамбль — Кунсткамеру, Меншиковский дворец, здание Двенадцати коллегий, Академию Художеств и знаменитых сфинксов из Древнего Египта.
Две остановки — два центра
В конце экскурсии вы проедете по Невскому проспекту, услышите историю первой магистрали города и ее архитектурных ансамблей.