8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. «Люблю тебя, Петра творенье» — обзорная автобусная экскурсия

Прокатиться по самым знаменитым улицам и местам города с профессиональным гидом-историком

Елена и Маргарита
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Елена и Маргарита – ваш гид
Санкт-Петербург, Петербург, Питер — этот город называют по-разному, но он неизменно покоряет почти каждого, кто с ним знакомится.

Если вам посчастливилось оказаться здесь впервые или вы хотите узнать город лучше, мы приглашаем вас на эту экскурсию по главным достопримечательностям.

Вы проедете мимо Зимнего дворца и Медного всадника, покружите у Исаакиевского собора, узнаете об основании города в Петропавловской крепости, а также погуляете по Новой Голландии.
От 8800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у вашей гостиницы
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У этой экскурсии8 отзывов
4.88
«Люблю тебя, Петра творенье» — обзорная автобусная экскурсия
«Люблю тебя, Петра творенье» — обзорная автобусная экскурсия

Что вас ожидает

История города и главные достопримечательности
Во время экскурсии вы узнаете об основании северной столицы и увидите важнейшие исторические памятники и архитектурные объекты: Домик Петра Великого, стрелку Васильевского острова и Ростральные колонны, Медного всадника, Исаакиевский собор, Конногвардейский Манеж, Зимний дворец и Дворцовую площадь. Обязательно проедете по Университетской набережной, чтобы рассмотреть её архитектурный ансамбль — Кунсткамеру, Меншиковский дворец, здание Двенадцати коллегий, Академию Художеств и знаменитых сфинксов из Древнего Египта.

Две остановки — два центра

  • Исторический центр города — Вы побываете в том месте, где Пётр I начал строить столицу своей империи. Узнаете об историях, которые повидали стены крепости, об объектах и строениях на территории Петропавловки.
  • Современный центр города — Мы прогуляемся по острову Новая Голландия — старейшему району города и любимому месту отдыха Петербуржцев. Помимо его осмотра вы увидите не самые известные, но интересные объекты этой части города.

В конце экскурсии вы проедете по Невскому проспекту, услышите историю первой магистрали города и ее архитектурных ансамблей.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе — трансфер включён в стоимость. В автобусе предусмотрен чай и угощения.
  • Экскурсия заканчивается на Дворцовой площади, после вы можете запланировать посещение Эрмитажа (во все дни, кроме понедельника).
  • Просим сообщать заранее, если в составе группы более 7 детей в возрасте до 18 лет.
«Люблю тебя, Петра творенье» — обзорная автобусная экскурсия
«Люблю тебя, Петра творенье» — обзорная автобусная экскурсия
«Люблю тебя, Петра творенье» — обзорная автобусная экскурсия
«Люблю тебя, Петра творенье» — обзорная автобусная экскурсия
«Люблю тебя, Петра творенье» — обзорная автобусная экскурсия
«Люблю тебя, Петра творенье» — обзорная автобусная экскурсия
«Люблю тебя, Петра творенье» — обзорная автобусная экскурсия
«Люблю тебя, Петра творенье» — обзорная автобусная экскурсия
«Люблю тебя, Петра творенье» — обзорная автобусная экскурсия
«Люблю тебя, Петра творенье» — обзорная автобусная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашей гостиницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена и Маргарита
Елена и Маргарита
Мы — историки с академическим образованием и гордимся этим. Кураторы выставок «Яхта «Штандарт» и семья последнего российского императора», «Николай II. К 150-летию со дня рождения» и «Первая мировая война. Флот, авиация, медицина». Поэтому наше главное кредо — нет дилетантизму. Наши экскурсии отличаются отличным знанием города и отсутствием лапши на ваших ушах по завершению. Мы категорически против мифологизации истории. Зачем заниматься мифотворчеством, когда в самой исторической действительности cеверной столицы сокрыты такие головокружительные сюжеты, что им могли бы позавидовать самые талантливые романисты?
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 октября 2019
Спасибо Маргарите за новый Питер! Не первый раз в Питере, но это была особенная Экскурсия! И что важно: Рита подстроилась под наше прибытие в город и провела экскурсию ранним утром. Спасибо за новые впечатления! Рекомендуем)
2 сентября 2019
Благодарю! Для большой компании очень удобно перемещаться на автобусе и с личным гидом. Интересно, но слегка сумбурно. Чувствовалось какок-то волнение гида,может связано с очень трепетным отношением к любимому городу . Может ошибаюсь. А в остальном всё отлично! Процветания Вам!!!
26 июля 2019
Сразу видно, что Маргарита любит свой город и хорошо знает его - с таким трепетом она рассказывает о Петербурге. Организация прекрасная, комфортабельный автобус и интеллигентный водитель. Несмотря на сложности, связанные с репетиции морского парада, экскурсия прошла замечательно! Спасибо!
7 мая 2019
Ездили на экскурсию с Маргаритой в составе 4 взрослых и 4 ребенка. Понравился и маршрут (заранее оговаривали, вносили корректировки), и подход к проведению экскурсии: Маргарита давала детям возможность задать вопросы и рассказывала довольно адаптированно, чтобы детки не скучали и не баловались. Успели мы все: и погулять по Петропавловке, и объехать все основные достопримечательности. Хотелось бы еще, но больше 3 часов - это очень утомительно: под конец устали и дети, и взрослые. Несмотря на то, что я была уверена в своих знаниях по истории города, узнала много нового и интересного! Спасибо за чудесную экскурсию!
23 апреля 2019
Экскурсия для тех, у кого мало времени и кто хочет увидеть по-максимуму за 3.5 часа. Экскурсия в большей степени для взрослых, детям было менее интересно. Рекомендую.
Ольга
9 марта 2019
В наредкость холодный мартовский день мы собрались на экскурсию и не пожалели. Ура! Как хорошо, что мы забронировали именно эту экскурсию на микроавтобусе в сопровождении Маргариты и Андрея.
Конечно, мы ни за что не смогли бы и за неделю осмотреть те места, по которым нас провез Андрей, останавливаясь каждый раз в удобном месте, чтобы не пришлось далеко бежать по ужасной погоде, а Маргарита делилась с нами своими энцеклопедическими знаниями об истории Санкт-Петербурга.
Всегда интересно бывать на экскурсии в сопровождении человека, который действительно владеет информацией о городе, четко и интересно её излагает. Скучать не пришлось, Маргарита задает вопросы из школьного курса по истории) И, в итоге, сама на них отвечает)
В общем, было интересно, комфортно и мы приятно провели время.
Благодарю и рекомендую!
28 января 2019
Отличный экскурсовод. Интересный и хорошо продуманный материал. В Питере была много раз, и все равно в этой экскурсии было что-то новое для меня. Большое спасибо Маргарите за ее желание влюбить нас в этот город так, как она его любит сама!
6 ноября 2018
Маргарита - удивительный и профессиональный экскурсовод, несмотря на юный возраст. У нее хорошее академическое историческое образование и невероятный объем знаний по предмету, она грамотно излагает материал и обладает красноречивой речью. Мы остались очень довольны проведенной экскурсией. Так держать!

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