11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хотела, но не смогла ответить на "5 важных вопросов про экскурсию" в тестовом варианте. Слишком однозначно они сформулированы, объединены разные критерии.

1. "Оцените содержание экскурсии. Насколько понятен и структурирован материал?"

Материал понятен, но не структурирован.

2. "Оцените гида как рассказчика. Насколько гиду удалось заинтересовать вас темой"

Кирилл говорит свободно, но не заинтересовал.

3. "Оцените знания гида. Насколько хорошо гид разбирается в теме экскурсии?"

Кирилл вряд ли использовал для подготовки к экскурсии что-нибудь, кроме СМИ. По крайней мере мне так показалось. К тому же он часто спрашивал, слышала ли я что-нибудь о том или другом факте или событии и в случае отрицательного ответа, восклицал: "Ну, как же, об этом много писали!"

4. Оцените маршрут экскурсии. Насколько удобно составлен маршрут экскурсии?

Здесь однозначно - плохо. Маршрут не информативен (Домский собор в Риге не только обходят вокруг, но и заходят внутрь, как и в Эрмитаж, как и в Кремлёвские соборы.., а современный огромный стадион со всеми его техническими "наворотами" и отнюдь не являющийся шедевром архитектуры при ближайшем рассмотрении, мы обошли вблизи, не увидев его во всём величии издалека (как анонсировано на фото)) и без вариантов (будешь "умирать", но машина подъехать не сможет).

5. Вы порекомендуете экскурсию друзьям?

Если только недругам.

Экскурсия не понравилась (и чем дальше - тем больше я это осознаю). Хотя я не смогла сказать этого Кириллу сразу и не от стеснения, - он старался и реально был уверен в том, что показал мне (я была одна) Петербург в стиле хай-тек.

Решила всё-таки написать отзыв. Попробую сама разобраться в ощущениях.

1. Что касается экскурсовода, я полностью согласна с предыдущими отзывами: пунктуален, вежлив, тактичен, доброжелателен, излагает материал свободно.

Но РАССКАЗА о новом Петербурге, увы, не было, ведь набор даже интересной информации это далеко не гарантия успеха лектора.

2. Отдельно надо отметить то, что Кирилл быстро откликнулся на мой запрос, пошёл навстречу моим обстоятельствам (ограниченное время для посещения экскурсии). За это, конечно же, отдельное спасибо.

3. По мнению Кирилла новым в Петербурге является только та часть огромного города, которая ограничена новым стадионом - Западным Скоростным Диаметром - строящимся бизнес-центром Газпрома - 2-мя станциями метро. Не спорю - право выбора за гидом, но и сразу на экскурсии и тем более сейчас я недоумеваю по этому поводу: ПЕТЕРБУРГУ!!! (в свете этой экскурсии) как до Луны скорость и масштабы развития Москвы, Казани, Грозного, Астаны,.. !!??? Гид в этом (в темпах развития города) не виноват, но я ведь делюсь впечатлением от увиденного и услышанного?.. И не могу поверить, что это всё о "хай-теке" Петербурга, что больше рассказать было не о чем!

4. Чего НЕ БЫЛО ИЗ ОБЕЩАННОГО (приведены цитаты из анонса экскурсии, которые остались цитатами из анонса):

- "Глядя на Дамбу — комплекс защитных сооружений — вы узнаете о самых разрушительных наводнениях в истории Петербурга, о круизном корабле, запертом в заливе, и о том, как извозчики XIX века заработали огромные деньги благодаря вражеской эскадре.";

- "Мы окажемся в недавно построенном подводном тоннеле" (если только Кирилл не имел ввиду тоннель метрополитена, что было бы странным);

- "почему машинисты этой линии получают прибавку к зарплате." - до сих пор мучаюсь этим вопросом;

- "В программе также прогулка по Парку 300-летия Санкт-Петербурга" - только глазами от метро "Новокрестовская";

5. Что было, но совсем не впечатлило:

- "... две новые футуристические станции метро... ".

Это больше, чем громко ("да", они новые, но "нет" - они не футуристические). Особенно "впечатлил" портрет героя, именем которого хотели, но не смогли (?!) назвать станцию - не указал бы Кирилл - не увидела бы, т.к. размер, наверное, А4, да и цвет не выделяющийся из общего фона.

- "... вы проедете по недавно построенной дороге — Западному Скоростному Диаметру". Проехали. В час пик. Скоростью насладиться не удалось. Думаю, что можно было спланировать экскурсию таким образом, чтобы не попасть на дорогу в час пик. К тому же, вся поездка заняла максимум 20 минут (включая и то время, которое мы потратили чтобы ближе подъехать к башне Газпрома от Аквапарка).

6. Принимающая сторона организовала для нас экскурсию на предприятие (я была в командировке) - мы проехали по скоростному диаметру со скоростью 110-120 км/ч, а водитель Газели (таксист) по личной инициативе провёл нам не менее содержательную экскурсию по дороге и о строительстве "Лахта-центра", и о бакланах-разрушителях, и о ЗСД, и о многом другом, что встретилось нам по пути почти до центра города...

7. Я хотела увидеть весь "новый" Петербург. Ну, или бОльшую его часть. Была уверена, что не придётся крутиться на своих двоих (а я не могу долго ходить) на достаточно ограниченном пяточке и поэтому почему-то решила, что бОльшая часть экскурсии будет проходить на автомобиле. Это была, пожалуй, моя главная ошибка при выборе экскурсии.

8. Потраченных денег, времени, несбывшихся ожиданий очень жаль.

Лучше бы "Эрмитаж с искусствоведом" за эти же (5 000 рублей) деньги или прогулка с обзорной экскурсией на катере за 500 рублей.