Наша яхта неоднократно принимала участие в съёмках фильмов и сериалов. В их числе «Сансара», «Про Веру» и многие другие. Теперь прокатиться на ней сможете и вы. Берите родных и друзей, не забывайте любимые напитки и закуски и отправляйтесь на незабываемую водную прогулку по Северной столице!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы отправитесь в путешествие по знаменитым на весь мир историческим достопримечательностям Петербурга, расположенным вдоль Невы, Фонтанки и Мойки. Увидите Петропавловскую крепость, стрелку Васильевского острова, Зимний и Мраморный дворцы, Летний сад, крейсер «Аврора», Михайловский замок, Исаакиевский собор, Кунсткамеру, знаменитого любимца жителей и гостей города — Чижика-пыжика и многое другое.

На яхте есть открытая палуба с удобными диванами и пледами, уютный и стильный отапливаемый салон — вам будет комфортно в любую погоду. Также судно оснащено аудиосистемой — вы сможете поставить музыку на свой вкус. А благодаря красивому интерьеру из ценных пород дерева и латуни яхта отлично подойдёт для фотосессий и тематических вечеринок.

Организационные детали