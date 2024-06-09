Наша яхта неоднократно принимала участие в съёмках фильмов и сериалов. В их числе «Сансара», «Про Веру» и многие другие. Теперь прокатиться на ней сможете и вы.
Берите родных и друзей, не забывайте любимые напитки и закуски и отправляйтесь на незабываемую водную прогулку по Северной столице!
Берите родных и друзей, не забывайте любимые напитки и закуски и отправляйтесь на незабываемую водную прогулку по Северной столице!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы отправитесь в путешествие по знаменитым на весь мир историческим достопримечательностям Петербурга, расположенным вдоль Невы, Фонтанки и Мойки. Увидите Петропавловскую крепость, стрелку Васильевского острова, Зимний и Мраморный дворцы, Летний сад, крейсер «Аврора», Михайловский замок, Исаакиевский собор, Кунсткамеру, знаменитого любимца жителей и гостей города — Чижика-пыжика и многое другое.
На яхте есть открытая палуба с удобными диванами и пледами, уютный и стильный отапливаемый салон — вам будет комфортно в любую погоду. Также судно оснащено аудиосистемой — вы сможете поставить музыку на свой вкус. А благодаря красивому интерьеру из ценных пород дерева и латуни яхта отлично подойдёт для фотосессий и тематических вечеринок.
Организационные детали
- Обратите внимание: сопровождения гида не предполагается
- С собой на борт можете взять еду и напитки, в том числе красные
- По запросу можем организовать кейтеринг, пригласить гида и диджея. Стоимость уточняйте в переписке
- Вас будет сопровождать опытный капитан из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Наша команда работает более 5 лет. Прогулочная ретро-яхта «НОВИК» отлично подходит для праздника в компании друзей или романтического свидания. Опытный капитан поможет составить маршрут по городу для любого времяпрепровождения, будь тоЗадать вопрос
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