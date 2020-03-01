Кирилл проводит ещё 13 экскурсий

Что вас ожидает

Действительно крепкий Орешек

Цитадель на Ореховом острове построили новгородцы, но она много раз переходила из рук в руки. Здесь был заключен первый мир между Россией и Швецией. Здесь же войска Петра I провели беспрецедентную осаду и захватили Орешек, хотя считалось, что взять крепость можно только измором. Я расскажу об этом событии, которое дало России «ключ к Балтийскому морю». Вы узнаете, как генерал Голицын перехитрил шведов, при этом ослушался императора, и остался героем. А также поймете, почему фашисты не смогли захватить Орешек, при том, что оборону держали всего 20 советских солдат.

Маршрут контрастов

Несмотря на небольшие размеры, Шлиссельбургская крепость — это музей, где можно получить разнообразные впечатления. Знакомство с Орешком начнется с водной прогулки (за 20 минут теплоход доставит нас из города Шлиссельбург на Ореховый остров). После вы подниметесь на боевой ход, оцените вес крепостных затворов, побываете в двух тюрьмах — старинной и скопированной у американцев в конце 19 века. Наконец, выйдете на берег холодной Ладоги у истока Невы и вспомните о защитниках крепости у необычного авангардного мемориала.

Тюремные истории

В Российской империи крепость была одновременно и главной политической тюрьмой. Мы вспомним судьбы знатных узников: первой жены Петра I, свергнутого царя Ивана VI, вся жизнь которого прошла в застенках, и фаворита императрицы Эрнста Бирона. Увидим камеры, где содержали народовольцев, побываем на месте казни брата Ленина. А цитаты узников погрузят вас в атмосферу страшной тюрьмы: одиночества, тишины и бездействия.