Дворцовые тайны

На этой экскурсии 🧭 Вы пройдете по маршруту, который откроет для Вас тайны бывших доходных домов на Миллионной улице, дворцов Великих князей и самых состоятельных людей Петербурга, а также фаворитов самой императрицы.

Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию ⛳.

Великие трагедии

По историческим меркам Санкт-Петербург город 🏙️ совсем молодой, но уже успел накопить огромный объем культурной памяти. Тут рождались, жили, страдали, любили и умирали величайшие люди российской истории 📖. Почему императора Павла I называют царь — мученик? Какими были последние дни Пушкина после роковой дуэли? Где находится место смертельного ранения императора Александра II? В каком театре состоялась премьера самой дорогой и последней постановки Дирекции императорских театров прямо в разгар февральской революции? На этой экскурсии 🧭 Вы узнаете и посетите места великих трагедий, которые повлияли на историю 📖 Российской империи.

Сделаем небольшой перерыв на кофе c булочкой и продолжим экскурсию ⛳.

Маленькие улицы большого города

Дальше совершите путешествие по району города, где удивительным образом переплетаются судьбы знаменитых личностей разных эпох! Вы увидите тот самый перекресток, который известен петербуржцам и гостям города как «Пять углов», с уходящей от него улицей Рубинштейна. На улице не более километра так много памятных мест, что останавливаться можно почти у каждого дома! Доходные дома, графские особняки, истории 📖 и легенды, которые с ними связаны. Тут жили и творили многие известные писатели, поэты, ученые, деятели искусства. Кстати, в конце экскурсии 🧭 у Вас будет возможность оценить и другую сторону этого места, ведь тут расположено более 50 ресторанов и баров.

Важно знать: