Дворцы и замки Северной столицы

Excursions. city
Excursions. city – Гид из Санкт-Петербурга
Понятие «центр города» в Санкт-Петербурге очень обширное, не зря город 🏙️ на Неве называют «музей 🖼 под открытым небом».

Именно пешеходные экскурсии 🧭 позволят Вам увидеть все то, что нельзя заметить из окна экскурсионного автобуса, ведь маленькие улочки и закрытые дворы — именно то, что передает особый дух и настроение Северной столицы ⭐️.
Задать вопрос

Экскурсия

1 470 ₽ за человека

Заказать экскурсию
Дворцы и замки Северной столицы
Дворцы и замки Северной столицы

Что вы увидите

  • Дворцовая Площадь
  • Наб. р. «Мойка 12»
  • Дворец князя Владимира
  • Мраморный дворец
  • Марсово поле
  • Спас на Крови
  • Храм Спаса нерукотворного образа
  • Михайловский замок
  • Аничков дворец
  • Александринский театр
  • Владимирский собор
  • Музей-квартира Достоевского
  • Мозаичный двор
  • памятник Трубочисту
  • Пять углов
  • Памятник Довлатову
  • Толстовский дом
  • Двор с Домиком Карлсона.
Дворцовые тайны
На этой экскурсии 🧭 Вы пройдете по маршруту, который откроет для Вас тайны бывших доходных домов на Миллионной улице, дворцов Великих князей и самых состоятельных людей Петербурга, а также фаворитов самой императрицы.
Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию ⛳.
Великие трагедии
По историческим меркам Санкт-Петербург город 🏙️ совсем молодой, но уже успел накопить огромный объем культурной памяти. Тут рождались, жили, страдали, любили и умирали величайшие люди российской истории 📖. Почему императора Павла I называют царь — мученик? Какими были последние дни Пушкина после роковой дуэли? Где находится место смертельного ранения императора Александра II? В каком театре состоялась премьера самой дорогой и последней постановки Дирекции императорских театров прямо в разгар февральской революции? На этой экскурсии 🧭 Вы узнаете и посетите места великих трагедий, которые повлияли на историю 📖 Российской империи.
Сделаем небольшой перерыв на кофе c булочкой и продолжим экскурсию ⛳.
Маленькие улицы большого города
Дальше совершите путешествие по району города, где удивительным образом переплетаются судьбы знаменитых личностей разных эпох! Вы увидите тот самый перекресток, который известен петербуржцам и гостям города как «Пять углов», с уходящей от него улицей Рубинштейна. На улице не более километра так много памятных мест, что останавливаться можно почти у каждого дома! Доходные дома, графские особняки, истории 📖 и легенды, которые с ними связаны. Тут жили и творили многие известные писатели, поэты, ученые, деятели искусства. Кстати, в конце экскурсии 🧭 у Вас будет возможность оценить и другую сторону этого места, ведь тут расположено более 50 ресторанов и баров.

Важно знать:

  • Будем много ходить. Одевайтесь удобно.
  • Напиток кофе/чай + бутерброд/пряник входят в стоимость
+Что входит
  • Профессиональный гид
  • Напиток кофе/чай + бутерброд/пряник
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 У выхода станции метро Адмиралтейская
Место завершения
🏁 Двор с Домиком Карлсона
Дворцы и замки Северной столицы
Дворцы и замки Северной столицы
Дворцы и замки Северной столицы
Дворцы и замки Северной столицы

Экскурсия проводится Вторник, четверг, суббота в 10. 00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Excursions. city
Excursions. city
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые👣Пешком🧒Для детей👵Для пенсионеров🏛История и архитектура👀Впервые☀️На целый день👨‍👩‍👧‍👦Семейные🔭Обзорные🏰Дворцы, замки и особняки

Excursions. city проводит ещё 5 экскурсий

Многоликий Петербург — большая обзорная экскурсия
1 960
7.5 часов
Многоликий Петербург — большая обзорная экскурсия
4 отзыва
Золотой треугольник Петербурга
700
1.5 часа
Золотой треугольник Петербурга
Храмы и соборы Невского проспекта
700
1.5 часа
Храмы и соборы Невского проспекта
1 отзыв
Прогулка по Северной столице пешком и на метро
990
3.5 часа
Прогулка по Северной столице пешком и на метро
Многогранная история одного района
700
1.5 часа
Многогранная история одного района

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
900
3 часа
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
383 отзыва
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
1 600
4.5 часов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
264 отзыва
В Царское Село (Пушкин) с Витебского вокзала
1 350
4 часа
В Царское Село (Пушкин) с Витебского вокзала
3 отзыва
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
2 215
5.5 часов
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
622 отзыва
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
700
2 часа
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
62 отзыва
Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
1 500
3 часа
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
295 отзывов
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге