Город 🏙️ романтиков и поэтов

Жизнь в Коломне, соседствующей с шумным Невским проспектом, как будто замирает и приостанавливается. Здесь нет места суете и бизнесу, тут можно попробовать прочувствовать и погрузиться в настоящую атмосферу Санкт-Петербурга. Район Коломны, который вдохновлял таких великих писателей как Пушкин, Достоевский, Гоголь. Это место, которое точно запомнится Вам своей атмосферой и останется ярким впечатлением в воспоминаниях.

Сделаем небольшой перерыв на кофе c булочкой и продолжим экскурсию ⛳.

Город 🏙️, который объединяет

Санкт-Петербург всегда славился своей многослойностью. Тут проживали самые знатные и уважаемые дворяне, купцы, военнослужащие самых высших рангов. Сюда стремились никому не известные писатели, поэты, художники, изобретатели и просто предприимчивые выскочки, мечтающие заработать славу и деньги своим умом и талантом. Зачастую, они не принадлежали ни к одному из установленных сословий и сформировали разночинский слой, который стал синонимом слова интеллигенция.

Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию ⛳.

Многонациональная красота

Исторически так сложилось, что Санкт-Петербург город 🏙️ многонациональный. В нем всегда мирно уживались люди различных вероисповеданий и главная улица города Невский проспект отличное тому подтверждение. Бок о бок тут стоят храмы разнообразных конфессий, убедитесь в этом сами! На этой экскурсии 🧭 Вы посетите главные иноверческие храмы Невского проспекта. Храм Армянской Апостольской церкви, один из старейших католических храмов России и единственная в стране базилика — храм Святой Екатерины Александрийской, лютеранская церковь ⛪ Святых Петра и Павла — Петрикирхе, финская церковь ⛪ Святой Марии. Настоящей жемчужиной в этом ожерелье Невского проспекта станет главный собор Санкт-Петербургской епархии — Казанский.

Важно знать: