Прогулка по городским кварталам

5
1 отзыв
Excursions. city
Excursions. city – Гид из Санкт-Петербурга
А Вы хотите увидеть Петербург с абсолютно другой стороны? Не парадный, не «открыточный».

Город 🏙️ романтиков, писателей, поэтов и их литературных героев.

Город 🏙️, в котором находили свое место представители разных сословий и национальностей.

Все, что делает Петербург таким интересным и многогранным.
Задать вопрос

Экскурсия

1 470 ₽ за человека

Заказать экскурсию
Прогулка по городским кварталам
Прогулка по городским кварталам

Что вы увидите

  • Исаакиевская площадь
  • Мариинский дворец
  • Юсуповский дворец
  • Поцелуев мост
  • Мариинский театр
  • Никольский собор
  • Апраксин двор
  • Гостиный двор
  • Екатерининский сад
  • улица Малая Садовая
  • Армянская церковь
  • Казанский собор
  • Петрикирхе
  • Кафедральный собор Церкви Ингрии
  • Церковь св. Екатерины
  • Храм Спас на Крови
Город 🏙️ романтиков и поэтов
Жизнь в Коломне, соседствующей с шумным Невским проспектом, как будто замирает и приостанавливается. Здесь нет места суете и бизнесу, тут можно попробовать прочувствовать и погрузиться в настоящую атмосферу Санкт-Петербурга. Район Коломны, который вдохновлял таких великих писателей как Пушкин, Достоевский, Гоголь. Это место, которое точно запомнится Вам своей атмосферой и останется ярким впечатлением в воспоминаниях.
Сделаем небольшой перерыв на кофе c булочкой и продолжим экскурсию ⛳.
Город 🏙️, который объединяет
Санкт-Петербург всегда славился своей многослойностью. Тут проживали самые знатные и уважаемые дворяне, купцы, военнослужащие самых высших рангов. Сюда стремились никому не известные писатели, поэты, художники, изобретатели и просто предприимчивые выскочки, мечтающие заработать славу и деньги своим умом и талантом. Зачастую, они не принадлежали ни к одному из установленных сословий и сформировали разночинский слой, который стал синонимом слова интеллигенция.
Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию ⛳.
Многонациональная красота
Исторически так сложилось, что Санкт-Петербург город 🏙️ многонациональный. В нем всегда мирно уживались люди различных вероисповеданий и главная улица города Невский проспект отличное тому подтверждение. Бок о бок тут стоят храмы разнообразных конфессий, убедитесь в этом сами! На этой экскурсии 🧭 Вы посетите главные иноверческие храмы Невского проспекта. Храм Армянской Апостольской церкви, один из старейших католических храмов России и единственная в стране базилика — храм Святой Екатерины Александрийской, лютеранская церковь ⛪ Святых Петра и Павла — Петрикирхе, финская церковь ⛪ Святой Марии. Настоящей жемчужиной в этом ожерелье Невского проспекта станет главный собор Санкт-Петербургской епархии — Казанский.

Важно знать:

  • Будем много ходить. Одевайтесь удобно.
  • Напиток кофе/чай + бутерброд/пряник входят в стоимость.
+Что входит
  • Профессиональный гид
  • Напиток кофе/чай + бутерброд/пряник
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 У входа в Исаакиевский собор от ул. Малая Морска
Место завершения
🏁 Храм Спас на Крови
Прогулка по городским кварталам
Прогулка по городским кварталам
Прогулка по городским кварталам
Прогулка по городским кварталам

Экскурсия проводится Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 12. 00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Excursions. city
Excursions. city
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые👣Пешком🧒Для детей👵Для пенсионеров👀Впервые🙏Религиозные☀️На целый день👨‍👩‍👧‍👦Семейные🔭Обзорные#По дворам и парадным#Соборы и храмы#Гостиный двор

Excursions. city проводит ещё 6 экскурсий

Многоликий Петербург — большая обзорная экскурсия
1 960
7.5 часов
Многоликий Петербург — большая обзорная экскурсия
4 отзыва
Золотой треугольник Петербурга
700
1.5 часа
Золотой треугольник Петербурга
Храмы и соборы Невского проспекта
700
1.5 часа
Храмы и соборы Невского проспекта
1 отзыв
Прогулка по Северной столице пешком и на метро
990
3.5 часа
Прогулка по Северной столице пешком и на метро
Дворцы и замки Северной столицы
1 470
5.5 часов
Дворцы и замки Северной столицы
Многогранная история одного района
700
1.5 часа
Многогранная история одного района

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
900
3 часа
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
383 отзыва
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
1 600
4.5 часов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
267 отзывов
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
2 215
5.5 часов
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
622 отзыва
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
1 500
3 часа
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
295 отзывов
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
700
2 часа
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
62 отзыва
Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?
Весь центр Петербурга с крыши
790
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1628 отзывов
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге