Прогулка по Северной столице пешком и на метро

Excursions. city
Excursions. city – Гид из Санкт-Петербурга
Мы совершим путешествие по району города, где удивительным образом переплетаются судьбы знаменитых личностей разных эпох! Спустимся в метро 🚇 и узнаем, что делает его таким уникальным.
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Экскурсия

990 ₽ за человека

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Прогулка по Северной столице пешком и на метро
Прогулка по Северной столице пешком и на метро

Что вы увидите

  • Владимирский собор
  • Музей-квартира Достоевского
  • Мозаичный двор
  • памятник Трубочисту
  • Пять углов
  • Ул. Рубенштейна
  • Памятник Довлатову
  • мемориальная доска Берггольц
  • Толстовский дом
  • Двор с Домиком Карлсона
  • Станция метро «Пл. Восстания»
  • м. «Пушкинская»
  • м. «Нарвская»
  • м. «Автово».
Маленькие улицы большого города
Вы увидите тот самый перекресток, который известен петербуржцам и гостям города как «Пять углов», с уходящей от него улицей Рубинштейна. На улице не более километра так много памятных мест, что останавливаться можно почти у каждого дома! Доходные дома, графские особняки истории 📖 и легенды которые с ними связаны. Тут жили и творили многие известные писатели, поэты, ученые, деятели искусства. Кстати, в конце экскурсии 🧭 у Вас будет возможность оценить и другую сторону этого места, ведь тут расположено более 50 ресторанов и баров.
Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию ⛳.
Уникальный метрополитен
Вторая часть экскурсии 🧭 посвящена метро 🚇 в Санкт-Петербурге, которое без преувеличения можно назвать уникальным по ряду причин. Тут есть великолепные станции, которые интерьерами похожи больше на дворцы, а не на остановки общественного транспорта! На экскурсии 🧭 Вы узнаете, как строился и проектировался метрополитен. Какая станция петербургской подземки является одной из самых глубоких в мире, а какая входит в список самых красивых 🤩 станций в Европе. По мимо всего прочего Вы узнаете о удивительных возможностях метрополитена, как главного укрытия во время возможных катастроф.

Важно знать:

  • Будем много ходить. Одевайтесь удобно.
  • Напиток кофе/чай входит в стоимость
+Что входит
  • Профессиональный гид
  • Напиток кофе/чай
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 У фонтана на углу Невского пр. и Малой Садовой ул.
Место завершения
🏁 Станция метро «Автово»
Прогулка по Северной столице пешком и на метро
Прогулка по Северной столице пешком и на метро
Прогулка по Северной столице пешком и на метро
Прогулка по Северной столице пешком и на метро

Экскурсия проводится Вторник, четверг, суббота в 14. 00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Excursions. city
Excursions. city
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