Маленькие улицы большого города

Вы увидите тот самый перекресток, который известен петербуржцам и гостям города как «Пять углов», с уходящей от него улицей Рубинштейна. На улице не более километра так много памятных мест, что останавливаться можно почти у каждого дома! Доходные дома, графские особняки истории 📖 и легенды которые с ними связаны. Тут жили и творили многие известные писатели, поэты, ученые, деятели искусства. Кстати, в конце экскурсии 🧭 у Вас будет возможность оценить и другую сторону этого места, ведь тут расположено более 50 ресторанов и баров.

Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию ⛳.

Уникальный метрополитен

Вторая часть экскурсии 🧭 посвящена метро 🚇 в Санкт-Петербурге, которое без преувеличения можно назвать уникальным по ряду причин. Тут есть великолепные станции, которые интерьерами похожи больше на дворцы, а не на остановки общественного транспорта! На экскурсии 🧭 Вы узнаете, как строился и проектировался метрополитен. Какая станция петербургской подземки является одной из самых глубоких в мире, а какая входит в список самых красивых 🤩 станций в Европе. По мимо всего прочего Вы узнаете о удивительных возможностях метрополитена, как главного укрытия во время возможных катастроф.

Важно знать: