Его величество Петербург

В ходе этой экскурсии 🧭 Вы совершите свое знакомство с таким городом, каким задумал его сам Петр I. Насладитесь простором и величием ансамбля Дворцовой площади, панорамными видами на Неву, Петропавловскую крепость и стрелку Васильевского острова. Парадными гранитными набережными выйдете к доминанте Санкт-Петербурга — красавцу Исаакиевскому собору и таинственному Медному всаднику, который днем и ночью охраняет покой города.

Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию ⛳.

Город 🏙️ романтиков и поэтов

Во второй части экскурсии 🧭 вы увидите Петербург с абсолютно другой стороны. Не парадный, не «открыточный». Увидите город 🏙️ романтиков, писателей, поэтов и их литературных героев, город 🏙️ вдохновения. Жизнь в Коломне, соседствующей с шумным Невским проспектом, как будто замирает и приостанавливается. Здесь нет места суете и бизнесу, тут можно попробовать прочувствовать и погрузиться в настоящую атмосферу Санкт-Петербурга. Район Коломны, который вдохновлял таких великих писателей как Пушкин, Достоевский, Гоголь. Это место, которое точно запомнится Вам своей атмосферой и останется ярким впечатлением в воспоминаниях.

Важно знать: