Город романтиков и великих свершений

5
1 отзыв
Excursions. city
Excursions. city – Гид из Санкт-Петербурга
Многоликий, разноплановый Санкт-Петербург во всей красе предстанет перед Вами в этой экскурсии 🧭.

Вы совершите свое знакомство с таким городом, каким задумал его сам Петр I.

Увидите город 🏙️ романтиков, писателей, поэтов и их литературных героев, город 🏙️ вдохновения, узнаете много нового и просто приятно прогуляетесь 👣 по красивым улицам города.
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Экскурсия

6 900 ₽ за всё до 15 чел.

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Город романтиков и великих свершений
Город романтиков и великих свершений

Что вы увидите 🤩

  • Дворцовая Площадь
  • Адмиралтейская набережная
  • Медный всадник
  • Александровский сад
  • Исаакиевский собор
  • Мариинский дворец
  • Юсуповский дворец
  • Мариинский театр
  • Никольский собор
  • дом старухи процентщицы
Его величество Петербург
В ходе этой экскурсии 🧭 Вы совершите свое знакомство с таким городом, каким задумал его сам Петр I. Насладитесь простором и величием ансамбля Дворцовой площади, панорамными видами на Неву, Петропавловскую крепость и стрелку Васильевского острова. Парадными гранитными набережными выйдете к доминанте Санкт-Петербурга — красавцу Исаакиевскому собору и таинственному Медному всаднику, который днем и ночью охраняет покой города.
Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию ⛳.
Город 🏙️ романтиков и поэтов
Во второй части экскурсии 🧭 вы увидите Петербург с абсолютно другой стороны. Не парадный, не «открыточный». Увидите город 🏙️ романтиков, писателей, поэтов и их литературных героев, город 🏙️ вдохновения. Жизнь в Коломне, соседствующей с шумным Невским проспектом, как будто замирает и приостанавливается. Здесь нет места суете и бизнесу, тут можно попробовать прочувствовать и погрузиться в настоящую атмосферу Санкт-Петербурга. Район Коломны, который вдохновлял таких великих писателей как Пушкин, Достоевский, Гоголь. Это место, которое точно запомнится Вам своей атмосферой и останется ярким впечатлением в воспоминаниях.

Важно знать:

  • Будем много ходить. Одевайтесь удобно.
🚩 Начало: Кирпичный переулок, 1, Центральный район
🏁 Место завершения: Дом старухи процентщицы
 Что входит
  • Профессиональный гид
 Что не входит
  • Личные расходы туриста
Важная информация
  • У выхода станции метро Адмиралтейская, Кирпичный переулок, 1, Центральный район, Санкт-Петербург.
  • Гид с табличкой excursions. city. Номер телефона гида 89522122797 доступен в день экскурсии.
Город романтиков и великих свершений
Город романтиков и великих свершений
Город романтиков и великих свершений
Город романтиков и великих свершений
Время проведения: Ежедневно в 10.00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Excursions. city
Excursions. city
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