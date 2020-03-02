5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Семейное путешествие по музею Арктики и Антарктики

Встретить белых медведей и оленей, узнать о полярниках и увидеть северное сияние в Петербурге!

Светлана
Задать вопрос
Светлана – ваш гид
Музей Арктики и Антарктики в Петербурге — место, которое как по волшебству перенесет вас в мир героев-полярников, белых медведей, ледоколов и северного сияния.

В веселой игровой форме мы откроем тайны арктической природы, поговорим о повадках обитателей Северного полюса и побываем на птичьем базаре.
550 ₽
495 за человека
скидка10%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Музей Арктики и Антарктики
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии5 отзывов
5
Семейное путешествие по музею Арктики и Антарктики
Семейное путешествие по музею Арктики и Антарктики

Что вас ожидает

Арктическое путешествие
В игровой форме дети и взрослые перенесутся на Северный полюс, услышат о том, что такое Арктика и чем она отличается от Антарктики. Я расскажу об уникальных погодных условиях и особенностях природы самого северного района нашей планеты. Ребята почувствуют себя на настоящем птичьем базаре, увидят огни полярного сияния, узнают о храбрых покорителях и исследователях Севера, рассмотрят модели ледоколов и полярных самолетов. А еще, если повезет, смогут взять автограф у настоящего полярника.

Самое интересное об обитателях Севера
Особое внимание мы уделим жителям Арктики — её животным и растениям. Например, у чучела белого медведя Артура ребята узнают о жизни и повадках этих величественных хищников. Вместе разберемся, какого цвета кожа у белого медведя, как они делают берлоги и охотятся. Обсудим, чем питаются моржи и почему в тундре растут очень маленькие деревья. А по пути послушаем голос северного оленя, отыщем следы зайца и разгадаем еще много загадок арктической природы.

Кому подойдет экскурсия

Игровой и познавательный формат экскурсии рассчитан на семьи с детьми от 5 до 10 лет.

Организационные детали

Входные билеты в музей не входят в стоимость экскурсии: стоимость билета для взрослого — 300 руб., для пенсионеров — 80 руб., для школьников с сентября по май — бесплатно, в летний период — 80 руб., для дошкольников — бесплатно.

Семейное путешествие по музею Арктики и Антарктики
Семейное путешествие по музею Арктики и Антарктики
Семейное путешествие по музею Арктики и Антарктики
Семейное путешествие по музею Арктики и Антарктики
Семейное путешествие по музею Арктики и Антарктики
Семейное путешествие по музею Арктики и Антарктики
Семейное путешествие по музею Арктики и Антарктики
Семейное путешествие по музею Арктики и Антарктики
Семейное путешествие по музею Арктики и Антарктики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура Музей Арктики и Антарктики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Светлана
Светлана
Будем знакомы! Я Светлана — музейный педагог, экскурсовод, организатор семейных путешествий и экскурсий. Руководитель проекта семейных экскурсий и прогулок в Санкт-Петербурге. Имею большой опыт работы с детьми и семьями в музейной среде, садах и парках Петербурга. Более 4 лет специализируюсь на экскурсиях для родителей с детьми от 2 лет. Я сама мама и прекрасно понимаю, как сложно найти экскурсию, на которой будет интересно взрослым и нескучно детям. А сочетание профессиональных качеств педагога и экскурсовода дает мне возможность помочь родителям и их малышам получать эмоциональное и эстетическое удовольствие от встреч с историей и искусством Петербурга.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Вчера были с внучкой (7 лет) на экскурсии "Семейное путешествие по музею Арктики и Антарктики". Очень понравился формат проведения экскурсии: ознакомительная экскурсия для детей, познавательная, живая и неутомительная. Для детей, пожалуй, даже сложнее организовать экскурсию. Хотелось бы первое посещение внучки Эрмитажа и Русского музея провести с участием команды Трипстер. Спасибо! С уважением Галина Васильевна
25 февраля 2020
Всем добрый день! В субботу 22.02.2020 ходили с крестником (6 лет) на экскурсию по Музею Арктики и Антарктики. Гид- Светлана (к сожалению, фамилию не запомнила). Экскурсия была предназначена для детишек. Всего в группе было около 11 детей очень разных возрастов: от 3,9 лет до, наверное, лет 12. И несмотря на такой разброс, Светлана смогла заинтересовать детей и удержать их внимание в течение почти часа. И нам- взрослым, тоже было интересно: не только наблюдали за ребятишками, но и для себя узнали кое что новенькое. "Путешествовали" мы только по Арктике, но потом пошли уже самостоятельно изучать Антарктику. Думаю, мы ещё вернемся в этот Музей и со Светланой вместе попутешествуем. Елена
7 января 2020
С удовольствием посетили музей со Светланой. Экскурсия касалась климатических зон Арктики и Тундры: что это такое, какой там климат, какие животные живут, чем они питаются. Сходили бы и на экскурсию по теме истории исследования Арктики и Антарктики.
10 ноября 2019
Уважаемая Светлана! Большое спасибо за экскурсию по музею Арктики и Антарктики. Было интересно, содержательно, доходчиво без примитива и очень нескучно. Живой диалог с моими внуками, на мой взгляд, помог им осмыслить и запомнить рассказанное Вами, вспоминали потом и Ваши вопросы, и Вашего пингвина. Время пролетело быстро и с пользой. Спасибо и до новых встреч! Галина и внуки.
3 ноября 2019
Заказывали экскурсию специально для детей от 6 до 12 лет. Час пролетел очень быстро. Увлекательный и познавательный рассказ. Хотелось узнать больше о ледоколах и путешественниках. После этой экскурсии мы еще самостоятельно пошли в отдел Антарктиды.

Светлана проводит ещё 1 экскурсию

Знакомьтесь — Гулёна! Котопутешествие по ПетербургуЗнакомьтесь — Гулёна! Котопутешествие по ПетербургуЗнакомьтесь — Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
скидка10%
3700 ₽
3330 за экскурсию
1.5 часа
8 отзывов
Прогуляться под руку с перчаточной куклой и узнать городские легенды
Как сибирские коты помогли блокадному Ленинграду? Откуда в Зимнем Дворце казанские коты? Какие отношения у нашего Гулёны с Бродячей собакой? Интерактивная семейная прогулка познакомит вас с уютными двориками, главными достопримечательностями и знаменитыми представителями семейства кошачьих.

Экскурсии для детей по Санкт-Петербургу

Детская экскурсия по парадным залам ЭрмитажаДетская экскурсия по парадным залам ЭрмитажаДетская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
3700 за экскурсию
1.5 часа
193 отзыва
Увлекательные истории и великолепные интерьеры Зимнего дворца
С чего начинается Эрмитаж? Разумеется, с потрясающих парадных залов, каждый из которых имеет свою историю, неповторимую архитектуру, свои функции и особенности. Наша прогулка по главным залам Зимнего дворца пройдет в форме непринужденного диалога с интересными фактами, забавными историями и любопытными подробностями. Моя главная задача — увлечь ребят историей Эрмитажа, чтобы они непременно захотели вернуться сюда вновь.
Петропавловская крепость для детейПетропавловская крепость для детейПетропавловская крепость для детей
3250 за экскурсию
1.5 часа
113 отзывов
Игры, загадки и городские легенды — познавательная интерактивная прогулка в сердце Петербурга
Приглашаю ребят и их родителей на увлекательную прогулку в самое сердце Петербурга, место, откуда началось строительство нашего города — в Петропавловскую крепость. Данная прогулка рассчитана на детей и в непринужденной форме, через игры, загадки, городские легенды и необычные факты знакомит маленьких экскурсантов с основными достопримечательностями на территории крепости.
Эрмитаж для детей и взрослыхЭрмитаж для детей и взрослыхЭрмитаж для детей и взрослых
3000 за экскурсию
1.5 часа
34 отзыва
Познавательное путешествие по парадным залам в поисках золотого павлина
С радостью возьму на себя ответственность познакомить вашу семью с Эрмитажем! Вместе мы изучим парадные залы — вы станете активными участниками поиска сокровищ. Формат диалога увлечет детей любого возраста: я расскажу об истории дворца-музея и особенностях интерьеров так, чтобы не отбить у ребенка охоту к «вылазкам» в мир искусства.
Истории и судьбы блокадного ЛенинградаИстории и судьбы блокадного ЛенинградаИстории и судьбы блокадного Ленинграда
4700 за экскурсию
3 часа
49 отзывов
Узнать самое важное о героических 872 днях на экскурсии по городу и в музее для взрослых и детей
«Люди! Покуда сердца стучатся — помните!..» Вы отправитесь в путь за этой памятью. Пройдёте по Невскому проспекту и главным площадям города, мимо дворцов и по набережным, которые расскажут историю блокадного Ленинграда. А в музее «12 блокадных залов» познакомитесь с хроникой тех лет и узнаете, как люди выживали в голодном и холодном городе.
Примечательные дворы ПетербургаПримечательные дворы ПетербургаПримечательные дворы Петербурга
От 1440 за экскурсию
1.5 часа
44 отзыва
Пешее путешествие по самым интересным дворам города для взрослых и детей
Старые, новые, аутентичные и современные, торжественные и сказочные — во время прогулки мы узнаем, что таят дворы Петербурга.
Гуляем с детьми от конки до сфинксовГуляем с детьми от конки до сфинксовГуляем с детьми от конки до сфинксов
3700 за экскурсию
1.5 часа
65 отзывов
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Эта прогулка в легкой игровой форме познакомит детей с историей Васильевского острова и его загадочными достопримечательностями. Ребята заглянут в старинную аптеку, встретят сфинкса и грифона, узнают городские легенды и покормят лошадок в саду Академии художеств. Интересные объекты будут быстро сменять друг друга, не давая ребятам заскучать, а игровая подача материала и задания от гида помогут лучше усвоить новую информацию.

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьКрепость ОрешекЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийОраниенбаумИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле