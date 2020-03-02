5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Арктическое путешествие

В игровой форме дети и взрослые перенесутся на Северный полюс, услышат о том, что такое Арктика и чем она отличается от Антарктики. Я расскажу об уникальных погодных условиях и особенностях природы самого северного района нашей планеты. Ребята почувствуют себя на настоящем птичьем базаре, увидят огни полярного сияния, узнают о храбрых покорителях и исследователях Севера, рассмотрят модели ледоколов и полярных самолетов. А еще, если повезет, смогут взять автограф у настоящего полярника.

Самое интересное об обитателях Севера

Особое внимание мы уделим жителям Арктики — её животным и растениям. Например, у чучела белого медведя Артура ребята узнают о жизни и повадках этих величественных хищников. Вместе разберемся, какого цвета кожа у белого медведя, как они делают берлоги и охотятся. Обсудим, чем питаются моржи и почему в тундре растут очень маленькие деревья. А по пути послушаем голос северного оленя, отыщем следы зайца и разгадаем еще много загадок арктической природы.

Кому подойдет экскурсия

Игровой и познавательный формат экскурсии рассчитан на семьи с детьми от 5 до 10 лет.