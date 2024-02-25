Изучить территорию Петропавловской крепости и отыскать «священный Грааль»
В 14 веке во Франции у одного из рыцарских ордеров находился некий «священный Грааль». Спустя время его перенесли в северные земли и спрятали вдали от людей.
На что похож Грааль? Как он связан с планом Петропавловской крепости? Где его искать? Узнаете на экскурсии! А также откроете тайны, которые уже несколько веков хранит старейший архитектурный памятник Петербурга.
На что похож Грааль? Как он связан с планом Петропавловской крепости? Где его искать? Узнаете на экскурсии! А также откроете тайны, которые уже несколько веков хранит старейший архитектурный памятник Петербурга.
Ближайшие даты:
25
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Описание
Что вас ожидает
Перед стартом каждая команда получит от ведущего планшет с картой крепости, задания и карандаш для заполнения. Участникам предстоит с новой стороны открыть для себя Петропавловскую крепость и найти ключ к разгадке тайны, связанной с островом.
Гуляя по территории и выполняя задания, дети в игровой форме познакомятся с городом, изучат архитектуру крепости, научатся различать художественную скульптуру и стилистику зданий. А также поймут, как ориентироваться на местности с помощью компаса и карты.
В финале каждый участник получит от ведущего приятный приз.
Организационные детали
- Целевая аудитория — подростки 12–16 лет
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Иоанновском мосту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1959 туристов
Приветствую вас, уважаемые друзья, с вами я — Иван Петрович. Так я начинаю каждую встречу с экскурсантами. Уже более 20 лет живу в прекрасном городе-музее под открытым небом. В 2007 году окончил Санкт-Петербургский ГИПТ, факультет управления предприятием. Более шести лет работаю гидом-экскурсоводом. Мне легко удается находить общий язык как со взрослыми, так и с детьми, удерживать внимание, быть полезным, интересным собеседником и рассказывать просто о сложном. Вчитываясь в множество положительных отзывов моих экскурсантов, можно для себя составить портрет моей личности без прикрас.
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