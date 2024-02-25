В 14 веке во Франции у одного из рыцарских ордеров находился некий «священный Грааль». Спустя время его перенесли в северные земли и спрятали вдали от людей. На что похож Грааль? Как он связан с планом Петропавловской крепости? Где его искать? Узнаете на экскурсии! А также откроете тайны, которые уже несколько веков хранит старейший архитектурный памятник Петербурга.

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Описание

Что вас ожидает

Перед стартом каждая команда получит от ведущего планшет с картой крепости, задания и карандаш для заполнения. Участникам предстоит с новой стороны открыть для себя Петропавловскую крепость и найти ключ к разгадке тайны, связанной с островом.

Гуляя по территории и выполняя задания, дети в игровой форме познакомятся с городом, изучат архитектуру крепости, научатся различать художественную скульптуру и стилистику зданий. А также поймут, как ориентироваться на местности с помощью компаса и карты.

В финале каждый участник получит от ведущего приятный приз.

Организационные детали