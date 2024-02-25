«Тайна крепости»: экскурсия-квест для школьников
Индивидуальная квест-экскурсия в Санкт-Петербурге

Изучить территорию Петропавловской крепости и отыскать «священный Грааль»

В 14 веке во Франции у одного из рыцарских ордеров находился некий «священный Грааль». Спустя время его перенесли в северные земли и спрятали вдали от людей.

На что похож Грааль? Как он связан с планом Петропавловской крепости? Где его искать? Узнаете на экскурсии! А также откроете тайны, которые уже несколько веков хранит старейший архитектурный памятник Петербурга.
«Тайна крепости»: экскурсия-квест для школьников
«Тайна крепости»: экскурсия-квест для школьников
«Тайна крепости»: экскурсия-квест для школьников
Ближайшие даты:
25
фев
26
фев
27
фев
28
фев
29
фев
1
мар
2
мар
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Перед стартом каждая команда получит от ведущего планшет с картой крепости, задания и карандаш для заполнения. Участникам предстоит с новой стороны открыть для себя Петропавловскую крепость и найти ключ к разгадке тайны, связанной с островом.

Гуляя по территории и выполняя задания, дети в игровой форме познакомятся с городом, изучат архитектуру крепости, научатся различать художественную скульптуру и стилистику зданий. А также поймут, как ориентироваться на местности с помощью компаса и карты.

В финале каждый участник получит от ведущего приятный приз.

Организационные детали

  • Целевая аудитория — подростки 12–16 лет
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Иоанновском мосту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля подростковИстория и архитектураЛетниеКвестыПетропавловская крепостьПопулярные местаЗаячий островПрирода и пейзажи

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Побег из Петропавловской крепости
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
221 отзыв
Побег из Петропавловской крепости
Обойти бастионы крепости, составить карту побега из тюрьмы и узнать, сколько зайцев живет на острове
у Иоанновского моста
Сегодня
25 фев
26 фев
27 фев
1 000 за человека
Петропавловская крепость для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Петропавловская крепость: семейное приключение в Санкт-Петербурге
Откройте для себя тайны Петропавловской крепости в увлекательной экскурсии с картой и наклейками
у Иоанновских ворот
25 фев
7 мар
9 мар
10 мар
4 500 за всё до 3 чел.
Петропавловская крепость: тайны царской тюрьмы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
68 отзывов
Петропавловская крепость: тайны царской тюрьмы
Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии»
у входа в крепость
26 фев
27 фев
29 фев
1 мар
3 900 за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM