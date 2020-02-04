9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Три парадные набережные Петербурга

Три эпохи русской истории (18-20 века) сквозь призму главных набережных города

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Мы пройдем от Дворцовой до Английской набережной — и стройные величавые здания, протянувшиеся вдоль самой торжественной части Невы, будут нашими спутниками, повествующими о драматичных и счастливых, роковых и обыкновенных судьбах царедворцев и аристократов со времен Петра до времени Николая II.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча пл. Труда, 4
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У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Три парадные набережные Петербурга
Три парадные набережные Петербурга

Можно изучать историю по учебникам, пестрящими сухими датами и фактами, а можно по фасадам домов — подобно человеческим лицам, запечатлевающим все радости и невзгоды человеческих судеб, которые есть зеркало политических и социальных перипетий. Помните, как Л.Н. Толстой в «Войне и мире» сетовал, отчего же мы не изучим жизнь одного русского крестьянина 17 века, что для понятия истории будет целесообразнее, чем знание вереницы событий политических заговоров, войн, захватов, освобождений?

Программа

Шагая по самой парадной анфиладе домов Северной столицы — Дворцовой, Адмиралтейской, Английской набережным, взирая на безупречно прекрасные горизонты противоположного берега Невы, ни турист, ни даже местный обыватель не предполагают, какие драматичные судьбы порою разворачивались на месте сегодня многих величественных и скромных, принарядившихся и померкнувших в своей красоте особняков. Эти набережные видели очи императорских фавориток: покорительницы сердца Павла I Анны Лопухиной, предмета страстной любви Александра I — Марии Антоновны Нарышкиной, и позже — Екатерины Долгорукой, ставшей морганатической супругой Александра II. На Дворцовой набережной жила дочь президента Академии художеств, А.Н. Оленина — адресат краткой, но пылкой страсти Пушкина — Анна Оленина. Я расскажу о том, как здесь, в своих особняках, восторженные дамы 19 века учреждали рисовальные классы, способствуя появлению новых направлений в искусстве, как гремели лучшие балы Петербурга, затевались интриги, дуэли и романы высокопоставленных персон.

На каждой из набережных стоят сегодня немые свидетели судеб членов императорской семьи Романовых: дворец вел. кн. Владимира Александровича, дворец вел. кн. Михаила Михайловича, особняк великого князя Михаила Александровича. Интерьеры самых роскошных из особняков до сих пор сохраняют величие былого, которое, правда, можно оценить только по фотографиям (из-за закрытого характера большей части учреждений, находящихся в домах). Однако мы с вами будем, тем не менее, заходить в вестибюли многих домов на набережной, создавая хотя бы краткое впечатление об архитектурных пристрастиях их владельцев.

Три парадные набережные Петербурга
Три парадные набережные Петербурга
Три парадные набережные Петербурга
Три парадные набережные Петербурга
Три парадные набережные Петербурга
Три парадные набережные Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура пл. Труда, 4.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Я очень люблю свой город. Но сокровища знаний обретают смысл и жизнь только тогда, когда ими можно поделиться. Профессиональный искусствовед, автор многочисленных публикаций о русском искусстве 19-20 вв., член Международной ассоциации искусствоведов
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 февраля 2020
2 февраля 2020 года у нас была замечательная экскурсия по парадным набережным Петербурга. Гид Анастасия тонкий, чуткий рассказчик. Провела нас не только по набережным, но показала замечательные интерьеры Николаевского дворца и домовую церковь в нем. подсказала как попасть в другие интерьерные дворцы, что сделать без ее подсказки не получилось бы. Передвигались мы в удобном для нас темпе, Анастасия была внимательна ко всем нашим вопросам и рассказывала обо всем, что нам было интересно увлеченно и со знанием дела. Очень хотелось попасть на ее другие экскурсии, жаль не хватило времени. А эта экскурсия останется в памяти надолго. Она была проведена профессионально и с душой. Спасибо Анастасии! Очень рекомендую!
4 октября 2018
Давно мечтала побродить по набережным Спб со знающим гидом. Анастасия, наш экскурсовод, оказалась удивительно милым, мягким, интеллигентным человеком, а главное, образованным гидом! Вначале порадовала ее чистая грамотная "питерская"речь, обстоятельная преамбула к последующему рассказу... Подробно описывая каждый особняк, дворец, доходный дом, Анастасия погружала нас в далекую, но знакомую эпоху. Мы получили удовольствие,потому что это был рассказ профессионала: тут были необходимые исторические параллели, обобщения, сравнения... Эти набережные в конце концов стали мне ближе и захотелось сюда возвращаться, чтобы просто побродить напротив этих прекрасных архитектурных шедевров. На это желание, я уверена, повлияла личность Анастасии, ее духовный потенциал и тонкость ее души! Желаю Вам, Анастасия, всего самого наилучшего во всех сферах Вашей жизни! Спасибо!
30 апреля 2018
Безумно интересная экскурсия с интеллигентным гидом. Огромный объем информации о небольшом промежутке набережных Петербурга приятно поразил и заставил задуматься о действительно колоссальном как объеме так и о масштабе тех исторических событий которыми стали эти набережные. Искренне советую всем тем кто любит изучать историю многогранно - Анастасия довольно ловко и интересно в своем повествовании объединяет причины изменения стилей зданий, архитектуры и то как на это влияли исторические события.
15 июня 2017
Очень понравилась прогулка с Анастасией вдоль набережной Невы. Анастасия очень эрудированный гид, прекрасный рассказчик и приятная девушка. Несмотря на ветер и стужу от экскурсии остались самые положительные эмоции и очень много полезной информации. Всем любителям истории и архитектуры очень рекомендую.
2 мая 2017
Спасибо Анастасии за интересную экскурсию! Особенно понравилось что мы попали в два "закрытых" особняка, очень интересный и небанальный осмотр! Возможно было бы лучше сократить количество объектов, про которые рассказывает Анастасия, т.к. сложновато 2,5 часа удерживать полную концентрацию на рассказе :)
12 марта 2017
Мы уже на второй экскурсии с Анастасией! Как всегда очень содержательно, увлечённо и эмоционально. Широкие знания по истории и культуре города. Увидели много интерьеров, спрятанных от посторонних глаз, вдохновились нашим культурным наследием и погрустили о его теперешнем состоянии. Огромное спасибо!
28 ноября 2016
Анастасия провела для нас две замечательные экскурсии - по набережным Петербурга и по Русскому музею.
7 ноября 2016
Большое спасибо Анастасии. Мы получили громадное удовольствие от экскурсии и остались под впечатлением от эрудиции, увлеченности, эмоциональности и деликатности нашего гида. Я думаю, что эту экскурсию можно порекомендовать как тем, кто только знакомится с нашим городом, так и тем, кто прожил здесь всю жизнь. Даже ветер и непогода не смогли омрачить нашу увлекательную прогулку. Надеюсь, что наша встреча с Анастасией состоится еще не раз.
11 августа 2015
Анастасия проводила для нас данную экскурсию по набережным впервые. Видно было, что она специально к ней готовилась, собирала информацию про разные здания на набережной, об их владельцах и истории. Экскурсия продлилась даже больше запланированного времени, мы подошли и к некоторым зданиям на ул. Галерной и Мойке. Узнали много нового и интересного. Пожелание Анастасии - вырабатывать более сильный голос для экскурсий на улице, т.к. на набережной довольно шумно из-за оживленного движения.

Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

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