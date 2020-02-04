9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы пройдем от Дворцовой до Английской набережной — и стройные величавые здания, протянувшиеся вдоль самой торжественной части Невы, будут нашими спутниками, повествующими о драматичных и счастливых, роковых и обыкновенных судьбах царедворцев и аристократов со времен Петра до времени Николая II.

Можно изучать историю по учебникам, пестрящими сухими датами и фактами, а можно по фасадам домов — подобно человеческим лицам, запечатлевающим все радости и невзгоды человеческих судеб, которые есть зеркало политических и социальных перипетий. Помните, как Л.Н. Толстой в «Войне и мире» сетовал, отчего же мы не изучим жизнь одного русского крестьянина 17 века, что для понятия истории будет целесообразнее, чем знание вереницы событий политических заговоров, войн, захватов, освобождений?

Программа

Шагая по самой парадной анфиладе домов Северной столицы — Дворцовой, Адмиралтейской, Английской набережным, взирая на безупречно прекрасные горизонты противоположного берега Невы, ни турист, ни даже местный обыватель не предполагают, какие драматичные судьбы порою разворачивались на месте сегодня многих величественных и скромных, принарядившихся и померкнувших в своей красоте особняков. Эти набережные видели очи императорских фавориток: покорительницы сердца Павла I Анны Лопухиной, предмета страстной любви Александра I — Марии Антоновны Нарышкиной, и позже — Екатерины Долгорукой, ставшей морганатической супругой Александра II. На Дворцовой набережной жила дочь президента Академии художеств, А.Н. Оленина — адресат краткой, но пылкой страсти Пушкина — Анна Оленина. Я расскажу о том, как здесь, в своих особняках, восторженные дамы 19 века учреждали рисовальные классы, способствуя появлению новых направлений в искусстве, как гремели лучшие балы Петербурга, затевались интриги, дуэли и романы высокопоставленных персон.

На каждой из набережных стоят сегодня немые свидетели судеб членов императорской семьи Романовых: дворец вел. кн. Владимира Александровича, дворец вел. кн. Михаила Михайловича, особняк великого князя Михаила Александровича. Интерьеры самых роскошных из особняков до сих пор сохраняют величие былого, которое, правда, можно оценить только по фотографиям (из-за закрытого характера большей части учреждений, находящихся в домах). Однако мы с вами будем, тем не менее, заходить в вестибюли многих домов на набережной, создавая хотя бы краткое впечатление об архитектурных пристрастиях их владельцев.