08:00 - Отправление автобуса. По пути: авторская трассовая экскурсия “Выборг: путешествие в Средневековье по Королевской дороге”. Этот путь несколько длиннее современных магистралей, но необычайно красив, ведь дорога пойдет вдоль Финского залива.

10:00 - Остановка в городе Зеленогорске. Осмотр кирхи Преображения Господня - величественного творения известного финского архитектора Йозефа Стенбека.

13:00 - Посещение ландшафтного парка "Монрепо". Этот парк - уникальный образец паркового искусства XVIII века. Вы пройдете через ворота "Монрепо", осмотрите Усадебный дом, Хижину отшельника, Храм Нептуна, остров Людвигштайн и другие достопримечательности.

15:00 - Свободное время для посещения Выборгского замка и (или) обеда.

16:30 - Экскурсия по Старому городу Выборга. На территории России ощутить атмосферу Средневековья можно лишь в двух городах - в Калининграде и в Выборге. Во время увлекательной экскурси Вы увидите Башню и площадь Ратуши, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу Бюргера, Дом на скале. У Вас будет немного свободного времени после экскурсии и, при желании, Вы сможете вернуться в Усадьбу Бюргера и попробовать скандинавский глегг, шведский лимонад или просто выпить кофе с местным кренделем. Прогулка с гидом продолжится на набережной Большого Ковша.

18:00 - Внешний осмотр Бастиона Панцерлакс и библиотеки Алвара Аалто. Панцерлакс - это важнейший элемент крепостного сооружения на побережье Выборгского залива. Рядом с бастионом в парке расположилась центральная библиотека, построенная по проекту финского архитектора Алвара Аалто, которая удивит Вас своим интересным архитектурным решением и захватывающей историей.

19:00 - Отправление в Санкт-Петербург.

22:00 - Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург.