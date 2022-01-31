В Выборг по Королевской дороге

Смешанная: автобусная и пешеходная

5
2 отзыва
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
В Выборг по Королевской дороге
В Выборг по Королевской дороге
В Выборг по Королевской дороге
В Выборг по Королевской дороге
В Выборг по Королевской дороге
В Выборг по Королевской дороге
В Выборг по Королевской дороге
В Выборг по Королевской дороге

Что вас ожидает 🤩

  • Кирха Преображения Господня в Зеленогорске
  • Ландшафтный парк “Монрепо”
  • Выборгский замок
  • Башня и площадь Ратуши
  • Дом купеческой гильдии Святого Духа
  • Дом горожанина
  • Часовая башню
  • Усадьба Бюргера
  • Дом на скале
  • Бастион Панцерлакс
  • Библиотека Алвара Аалто
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.
Приглашаем Вас отправиться в однодневное путешествие по Королевской дороге в средневековый атмосферный город Выборг.

Программа

08:00 - Отправление автобуса. По пути: авторская трассовая экскурсия “Выборг: путешествие в Средневековье по Королевской дороге”. Этот путь несколько длиннее современных магистралей, но необычайно красив, ведь дорога пойдет вдоль Финского залива.

10:00 - Остановка в городе Зеленогорске. Осмотр кирхи Преображения Господня - величественного творения известного финского архитектора Йозефа Стенбека.

13:00 - Посещение ландшафтного парка "Монрепо". Этот парк - уникальный образец паркового искусства XVIII века. Вы пройдете через ворота "Монрепо", осмотрите Усадебный дом, Хижину отшельника, Храм Нептуна, остров Людвигштайн и другие достопримечательности.

15:00 - Свободное время для посещения Выборгского замка и (или) обеда.

16:30 - Экскурсия по Старому городу Выборга. На территории России ощутить атмосферу Средневековья можно лишь в двух городах - в Калининграде и в Выборге. Во время увлекательной экскурси Вы увидите Башню и площадь Ратуши, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу Бюргера, Дом на скале. У Вас будет немного свободного времени после экскурсии и, при желании, Вы сможете вернуться в Усадьбу Бюргера и попробовать скандинавский глегг, шведский лимонад или просто выпить кофе с местным кренделем. Прогулка с гидом продолжится на набережной Большого Ковша.

18:00 - Внешний осмотр Бастиона Панцерлакс и библиотеки Алвара Аалто. Панцерлакс - это важнейший элемент крепостного сооружения на побережье Выборгского залива. Рядом с бастионом в парке расположилась центральная библиотека, построенная по проекту финского архитектора Алвара Аалто, которая удивит Вас своим интересным архитектурным решением и захватывающей историей.

19:00 - Отправление в Санкт-Петербург.

22:00 - Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в Выборгский замок (посещается по желанию в свободное время)
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Суббота, Воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Суббота, Воскресенье в 07:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
31 янв 2022
Отличная экскурсия. Гид с увлечением рассказывала, видно, что любит свою работу. Прошли весь Выборг, побывали в парке Монрепо (Конечно, летом он вообще будет изумителен).
Маленький минус, не относящийся к самой экскурсии, но к её организации с данного сайта: смс с данными автобуса и экскурсовода пришло в полдень, когда уже были в Выборге. (хотя было видно, что оно отправлено вечером предыдущего дня). И так как я до утра отъезда их не получил, то звонил по указанному на этом сайте телефону для экстренных случаев утром до отправления. Никто на два звонка не ответил и позднее и не перезванивал((.
Отличная экскурсия. Гид с увлечением рассказывала, видно, что любит свою работу. Прошли весь Выборг, побывали вОтличная экскурсия. Гид с увлечением рассказывала, видно, что любит свою работу. Прошли весь Выборг, побывали вОтличная экскурсия. Гид с увлечением рассказывала, видно, что любит свою работу. Прошли весь Выборг, побывали вОтличная экскурсия. Гид с увлечением рассказывала, видно, что любит свою работу. Прошли весь Выборг, побывали в
В
10 мая 2019
Мне все очень понравилось,сам Выборг,рассказ гида Анастасии.
Она постоянно нам что то интересное рассказывала. Спасибо
P.S. мое личное мнение,что Выборг хорош в центре,замечательный городок.
Но парк Монрепо оставил мало впечатлений. Пожалуй только беседка,где смотрят закаты))
Но по мне Пушкин и Павловск -лучше)
Но в целом все очень хорошо!рекомендую экскурсию,отличная прогулка на целый день)5+гиду и Водителю
Спасибо

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