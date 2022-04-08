Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Вашему вниманию предлагаются входные билеты для самостоятельного посещения крейсера "Аврора" с экскурсией-аудиогидом для установки на собственный смартфон или планшет.

Корабль-музей, легенда военно-морского флота России, бронепалубный крейсер первого ранга «Аврора» - настоящее украшение Санкт-Петербурга и Петроградской набережной.

Во время полуторачасовой экскурсии к Вас будет возможность узнать детали строительства корабля, его технические характеристики, ходовые качества, вооружение и техническое оснащение.

В своё время крейсер «Аврора» был самым современным в стране, у Вас также будет возможность узнать о его боевой мощи, - артиллерии и торпедах, которыми его вооружили. Вашему взору предстанет как внешний вид крейсера, так и внутреннее оснащение, - на данной программе предусмотрена прогулка по палубе и в трюмные помещения.

Наша программа даст ответы на множество вопросов, связанных с этим известным на весь мир военным кораблем, а также о критических сражениях, изменивших ход истории: Русско-Японская, Первая Мировая и Великая Отечественная войны.

Мы настоятельно рекомендуем эту экскурсию всем патриотам России и тем, кто интересуется военной историей и историей ВМФ, без ограничений по возрасту.