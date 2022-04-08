Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Входные билеты на крейсер «Аврора» с экскурсией-аудиогидом

Самостоятельное посещение крейсера & quot;Аврора" и экскурсия с аудиогидом

Групповая
Самостоятельное посещение крейсера "Аврора" и экскурсия с аудиогидом.

Для получения электронного входного билета на крейсер "Аврора" и прослушивания аудиогида требуется наличие собственного смартфона или планшета и установка на него бесплатного приложения WeGoTrip.
Входные билеты на крейсер «Аврора» с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты на крейсер «Аврора» с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты на крейсер «Аврора» с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты на крейсер «Аврора» с экскурсией-аудиогидом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Услуга является невозвратной. После подтверждения заказа и отправки билета в музей отмена заказа без штрафа невозможна.

Вашему вниманию предлагаются входные билеты для самостоятельного посещения крейсера "Аврора" с экскурсией-аудиогидом для установки на собственный смартфон или планшет.

Корабль-музей, легенда военно-морского флота России, бронепалубный крейсер первого ранга «Аврора» - настоящее украшение Санкт-Петербурга и Петроградской набережной.

Во время полуторачасовой экскурсии к Вас будет возможность узнать детали строительства корабля, его технические характеристики, ходовые качества, вооружение и техническое оснащение.

В своё время крейсер «Аврора» был самым современным в стране, у Вас также будет возможность узнать о его боевой мощи, - артиллерии и торпедах, которыми его вооружили. Вашему взору предстанет как внешний вид крейсера, так и внутреннее оснащение, - на данной программе предусмотрена прогулка по палубе и в трюмные помещения.

Наша программа даст ответы на множество вопросов, связанных с этим известным на весь мир военным кораблем, а также о критических сражениях, изменивших ход истории: Русско-Японская, Первая Мировая и Великая Отечественная войны.

Мы настоятельно рекомендуем эту экскурсию всем патриотам России и тем, кто интересуется военной историей и историей ВМФ, без ограничений по возрасту.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет на крейсер «Аврора» увлекательная экскурсия с аудиогидом в приложении WeGoTrip
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

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