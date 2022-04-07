ВНИМАНИЕ! В связи с ограничениями при пересечении границы Абхазии посещение данной экскурсии временно возможно только гражданам РФ.

Четыре причины выбрать экскурсию Золотое Кольцо Абхазии:

Совершить путешествие по востребованному маршруту без толпы туристов.

Разнообразить поездку в Сочи посещением удивительной Абхазии.

Увидеть легендарное озеро Рица в окружении белоснежных горных пиков.

Прогуляться по тихим улицам среди цитрусовых садов.

Стоимость ВИП-экскурсии выше групповой лишь незначительно. У вас есть возможность получить почти индивидуальную экскурсию в Абхазию за небольшую доплату.

Как проходит экскурсия в Абхазию:

Первую остановку мы сделаем в популярном туристическом городе Гагре, где вы увидите знаменитый символ города – ресторан Гагрипш. Во время дегустации местных вин вы научитесь отличать хорошее вино от некачественных.

После прогулки по зимним пляжам Пицунды в окружении сосен мы отправимся к главной визитной карточке Абхазии – озеру Рица. Зимой горное озеро завораживает красотой зеркальной глади в окружении снежных пиков. Дорога к озеру проходит вдоль реки Бзыбь через живописное ущелье.

По пути нас ждет необычное Голубое озеро с уникальным цветом воды и отвесные скалы Юпшарского каньона, называемого “каменным мешком”.

В рамках экскурсии по Абхазии мы посетим дачу Сталина на Холодной речке. Двухэтажный дом традиционного зеленого цвета надежно скрыт от посторонних глаз, а из окон открывается красивый вид на море и сосновый парк. Во время прогулки по территории дачи вы узнаете ее интересную историю.

Знакомиться с культурой и духовным наследием Абхазии мы отправимся в Новоафонский мужской монастырь 19 века. На территории обители вы сможете заглянуть в храм, чтобы увидеть его оригинальное убранство, а также полюбуетесь чудесным видом на море.

Наше путешествие завершится в знаменитых Новоафонских пещерах, куда мы доберемся на пещерном метро. Внутри Иверской горы скрыт настоящий подземный город с каскадами сталактитов и сталагмитов, озерами и каменными водопадами.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.