16:00–16:25 — катание на военных внедорожниках ГАЗ-66 (20 мин. );
16:25–18:50 — посещение водопадов (2. 5 часа);
Переезд;
19:00 — Музей 🖼 Адыгов (30 мин. );
19. 30 — чаепитие в ауле (15–20 мин. );
20:00–22:00 — Шоу;
Сбор группы (15 мин. );
Дорога домой: до Майки без пробок — 1 час, до Бриджа — 1–1. 5 часа.
На экскурсии 🧭 вы узнаете много интересного об истории 📖 освоения и заселения Черноморского побережья Кавказа, услышите историю о трагической судьбе ранее обитавших здесь народов, их обычаях, нравах. Вы познакомитесь с коренными жителями Лазаревского района — шапсугами, проедете тропой бога Окхына и поймете, что эта земля буквально наполнена древними мифами и легендами.
Каскад «33 водопада» находится в долине реки Шахе. Здесь, сбегая прямо с отвесной горы ⛰️, в реку Шахе впадает небольшой ручей Джегош. Почти отвесно спускаясь с высоты 220 метров до 70 метров над уровнем моря 🌊, поток словно скачет по каменным плитам, минуя 7 водоскатов, 13 порогов и образуя 33 водопада. Водопады эти разные, узенькие и широкие, пологие и отвесные, большие и маленькие, а порой и просто миниатюрные.
К вашим услугам дегустация домашних вин и прогулка 👣 по настоящему колхидскому лесу 🌲, ровеснику динозавров. Так же во время экскурсии вы сможете продегустировать несколько видов великолепного кавказского меда, медовуху, сбитень.
Не избежать вам и острых ощущений: преодоление стремительного течения реки Шахе на военных внедорожниках — это радостное развлечение с элементами экстрима!Важная информация:• Во время экскурсии предусмотрены обязательные доплаты на объектах посещения;
Прогулка станет еще приятней, если вы будете в удобной одежде и не скользящей обуви;
Если собираетесь искупаться в водопадах, возьмите купальный костюм и полотенце;
Если во время бронирования вы выбираете полную оплату наличными, вам необходимо оплатить экскурсию ⛳ за 2 часа до начала в офисе в г. Сочи. Точный адрес будет доступен после бронирования.
Что входит
Транспортное обслуживание
Услуги гида.
Что не входит
Музей адыгов, дегустация, доставка к водопадам — 320 руб.
Экологический сбор —100 руб.
Чаепитие у хозяина-аборигена Айсы Юнусовича —100 руб. (по желанию).
Начало и место завершения
🚩 ост. Платановая Аллея, Сочи
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.