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Долина легенд и водопадов

4.6
22 отзыва
Турфирма А.
Турфирма А. – Гид из Сочи
Вы отправьтесь в гости к коренным жителям Черноморского Кавказа шапсугам, увидите каскад «33 водопада» и посетите Колхидский лес 🌳.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • ☀️Однодневная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 750 ₽ за человека

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Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов

Что вы увидите

  • Джегошские водопады
  • Лазаревские водопады
  • Винодельня
  • Колхидский лес
  • Большой Кичмай
Экскурсионная программа: • 11:00 — Выезд: Платановая аллея и Бридж;
  • 13:40 — посещение пасеки (40 мин. );
  • Переезд 15 мин. ;
  • 14. 25 — посещение винодельни, дегустация сыра и вина (50 мин. );
  • Переезд 10 мин. ;
  • 15:25 — обед (40 мин. );
  • 16:00–16:25 — катание на военных внедорожниках ГАЗ-66 (20 мин. );
  • 16:25–18:50 — посещение водопадов (2. 5 часа);
  • Переезд;
  • 19:00 — Музей 🖼 Адыгов (30 мин. );
  • 19. 30 — чаепитие в ауле (15–20 мин. );
  • 20:00–22:00 — Шоу;
  • Сбор группы (15 мин. );
  • Дорога домой: до Майки без пробок — 1 час, до Бриджа — 1–1. 5 часа.
  • На экскурсии 🧭 вы узнаете много интересного об истории 📖 освоения и заселения Черноморского побережья Кавказа, услышите историю о трагической судьбе ранее обитавших здесь народов, их обычаях, нравах. Вы познакомитесь с коренными жителями Лазаревского района — шапсугами, проедете тропой бога Окхына и поймете, что эта земля буквально наполнена древними мифами и легендами.
  • Каскад «33 водопада» находится в долине реки Шахе. Здесь, сбегая прямо с отвесной горы ⛰️, в реку Шахе впадает небольшой ручей Джегош. Почти отвесно спускаясь с высоты 220 метров до 70 метров над уровнем моря 🌊, поток словно скачет по каменным плитам, минуя 7 водоскатов, 13 порогов и образуя 33 водопада. Водопады эти разные, узенькие и широкие, пологие и отвесные, большие и маленькие, а порой и просто миниатюрные.
  • К вашим услугам дегустация домашних вин и прогулка 👣 по настоящему колхидскому лесу 🌲, ровеснику динозавров. Так же во время экскурсии вы сможете продегустировать несколько видов великолепного кавказского меда, медовуху, сбитень.
  • Не избежать вам и острых ощущений: преодоление стремительного течения реки Шахе на военных внедорожниках — это радостное развлечение с элементами экстрима!Важная информация:• Во время экскурсии предусмотрены обязательные доплаты на объектах посещения;
  • Прогулка станет еще приятней, если вы будете в удобной одежде и не скользящей обуви;
  • Если собираетесь искупаться в водопадах, возьмите купальный костюм и полотенце;
  • Если во время бронирования вы выбираете полную оплату наличными, вам необходимо оплатить экскурсию ⛳ за 2 часа до начала в офисе в г. Сочи. Точный адрес будет доступен после бронирования.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Музей адыгов, дегустация, доставка к водопадам — 320 руб.
  • Экологический сбор —100 руб.
  • Чаепитие у хозяина-аборигена Айсы Юнусовича —100 руб. (по желанию).
Начало и место завершения
🚩 ост. Платановая Аллея, Сочи
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Турфирма А.
Турфирма А.
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22 отзыва оставили туристы

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