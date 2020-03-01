Анна проводит ещё 9 экскурсий

Что вас ожидает

Наследие древних племен

По живописной тропе мы поднимемся к средневековому захоронению и рассмотрим следы минувших эпох — каменные гробницы и останки древнего жилища. Вы спуститесь в глубокий грот, служивший домом первобытному человеку, и сможете представить, как древние племена поддерживали огонь костра на каменном уступе. Спускаясь с горного хребта в долину, вы встретите группу погребальных и культовых сооружений – плиточных дольменов, сильно пострадавших от деятельности современного человека, и услышите историю этого места.

Горные виды и природная красота Сочи

Вы подниметесь на скальный гребень, полюбуетесь раскинувшимся под ногами Черным морем и панорамой Кавказских гор. Рассмотрите старинную астрофизическую обсерваторию, спрятавшуюся среди скал, пройдете через чайные поля и уютные дачные участки с яблонями и фейхоа, спуститесь вдоль русла горной реки среди зарослей лиан, папоротников и плюща, а если повезет — встретите енота или лисицу, привычных обитателей этих мест.

Волконский дольмен — место силы на дне речной долины

Главная точка маршрута — гигантский Волконский дольмен, внутри которого могут поместиться несколько человек. Это единственный сохранившийся в мире монолитный дольмен, камера которого полностью высечена из глыбы песчаника через небольшое входное отверстие. Здесь в давние времена старейшины усмиряли гордыню и гнев воинов. Недалеко от артефакта пролегает путь к целебному источнику и долине ручья Годлик: вы впитаете потрясающую энергетику этого места и под склонами двух огромных валунов-братьев оставите все печали и напасти.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, увлекающимся археологией, историей и мистицизмом, которые гостят в Лазаревском районе.