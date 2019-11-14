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Открыть сказочные ущелья, опробовать глинотерапию и навестить буйволов в поездке на внедорожнике

Сергей
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Сергей – ваш гид
Этот день станет насыщенным погружением в мир богатой природы края.

На открытых джипах вы проедете по горным тропам и руслам рек, оцените величественные виды Ахштырского, Сухого и Мокрого каньонов.

Узнаете о реликтовых растениях и исчезающих видах.

А также посетите красивую обитель и примете ванну из лечебной голубой глины.
От 8000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На внедорожнике
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Джип-тур по горам и каньонам Адлера
Джип-тур по горам и каньонам Адлера

Что вас ожидает

Флора и фауна Ахштырского каньона
Путешествие начнется с впечатляющего каньона у берегов Мзымты. Здесь вы оцените пейзажи 200-метровых скал и познакомитесь с удивительной флорой, представленной реликтовыми и исчезающими видами. Я покажу колхидский самшит, жасмин, рододендрон понтийский, а также расскажу о ценных обитателях горной реки. Над скалами ущелья вы увидите самый высокий в России парк развлечений — Скайпарк AJ Hackett Sochi. И, возможно, понаблюдаете за смельчаками, рискнувшими прыгнуть с подвесного моста Скайбридж.

Троице-Георгиевский монастырь
Затем, поднимаясь в горы, вы доберетесь до женской православной обители с непростой судьбой. Гуляя по красивой и ухоженной территории, вы осмотрите девять храмов, узнаете о первой церкви, основанной греками-переселенцами, наследии духовных традиций Свято-Троицкого мужского монастыря, тяжелых временах репрессии и силе веры местных жителей, не раз спасавших обитель от полного уничтожения.

Глинотерапия и Долина буйволов
Следующий пункт маршрута — источник лечебной голубой глины. Я расскажу о ее составе, целебных свойствах и давней истории применения в народной медицине. Вы сможете принять глиняные ванны прямо на источнике и набрать ценный продукт с собой. А после глинотерапии побываете в живописной долине, где сможете увидеть буйволов, которых титаническими усилиями сегодня спасают от полного истребления.

Сухой и Мокрый каньоны
В завершение вы отправитесь к еще двум сказочным ущельям. Осмотрите массивный Сухой каньон, поросший дремучим самшитовым лесом, мхом-бородачом и дикими пятиметровыми лианами. И, наконец, посетите Мокрый каньон у реки Псахо. Здесь вы увидите многочисленные карстовые каналы и ванны, небольшие водопады и водоскаты, ковры из мха, самшита и плюща — и все это в обрамлении сочных папоротников и реликтовых растений. При желании, вы сможете искупаться в прохладной воде горной реки и насладиться чистым лесным воздухом, сидя за столиком в местном кафе.

Джип-тур по горам и каньонам Адлера
Джип-тур по горам и каньонам Адлера
Джип-тур по горам и каньонам Адлера
Джип-тур по горам и каньонам Адлера
Джип-тур по горам и каньонам Адлера
Джип-тур по горам и каньонам Адлера
Джип-тур по горам и каньонам Адлера
Джип-тур по горам и каньонам Адлера
Джип-тур по горам и каньонам Адлера
Джип-тур по горам и каньонам Адлера
Джип-тур по горам и каньонам Адлера

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Мы — группа молодых гидов, с 2010 года организуем поездки по самым увлекательным и живописным местам Большого Сочи и Абхазии. В программы мы всегда включаем нестандартные маршруты, которых вы не встретите в классических групповых турах. С нами вы откроете невероятные природные пейзажи и получите массу положительных эмоций от комфортной, безопасной поездки и теплого приема. Ждем встречи с вами!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Анастасия
14 ноября 2019
В суматохе будних дней, забыла оставить отзыв(
Но в этом есть плюс, пишу отзыв с холодной головой отойдя от впечатлений)
Спасибо Сергею за отличную экскурсию!))
Маршрут был скорректирован по нашим пожеланиям, про каждое место Сергей рассказывал интересно и ёмко, не было получасовых монологов из которых ты ничего не забываешь) Выдавалась общая информация и далее ответчалось уже на то что нас интересует! давалось достаточно времени чтоб насладиться местами и сделать кучу фотографий!
В конце экскурсии все были под большим впечатлением!
До сих пор осталась куча положительных эмоций!
Всем советую берите индивидуальные экскурсии! И всем советую Сергея!

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