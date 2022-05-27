Экскурсия по парку-дендрарию «Южные культуры»

Полюбоваться цветущими аллеями, подышать полезными ароматами и погрузиться в мир растений

Погуляем по лучшему субтропическому парку Российской Империи? Вы узнаете историю дендрария, открытого в начале 20 века, и насладитесь разнообразием его флоры — здесь одна из крупнейших в стране коллекция экзотов со всего мира.

Попутно займемся фитотерапией, ведь маршруты проложены среди полезных растений, который выделяют фитонциды. Будет красочно, полезно и интересно!
Экскурсия по парку-дендрарию «Южные культуры»
Экскурсия по парку-дендрарию «Южные культуры»
Экскурсия по парку-дендрарию «Южные культуры»
Экскурсия по парку-дендрарию «Южные культуры»
Экскурсия по парку-дендрарию «Южные культуры»
Экскурсия по парку-дендрарию «Южные культуры»
Экскурсия по парку-дендрарию «Южные культуры»
Экскурсия по парку-дендрарию «Южные культуры»
Экскурсия по парку-дендрарию «Южные культуры»
Экскурсия по парку-дендрарию «Южные культуры»
Экскурсия по парку-дендрарию «Южные культуры»
Экскурсия по парку-дендрарию «Южные культуры»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Живописное место с увлекательной историей

«Южные культуры» — один из старейших парков на Черноморском побережье, его разбили в 1910 году. Вы услышите об этом подробнее и откроете хроники парка, когда им владел лучший друг Николая II. Узнаете, какие приемы садово-паркового искусства в использовании света и тени здесь применили. А еще я с радостью расскажу об особенностях заинтересовавших вас растений.

Арома-экскурсия

Вы поймете пользу многих растений с помощью своих органов чувств: так, на прогулках мы растираем листья эвкалипта и дышим фитонцидами, находим камфорное дерево и проводим ритуал обеззараживания воздуха. Вы прогуляетесь по рощи кипарисов, чьи активные вещества благотворно влияют на организм. Разберетесь, что такое хинин и почему он до сих используется в напитке «Швепс». Кроме того, обратите внимание на растения, которые не встречаются больше нигде в России — это, например, Магнолия Делавея.

Организационные детали

  • Билеты в парк оплачиваются отдельно при входе (300 руб. с человека). Билет для гида не нужен.
  • Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям (я отлично знаю весь парк)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в парк Южные культуры
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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