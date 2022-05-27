Погуляем по лучшему субтропическому парку Российской Империи? Вы узнаете историю дендрария, открытого в начале 20 века, и насладитесь разнообразием его флоры — здесь одна из крупнейших в стране коллекция экзотов со всего мира. Попутно займемся фитотерапией, ведь маршруты проложены среди полезных растений, который выделяют фитонциды. Будет красочно, полезно и интересно!

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Что вас ожидает

Живописное место с увлекательной историей

«Южные культуры» — один из старейших парков на Черноморском побережье, его разбили в 1910 году. Вы услышите об этом подробнее и откроете хроники парка, когда им владел лучший друг Николая II. Узнаете, какие приемы садово-паркового искусства в использовании света и тени здесь применили. А еще я с радостью расскажу об особенностях заинтересовавших вас растений.

Арома-экскурсия

Вы поймете пользу многих растений с помощью своих органов чувств: так, на прогулках мы растираем листья эвкалипта и дышим фитонцидами, находим камфорное дерево и проводим ритуал обеззараживания воздуха. Вы прогуляетесь по рощи кипарисов, чьи активные вещества благотворно влияют на организм. Разберетесь, что такое хинин и почему он до сих используется в напитке «Швепс». Кроме того, обратите внимание на растения, которые не встречаются больше нигде в России — это, например, Магнолия Делавея.

Организационные детали