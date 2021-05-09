Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина

Впечатлиться видом со смотровой башни и увидеть интерьеры, в которых отдыхал и работал Отец народов

5
1 отзыв
На автобусе в группе до 30 человек мы отправимся туда, где открывается самая красивая панорама Сочи: где встречаются море и леса Кавказского заповедника.

Здесь же вы сможете прокатиться на высокогорном колесе обозрения, посетить Летнюю резиденцию Деда Мороза и покормить оленей.

А после мы посетим дачу Сталина в Мацесте, где сохранился дух ушедшей эпохи.
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина

Что вас ожидает

Гора Ахун — самая высокая и красивая смотровая площадка в Сочи. Поднявшись на башню, вы насладитесь видами на зеленые горы и Черное море. По желанию прокатитесь на самом высокогорном колесе обозрения в России, а юные путешественники смогут здесь же посетить Летнюю резиденцию Деда Мороза и даже покормить и погладить оленей.

Дача Сталина на Новой Мацесте. Вы пройдете по залам, где отдыхал и работал вождь — заглянете в бильярдную и кинотеатр, увидите бассейн с морской водой. В одном из кабинетов встретите восковую фигуру Сталина. А еще мы покажем пуленепробиваемый диван и серебряный письменный прибор, подаренный Мао Цзедуном. И, конечно, вы полюбуетесь хвойным лесом и осознаете, почему Отец народов выбрал для нее именно это место.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Башня Ахун: 200 руб. /чел.
  • Дача Сталина: взрослые — 350 руб. /чел.; дети 7-13 лет — 200 руб. /чел.; дети до 7 лет, инвалиды I группы, дети-инвалиды, дети многодетных семей до 14 лет, ветераны ВОВ — бесплатно
  • Колесо обозрения (по желанию): взрослые — 300 руб. /чел.; дети до 14 лет — 200 руб. /чел.
  • Летняя резиденция Деда Мороза (по желанию): взрослые — 450 руб. /чел.; дети 5-10 лет — 350 руб. /чел.; дети до 5 лет бесплатно. Угощение для оленей — 150 руб.
🚩 Начало и место завершения: в центральном районе Сочи
Время проведения: во вторник и субботу в 13:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наталья
Наталья
Наша экскурсионная компания оказывает услуги пассажироперевозок с 2014 года по югу России. Мы гарантируем высокое качество услуг, и потому отлично зарекомендовали себя и закрепились на рынке. Предлагаем экскурсии по большому Сочи, а также республике Абхазия. Наши гиды познакомят вас с историей и красотами региона и позаботятся о том, чтобы поездка прошла максимально комфортно!
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1 реальный отзыв

П
9 мая 2021
Все понравилось. Большое спасибо гиду. Единственное, что немного разочаровало, это посадка в автобус. Экскурсовод долго не могла найти меня в списке, т. к я покупала экскурсию через Трипстер.

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