Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Гора Ахун — самая высокая и красивая смотровая площадка в Сочи. Поднявшись на башню, вы насладитесь видами на зеленые горы и Черное море. По желанию прокатитесь на самом высокогорном колесе обозрения в России, а юные путешественники смогут здесь же посетить Летнюю резиденцию Деда Мороза и даже покормить и погладить оленей.

Дача Сталина на Новой Мацесте. Вы пройдете по залам, где отдыхал и работал вождь — заглянете в бильярдную и кинотеатр, увидите бассейн с морской водой. В одном из кабинетов встретите восковую фигуру Сталина. А еще мы покажем пуленепробиваемый диван и серебряный письменный прибор, подаренный Мао Цзедуном. И, конечно, вы полюбуетесь хвойным лесом и осознаете, почему Отец народов выбрал для нее именно это место.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы