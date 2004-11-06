Индивидуальный тур в Абхазию с комфортом

Юлия П.
Юлия П. – Гид из Сочи
Индивидуальный тур в Абхазию с комфортом
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 21 000 ₽ за экскурсию

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Индивидуальный тур в Абхазию с комфортом
Индивидуальный тур в Абхазию с комфортом

Что вы увидите

  • Есть два варианта индивидуальной поездки в Абхазию: едем на озеро Рица через Пицунду
  • также можно заехать в Новый Афон Или без Рицы через Новый Афон в сторону Сухума и термальных источников (Рица и Сухум два разных направления, за 1 день не успеть все проехать)
Хотите поехать в Абхазию индивидуально своей компанией по маршруту который будет вам комфортен? Тогда вам точно к нам, наши водители грамотные и знают лучшие места в Абхазии. Никакого лишнего шума, забираем с Адлера, если необходимо с центрального Сочи или Красной Поляны забрать то это будет доплата за расстояние. Ваша поездка будет очень комфортабельная, поедете на новом минивэне.
Что входит
  • услуги транспорта по Адлеру и экскурсия в Абхазию
  • услуга гида водителя
Что не входит
  • трансфер с центрального Сочи или Красной Поляны
  • питание
  • билеты в пещеры и другие экскурсии внутри Абхазии (+2000 рублей за машину)
Начало
🚩 Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
Место завершения
🏁 Адлер или ближайшая остановка к месту проживания
Индивидуальный тур в Абхазию с комфортом
Индивидуальный тур в Абхазию с комфортом
Индивидуальный тур в Абхазию с комфортом
Индивидуальный тур в Абхазию с комфортом
Индивидуальный тур в Абхазию с комфортом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия П.
Юлия П.
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Юлия П. проводит ещё 6 экскурсий

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