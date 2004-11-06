Хотите поехать в Абхазию индивидуально своей компанией по маршруту который будет вам комфортен? Тогда вам точно к нам, наши водители грамотные и знают лучшие места в Абхазии. Никакого лишнего шума, забираем с Адлера, если необходимо с центрального Сочи или Красной Поляны забрать то это будет доплата за расстояние. Ваша поездка будет очень комфортабельная, поедете на новом минивэне.