Есть два варианта индивидуальной поездки в Абхазию: едем на озеро Рица через Пицунду
также можно заехать в Новый Афон Или без Рицы через Новый Афон в сторону Сухума и термальных источников (Рица и Сухум два разных направления, за 1 день не успеть все проехать)
Хотите поехать в Абхазию индивидуально своей компанией по маршруту который будет вам комфортен? Тогда вам точно к нам, наши водители грамотные и знают лучшие места в Абхазии. Никакого лишнего шума, забираем с Адлера, если необходимо с центрального Сочи или Красной Поляны забрать то это будет доплата за расстояние. Ваша поездка будет очень комфортабельная, поедете на новом минивэне.
Что входит
услуги транспорта по Адлеру и экскурсия в Абхазию
услуга гида водителя
Что не входит
трансфер с центрального Сочи или Красной Поляны
питание
билеты в пещеры и другие экскурсии внутри Абхазии (+2000 рублей за машину)
Начало
🚩 Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
Место завершения
🏁 Адлер или ближайшая остановка к месту проживания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.