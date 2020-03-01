Анна проводит ещё 9 экскурсий

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Путешествие по Черноморскому побережью с акцентом на этнографию

Анна
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Анна – экскурсионное агентство
Адлер — Сочи — Дагомыс — Лоо — Хобза — Головинка — Волконка — Большой Кичмай: маршрут по самому протяженному сочинскому району вы проделаете за один день! Природа Лазаревского района предстанет перед вами во всем своем великолепии: вы проедете по реке Шахе, прогуляетесь вдоль живописных ущелий, увидите комплекс из 33 водопадов, откроете историю загадочных дольменов и при желании окунетесь в горную купель, обещающую долголетие.

Вы узнаете о коренном населении региона — адыгах, их традициях, легендах, гастрономии и борьбе за самоопределение.

А традиционное кавказское застолье погрузит вас в атмосферу истинного гостеприимства и радушия местных жителей.
8000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Центральный Сочи
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Легенды и традиции адыгов
Легенды и традиции адыгов

Что вас ожидает

Природа и дольмены Черноморского побережья
Вас ждет яркий джиппинг по реке Шахе, прогулка вдоль ущелья ручья Джегош и Годлик, знаменитый комплекс из 33 водопадов и горная купель «Любви и Долголетия». Вы посетите огромный Волконский дольмен и увидите самый большой экземпляр тюльпанового дерева в России — лиран Раевского. И конечно, по дороге будет остановка возле одного из местных хозяйств, где вы продегустируете янтарное вино из чарки и домашние копченые сыры.

Кто такие адыги
В путешествии мы поговорим о происхождении адыгов и о том, какие народы входят в эту этническую группу. История бесконечных столкновений с другими народами откроет вам характер и ментальность адыгов, а легенды о местных героях и богах, красавицах и чудовищах позволят разглядеть древние традиции и обычаи, ставшие основой культуры горцев.

О чае, вине и сырах
В пацхе вы узнаете, каким должен быть антураж традиционного строения, продегустируете местные вина, сыры и самый северный промышленно выращиваемый в России чай. От коренного жителя вы узнаете, какие традиции прочно вошли в культуру адыгов и соблюдаются в каждой семье по сей день. А кавказское застолье познакомит вас с аутентичными блюдами и гостеприимством народа.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
  • Стоимость трансфера для 1-3 человек — 4000 руб., аренда минивена (до 5 пассажиров) — 9600 руб., аренда микроавтобуса (до 18 пассажиров) — 12800 руб.
  • Предлагаемый маршрут — самый полный, объемный и насыщенный по Лазаревскому району.
  • Программу можно дополнить посещением костюмированного национального шоу. Шоу проводится по определенным дням, расписание плавающее. Если вы хотите включить его в экскурсию — напишите, пожалуйста, об этом гиду при бронировании.
  • Транспортные расходы включены в стоимость. Джиппинг по руслу реки Шахе осуществляется на ГАЗ-66 или полноприводном автомобиле УАЗ (по выбору).
  • Дополнительные расходы: посещение водопадов — 100 руб. (дети до 10 лет бесплатно); аренда внедорожного транспорта — 2000 руб. (с группы до 5 человек); обед в пацхе — от 600 руб. с человека; адыгейское национальное шоу — 200 руб. с человека; чаепитие у хозяина-аборигена Айсы Юнусовича – 100 руб.
Легенды и традиции адыгов
Легенды и традиции адыгов
Легенды и традиции адыгов
Легенды и традиции адыгов
Легенды и традиции адыгов
Легенды и традиции адыгов
Легенды и традиции адыгов
Легенды и традиции адыгов
Легенды и традиции адыгов
Легенды и традиции адыгов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Центральный Сочи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну или Краснодар. Каждый наш инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг об природе края, истории, мифологии и религии, который ориентируется на местности и спортивный разряд, красочно расскажет вам о том, что увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
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Анна проводит ещё 9 экскурсий

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