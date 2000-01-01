Анна проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Морская прогулка под парусом

Увидеть Олимпийский Сочи, искупаться в открытом море и отдохнуть на яхте в компании морского волка

Анна
Анна – Гид из Сочи
Вам предстоит оценить Сочи с моря! Вы увидите главные объекты Олимпийского парка, прикоснётесь к истории 📖 зимней Олимпиады-2014, полюбуетесь морем в любое время суток.

А главное — насладитесь отдыхом на парусной яхте: пофотографируетесь у штурвала, услышите о морских приключениях и искупаетесь в чистых водах Чёрного моря 🌊.
Задать вопросОбычно отвечает за 36 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 8 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Морская прогулка под парусом
Морская прогулка под парусом

Что вас ожидает

Все радости морской прогулки
На нашей яхте 🛥️ вы сможете сделать сколько угодно идеальных фотографий на корме или за штурвалом, перекусить и выпить 🍹 вина или чая, искупаться в открытом море 🌊. Рассмотрите панорамы Сочи с воды и виды моря в отблесках солнца или на закате. А если повезёт, встретите стаю дельфинов! За безопасность и интересный рассказ отвечает капитан — настоящий морской волк, который покорил многие мировые воды и с радостью поделится своими приключениями.

Панорама Олимпийского Сочи
С палубы яхты вам откроется великолепный вид Олимпийских объектов. Вы увидите монументальные стадионы «Фишт» и «Шайба», ледовый дворец, напоминающий айсберг, с одноимённым названием, отель-замок «Богатырь», Олимпийский факел и набережную. И узнаете об особенностях каждого объекта, истории 📖 Олимпиады-2014 и о том, как она навсегда изменила жизнь города.

Организационные детали

Возможен перенос даты и времени в связи с погодными условиями и запретом на выход в море (мы обязательно сообщим об этом заранее)

  • Стартуем от порта MARINA у отеля «Имеретинский» в Олимпийском парке 🌳 — прибыть на место экскурсии 🧭 желательно за 15 минут до начала.
  • Вы можете взять с собой лёгкий перекус и напитки.
  • Экскурсия может быть проведена и ночью (стоимость 10 000 руб. /1-5 чел. или 2000 руб за человека, если вас больше).
Морская прогулка под парусом
Морская прогулка под парусом
Морская прогулка под парусом
Морская прогулка под парусом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Привет, дорогие путешественники! Очень рада видеть вас на своей страничке. Меня зовут Анна. Живу в Сочи уже больше 10 лет и успела посетить многие красивейшие уголки Краснодарского края. Наша команда, я и мои морские и сухопутные друзья-единомышленники, показываем Настоящий Сочи. Мы живем путешествиями и хотим поделиться этим с нашими Гостями. С нами вы окунетесь в нетипичный мир Краснодарского Края и навсегда полюбите это удивительное место, город контрастов.
Напишите мне

Анна проводит ещё 1 экскурсию

По руслу реки Агва к водопадам
От 6 000
5 часов
По руслу реки Агва к водопадам
Насладиться чистейшей водой, узнать о флоре Сочи и преодолеть водные препятствия

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
159 отзывов
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 100
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
154 отзыва
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
101 отзыв
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 050
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
97 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
По следам Старика Хоттабыча
От 3 500
2.5 часа
По следам Старика Хоттабыча
89 отзывов
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
1 000
8 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
65 отзывов
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи