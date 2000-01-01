Анна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Все радости морской прогулки

На нашей яхте 🛥️ вы сможете сделать сколько угодно идеальных фотографий на корме или за штурвалом, перекусить и выпить 🍹 вина или чая, искупаться в открытом море 🌊. Рассмотрите панорамы Сочи с воды и виды моря в отблесках солнца или на закате. А если повезёт, встретите стаю дельфинов! За безопасность и интересный рассказ отвечает капитан — настоящий морской волк, который покорил многие мировые воды и с радостью поделится своими приключениями.

Панорама Олимпийского Сочи

С палубы яхты вам откроется великолепный вид Олимпийских объектов. Вы увидите монументальные стадионы «Фишт» и «Шайба», ледовый дворец, напоминающий айсберг, с одноимённым названием, отель-замок «Богатырь», Олимпийский факел и набережную. И узнаете об особенностях каждого объекта, истории 📖 Олимпиады-2014 и о том, как она навсегда изменила жизнь города.

Организационные детали

Возможен перенос даты и времени в связи с погодными условиями и запретом на выход в море (мы обязательно сообщим об этом заранее)