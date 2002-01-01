Татьяна проводит ещё 5 экскурсий

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Новогодние приключения в Сочи: квест для всей семьи

Увидеть нарядные уголки города и помочь Снегурочке спасти праздник

Татьяна
Татьяна – представитель из Сочи
Снегурочке нужна помощь! В её руках оказался мешок Деда Мороза с символами Нового года, без которых в разных странах не сможет состояться праздник.

Вам предстоит выяснить, зачем нужен каждый предмет из мешка, и отыскать подсказки в самых ярких локациях Сочи.

Приготовьтесь отметить Новый год по-армянски и по-немецки, загадать желание и, конечно, получить заслуженный приз.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🕵️Квест
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ☃️Зимняя
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Новогодние приключения в Сочи: квест для всей семьи
Новогодние приключения в Сочи: квест для всей семьи

Что вас ожидает

По зимнему Сочи — с мешком Деда Мороза
Наша миссия начинается у главной елки Сочи, откуда мы отправимся на поиски подсказок и заданий. В пути вы убедитесь, что нарядными могут быть не только ели, но и пальмы 🌴. Увидите Райский сад, Сочинские звезды, остатки спящего дракона и куранты, где мы выясним, как встречать Новый год по-армянски, по-грузински, по-немецки и по-древнеримски.

Калейдоскоп новогодних традиций
Сочи — город 🏙️ многонациональный, поэтому и праздники здесь справляют очень ярко и необычно. Выполняя задания квеста, ребята узнают, когда в России появился Новый год, как его отмечали разные народы и откуда взялся Старый Новый год. Мы разберемся, как зовут армянского, грузинского, греческого, немецкого и других Дедов Морозов. Обсудим, как правильно загадать желание и что для этого нужно. А тех, кто пройдет все задания, ждет подарок, спрятанный в финальной точке нашего приключения!

Организационные детали

  • Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Квест полностью пешеходный, поэтому захватите теплые шапки и варежки: иногда зимой в Сочи бывает прохладно.
Начало и место завершения
🚩 перед музеем Спортивной славы Сочи
Новогодние приключения в Сочи: квест для всей семьи
Новогодние приключения в Сочи: квест для всей семьи
Новогодние приключения в Сочи: квест для всей семьи
Новогодние приключения в Сочи: квест для всей семьи
Новогодние приключения в Сочи: квест для всей семьи
Новогодние приключения в Сочи: квест для всей семьи
Новогодние приключения в Сочи: квест для всей семьи
Новогодние приключения в Сочи: квест для всей семьи
Новогодние приключения в Сочи: квест для всей семьи
Новогодние приключения в Сочи: квест для всей семьи

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, уважаемые путешественники. Меня зовут Татьяна, я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по Сочи, Москве и некоторым московским музеям. Вместе с командой гидов создаем и проводим экскурсии, квесты и интерактивные программы — это наша любимая работа. Я люблю работать с людьми любого возраста, но особенно я люблю работать с детьми! И дети отвечают мне взаимностью) Хотя, по моим наблюдениям, взрослые с интересом слушают детские экскурсии и активно отвечают на вопросы, задаваемые детям. Если вы хотите увидеть Москву и Сочи глазами местной жительницы, узнать забавные истории и сделать это в рамках семейной прогулки или школьного выезда, я буду рада вам организовать такой познавательно-развлекательный досуг!
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Татьяна проводит ещё 5 экскурсий

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