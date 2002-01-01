Татьяна проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

По зимнему Сочи — с мешком Деда Мороза

Наша миссия начинается у главной елки Сочи, откуда мы отправимся на поиски подсказок и заданий. В пути вы убедитесь, что нарядными могут быть не только ели, но и пальмы 🌴. Увидите Райский сад, Сочинские звезды, остатки спящего дракона и куранты, где мы выясним, как встречать Новый год по-армянски, по-грузински, по-немецки и по-древнеримски.

Калейдоскоп новогодних традиций

Сочи — город 🏙️ многонациональный, поэтому и праздники здесь справляют очень ярко и необычно. Выполняя задания квеста, ребята узнают, когда в России появился Новый год, как его отмечали разные народы и откуда взялся Старый Новый год. Мы разберемся, как зовут армянского, грузинского, греческого, немецкого и других Дедов Морозов. Обсудим, как правильно загадать желание и что для этого нужно. А тех, кто пройдет все задания, ждет подарок, спрятанный в финальной точке нашего приключения!

Организационные детали